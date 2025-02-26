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    Погружение в центры инноваций и цифровой экономики Китая

    Пекинский центр — это пример того, как интеграция национальных и международных усилий может создавать уникальные возможности для бизнеса и экономики в целом.

    26 февраля 2025 12:30, Вячеслав Попов, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество
    Пекинский инновационный центр для поддержки цифровой экономики (Beijing Innovation Service Hub for Digital Economy Enterprise Going Global) — это не просто объект инфраструктуры, а стратегическая платформа, созданная для поддержки цифровых компаний в их глобализации. Центр станет ключевым элементом пекинской инициативы «Цифровой Шелковый путь» (Digital Silk Road Economic Collaboration Pilot Zone), поддерживаемой Министерством промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) и Пекинским муниципальным управлением экономики и информационных технологий. Строительство центра позволит укрепить позиции Пекина в международной цифровой экономике и ускорить интеграцию китайских компаний в мировые рынки.

     

    Новые особенности цифровой экономики

    Первое, что бросается в глаза, это переход цифровой экономики Китая на новый уровень. Я увидел, как компании адаптируются к новым вызовам:

    — От простого экспорта продукции к сложным брендовым услугам.
    — Смена фокуса с развитых стран на рынки развивающихся стран.
    — Увеличение участия малых и средних компаний наряду с крупными игроками.

    Особенно впечатлили цифры: 56% компаний, размещенных в центре уже работают за рубежом, а 40% активно готовятся выйти на международные рынки. Это демонстрирует высокий уровень доверия бизнеса к процессу глобализации. Атмосфера в центре отражала динамику — ощущалась готовность решать сложные задачи и идти вперед.

    Цели создания центра

    Центр преследует несколько стратегических целей:

    — Формирование кластера на триллион юаней. Поддержка цифровой экономики и привлечение инвестиций для ее развития.

    — Создание четырех ключевых направлений: Политический центр поддержки для выхода на международные рынки; Экосистемный центр услуг; Инновационный центр регулирования; Центр рыночных заказов.

    — Углубление сотрудничества. Содействие компаниям в анализе целевых рынков, правовых требований и стандартов. Снижение барьеров для кросс-граничного взаимодействия данных через инфраструктуру в зоне аэропорта Дасин.

    Эти цели подчеркивают важность комплексного подхода в поддержке бизнеса и делают центр ключевым инструментом для глобализации цифровой экономики Китая.

    Болевые точки цифровой экономики

    В процессе глобализации цифровые компании сталкиваются с рядом значительных вызовов, которые требуют создания международной платформы сотрудничества:

    — Сложности соответствия требованиям различных рынков. Это касается как правовых аспектов, так и технических стандартов.
    — Правовые и налоговые барьеры. Например, различия в налогообложении и сложности с защитой данных.
    — Недостаток инфраструктуры для кросс-граничного обмена данными.
    — Трудности в установлении контактов с зарубежными партнерами. Это включает как поиск клиентов, так и надежных бизнес-партнеров.

    Эти болевые точки подчеркивают необходимость комплексного подхода, который предоставляет Пекинский центр, помогая компаниям справляться с этими вызовами.

    Структура поддержки «1+3+N»

    Центр базируется на уникальной концепции 1+3+N:

    1. Один стратегический хаб для двустороннего сотрудничества в инвестициях. Акцент на рынки Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Японии и Кореи. Планируется расширение в Европу, Америку и Африку.

    2. Три ключевых объекта инфраструктуры: центры для кросс-граничной передачи данных; международные школы и апартаменты для специалистов; инфраструктура общей площадью 400,000 м².

    3. Экосистема услуг для всего жизненного цикла компаний: Консалтинг, соответствие нормам, расширение рынка, подбор международных команд, налоговые и финансовые услуги. Защита интеллектуальной собственности, кросс-граничные данные, поддержка экспортного налогообложения. Локализация и соответствие международным стандартам (локализация, защита интеллектуальной собственности, помощь в финансировании).

    На мой взгляд, такая структура не просто поддерживает компании, а задает стандарты для международной работы. Это вдохновляет на поиск решений для применения аналогичной модели в других странах.

    Ключевые инициативы

    Центр активно развивает ряд инициатив, направленных на поддержку бизнеса:

    — Go Global Tour (Международные бизнес-туры): Организация поездок для 20+ компаний в ОАЭ и Саудовскую Аравию, создание платформы для заключения международных заказов.
    — Go Global Visit (Посещение посольств): Визиты компаний в посольства для укрепления сотрудничества.
    — Go Global Network (Сеть международных связей): Установление стратегических отношений с ключевыми организациями стран, таких как ОАЭ и Саудовская Аравия.
    — Go Global Talk (Дискуссионные форумы): Проведение мероприятий для обмена опытом и продвижения идей глобализации.

    Эти инициативы создают дополнительные возможности для компаний, помогая им интегрироваться в мировую экономику.

    Глобальная сеть партнеров

    Особенно впечатлила сеть партнеров центра. Среди них ключевые международные компании и ассоциации из разных уголков мира: Ближний Восток (RAK DAO, IFZA); Европа (Германия, Франция, Италия, Испания); США, Австралия, Африка; Юго-Восточная Азия и страны СНГ.

    На выставке были представлены проекты, которые показали возможности центра в привлечении глобальных игроков. Такие партнерства помогают китайским компаниям не только расширяться, но и выстраивать доверительные отношения на новых рынках.

    Выставочный центр для международного сотрудничества и технологий

    1. Расположение и инфраструктура. Центр будет размещен в здании C комплекса Jin Di Wei Xin International Center на первых двух этажах. Общая площадь центра — 1275 м². Включает четыре ключевые зоны: выставочная зона, организация встреч, пространство для бизнес-социальных мероприятий, зона для презентации и коммерческих сделок.

    2. Цели центра: Окно для внешнего мира. Демонстрация лидерства Пекина в развитии глобальной цифровой экономики. Международная гостиная: Площадка для встреч цифровых экономических предприятий со всего мира. Платформа продвижения: Расширение бренда и возможностей Пекинского инновационного центра.

    3. Стратегическая цель: привлечение передовых цифровых технологий и компаний; создание эффективной платформы для взаимодействия между всеми участниками цепочки цифровой экономики; предоставление услуг «одного окна» для компаний, работающих в международной сфере.

    Что Пекинский инновационный центр по поддержке цифровой экономики и выхода на международные рынки, предлагает своим участникам:

    1. Ключевые направления сотрудничества:

    — С иностранными правительствами и организациями: Использование центра как стратегического хаба для установления связей с локальными правительствами, посольствами и бизнес-ассоциациями. Создание платформы для двустороннего общения и кооперации.
    — С предприятиями, желающими выйти на международные рынки: Центр будет выступать «форпостом», связывая компании с международными ресурсами, заказами и рынками.
    — С международными сервисными провайдерами: Совместное создание экосистемы услуг для поддержки выхода на международные рынки и упрощение работы компаний.

    2. Цели партнерства:

    — Продвижение концепции «выхода на международный рынок» через поддержку предприятий в их стратегиях глобализации.
    — Привлечение ресурсов и заказов для обеспечения устойчивого роста бизнеса.
    — Расширение доступа к глобальным рынкам и создание устойчивых цепочек поставок.

    3. Коммуникация. Центр предоставляет каналы взаимодействия через официальный WeChat-аккаунт и специализированные сервисные команды для консультаций по бизнесу и экосистемным партнерствам.

    Общий вывод

    Пекинский инновационный центр для поддержки цифровой экономики впечатляет своей продуманностью, масштабностью и стратегической значимостью. Этот центр демонстрирует, как можно интегрировать инфраструктуру, технологии и человеческий капитал для решения актуальных вызовов цифровой глобализации.

    Центр решает болевые точки бизнеса, такие как соответствие международным нормам, правовые и налоговые барьеры, кросс-граничное взаимодействие данных и построение доверительных связей с зарубежными партнерами. Его структура «1+3+N» служит примером инновационного подхода к созданию глобальной платформы, охватывающей все аспекты жизненного цикла компании.

    Инициативы центра, такие как международные туры, визиты в посольства, развитие сетей и организация форумов, создают возможности для расширения бизнеса, привлекая передовые технологии и инвестиции. Выставочный центр и партнерская сеть подчеркивают важность взаимодействия на всех уровнях: от локальных компаний до глобальных игроков.

    Этот визит показал, как сотрудничество государства и бизнеса способно ускорить интеграцию в мировую экономику, что является важным уроком для других стран, включая Казахстан. Создание аналогичных центров позволит не только поддерживать местный бизнес, но и укреплять международные связи, привлекать инвестиции и развивать цифровую экономику.

    Личные впечатления

    Я был впечатлен не только масштабом центра, но и его вниманием к деталям. Каждый элемент — от инфраструктуры до услуг — продуман с точки зрения комфорта для бизнеса. Это место, где технологии и люди работают в синергии.

    Пекинский центр — это пример того, как интеграция национальных и международных усилий может создавать уникальные возможности для бизнеса и экономики в целом.

    Думаю, можно организовать взаимные визиты наших стран, для обмена опытом и глобального сотрудничества.

     

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