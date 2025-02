Погружение в центры инноваций и цифровой экономики Китая

Пекинский центр — это пример того, как интеграция национальных и международных усилий может создавать уникальные возможности для бизнеса и экономики в целом.

Пекинский инновационный центр для поддержки цифровой экономики (Beijing Innovation Service Hub for Digital Economy Enterprise Going Global) — это не просто объект инфраструктуры, а стратегическая платформа, созданная для поддержки цифровых компаний в их глобализации. Центр станет ключевым элементом пекинской инициативы «Цифровой Шелковый путь» (Digital Silk Road Economic Collaboration Pilot Zone), поддерживаемой Министерством промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) и Пекинским муниципальным управлением экономики и информационных технологий. Строительство центра позволит укрепить позиции Пекина в международной цифровой экономике и ускорить интеграцию китайских компаний в мировые рынки.

Новые особенности цифровой экономики

Первое, что бросается в глаза, это переход цифровой экономики Китая на новый уровень. Я увидел, как компании адаптируются к новым вызовам:

— От простого экспорта продукции к сложным брендовым услугам.

— Смена фокуса с развитых стран на рынки развивающихся стран.

— Увеличение участия малых и средних компаний наряду с крупными игроками.

Особенно впечатлили цифры: 56% компаний, размещенных в центре уже работают за рубежом, а 40% активно готовятся выйти на международные рынки. Это демонстрирует высокий уровень доверия бизнеса к процессу глобализации. Атмосфера в центре отражала динамику — ощущалась готовность решать сложные задачи и идти вперед.

Цели создания центра

Центр преследует несколько стратегических целей:

— Формирование кластера на триллион юаней. Поддержка цифровой экономики и привлечение инвестиций для ее развития.

— Создание четырех ключевых направлений: Политический центр поддержки для выхода на международные рынки; Экосистемный центр услуг; Инновационный центр регулирования; Центр рыночных заказов.

— Углубление сотрудничества. Содействие компаниям в анализе целевых рынков, правовых требований и стандартов. Снижение барьеров для кросс-граничного взаимодействия данных через инфраструктуру в зоне аэропорта Дасин.

Эти цели подчеркивают важность комплексного подхода в поддержке бизнеса и делают центр ключевым инструментом для глобализации цифровой экономики Китая.

Болевые точки цифровой экономики

В процессе глобализации цифровые компании сталкиваются с рядом значительных вызовов, которые требуют создания международной платформы сотрудничества:

— Сложности соответствия требованиям различных рынков. Это касается как правовых аспектов, так и технических стандартов.

— Правовые и налоговые барьеры. Например, различия в налогообложении и сложности с защитой данных.

— Недостаток инфраструктуры для кросс-граничного обмена данными.

— Трудности в установлении контактов с зарубежными партнерами. Это включает как поиск клиентов, так и надежных бизнес-партнеров.

Эти болевые точки подчеркивают необходимость комплексного подхода, который предоставляет Пекинский центр, помогая компаниям справляться с этими вызовами.

Структура поддержки «1+3+N»

Центр базируется на уникальной концепции 1+3+N:

1. Один стратегический хаб для двустороннего сотрудничества в инвестициях. Акцент на рынки Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Японии и Кореи. Планируется расширение в Европу, Америку и Африку.

2. Три ключевых объекта инфраструктуры: центры для кросс-граничной передачи данных; международные школы и апартаменты для специалистов; инфраструктура общей площадью 400,000 м².

3. Экосистема услуг для всего жизненного цикла компаний: Консалтинг, соответствие нормам, расширение рынка, подбор международных команд, налоговые и финансовые услуги. Защита интеллектуальной собственности, кросс-граничные данные, поддержка экспортного налогообложения. Локализация и соответствие международным стандартам (локализация, защита интеллектуальной собственности, помощь в финансировании).

На мой взгляд, такая структура не просто поддерживает компании, а задает стандарты для международной работы. Это вдохновляет на поиск решений для применения аналогичной модели в других странах.

Ключевые инициативы

Центр активно развивает ряд инициатив, направленных на поддержку бизнеса:

— Go Global Tour (Международные бизнес-туры): Организация поездок для 20+ компаний в ОАЭ и Саудовскую Аравию, создание платформы для заключения международных заказов.

— Go Global Visit (Посещение посольств): Визиты компаний в посольства для укрепления сотрудничества.

— Go Global Network (Сеть международных связей): Установление стратегических отношений с ключевыми организациями стран, таких как ОАЭ и Саудовская Аравия.

— Go Global Talk (Дискуссионные форумы): Проведение мероприятий для обмена опытом и продвижения идей глобализации.

Эти инициативы создают дополнительные возможности для компаний, помогая им интегрироваться в мировую экономику.

Глобальная сеть партнеров

Особенно впечатлила сеть партнеров центра. Среди них ключевые международные компании и ассоциации из разных уголков мира: Ближний Восток (RAK DAO, IFZA); Европа (Германия, Франция, Италия, Испания); США, Австралия, Африка; Юго-Восточная Азия и страны СНГ.

На выставке были представлены проекты, которые показали возможности центра в привлечении глобальных игроков. Такие партнерства помогают китайским компаниям не только расширяться, но и выстраивать доверительные отношения на новых рынках.

Выставочный центр для международного сотрудничества и технологий

1. Расположение и инфраструктура. Центр будет размещен в здании C комплекса Jin Di Wei Xin International Center на первых двух этажах. Общая площадь центра — 1275 м². Включает четыре ключевые зоны: выставочная зона, организация встреч, пространство для бизнес-социальных мероприятий, зона для презентации и коммерческих сделок.

2. Цели центра: Окно для внешнего мира. Демонстрация лидерства Пекина в развитии глобальной цифровой экономики. Международная гостиная: Площадка для встреч цифровых экономических предприятий со всего мира. Платформа продвижения: Расширение бренда и возможностей Пекинского инновационного центра.

3. Стратегическая цель: привлечение передовых цифровых технологий и компаний; создание эффективной платформы для взаимодействия между всеми участниками цепочки цифровой экономики; предоставление услуг «одного окна» для компаний, работающих в международной сфере.

Что Пекинский инновационный центр по поддержке цифровой экономики и выхода на международные рынки, предлагает своим участникам:

1. Ключевые направления сотрудничества:

— С иностранными правительствами и организациями: Использование центра как стратегического хаба для установления связей с локальными правительствами, посольствами и бизнес-ассоциациями. Создание платформы для двустороннего общения и кооперации.

— С предприятиями, желающими выйти на международные рынки: Центр будет выступать «форпостом», связывая компании с международными ресурсами, заказами и рынками.

— С международными сервисными провайдерами: Совместное создание экосистемы услуг для поддержки выхода на международные рынки и упрощение работы компаний.

2. Цели партнерства:

— Продвижение концепции «выхода на международный рынок» через поддержку предприятий в их стратегиях глобализации.

— Привлечение ресурсов и заказов для обеспечения устойчивого роста бизнеса.

— Расширение доступа к глобальным рынкам и создание устойчивых цепочек поставок.

3. Коммуникация. Центр предоставляет каналы взаимодействия через официальный WeChat-аккаунт и специализированные сервисные команды для консультаций по бизнесу и экосистемным партнерствам.

Общий вывод

Пекинский инновационный центр для поддержки цифровой экономики впечатляет своей продуманностью, масштабностью и стратегической значимостью. Этот центр демонстрирует, как можно интегрировать инфраструктуру, технологии и человеческий капитал для решения актуальных вызовов цифровой глобализации.

Центр решает болевые точки бизнеса, такие как соответствие международным нормам, правовые и налоговые барьеры, кросс-граничное взаимодействие данных и построение доверительных связей с зарубежными партнерами. Его структура «1+3+N» служит примером инновационного подхода к созданию глобальной платформы, охватывающей все аспекты жизненного цикла компании.

Инициативы центра, такие как международные туры, визиты в посольства, развитие сетей и организация форумов, создают возможности для расширения бизнеса, привлекая передовые технологии и инвестиции. Выставочный центр и партнерская сеть подчеркивают важность взаимодействия на всех уровнях: от локальных компаний до глобальных игроков.

Этот визит показал, как сотрудничество государства и бизнеса способно ускорить интеграцию в мировую экономику, что является важным уроком для других стран, включая Казахстан. Создание аналогичных центров позволит не только поддерживать местный бизнес, но и укреплять международные связи, привлекать инвестиции и развивать цифровую экономику.

Личные впечатления

Я был впечатлен не только масштабом центра, но и его вниманием к деталям. Каждый элемент — от инфраструктуры до услуг — продуман с точки зрения комфорта для бизнеса. Это место, где технологии и люди работают в синергии.

Пекинский центр — это пример того, как интеграция национальных и международных усилий может создавать уникальные возможности для бизнеса и экономики в целом.

Думаю, можно организовать взаимные визиты наших стран, для обмена опытом и глобального сотрудничества.