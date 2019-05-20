Wonderware Kazakhstan 2019. Алматы
Конференция о цифровой трансформации и преобразовании производства.
21 мая в Алматы пройдет конференции Wonderware Kazakhstan 2019, организованная компанией Wonderware, инноватором на рынке программного обеспечения уровня SCADA и MES в промышленной автоматизации и промышленном интернете вещей IIoT.
Вам необходимо посетить конференцию Wonderware, если:
— Вы конечный пользователь или системный интегратор, и отвечаете в своей компании за внедрение и обслуживание систем автоматизации;
— Перед вами стоят задачи повышения эффективности производства и вы ищите новые решения;
— Вы непосредственный пользователь системы и хотите узнать больше.
Что вас ждет на конференции Wonderware Kazakhstan 2019:
— Новый лидер на рынке индустриального программного обеспечения — компания AVEVA.
— Перспективы развития и дорожная карта Wonderware как платформы цифровой трансформации производства.
— Подход Wonderware к цифровому преобразованию в горной добыче и металлургии на примере реальных кейсов и историй успеха заказчиков и партнеров.
— Комплексное предложение Wonderware для управления жизненным циклом производственных активов и предиктивной аналитики.
— Дискуссионная площадка для обсуждения ключевых аспектов цифровой трансформации производства и промышленного Интернета вещей.
Для участия в конференции необходима предварительная регистрация.