Советы для бизнеса: как безопасно общаться с клиентами

Как построить безопасное общение со своими клиентами — советы для владельцев бизнеса в сети. Простые рекомендации для защиты данных.

Ключевой успех бизнеса напрямую зависит от того, насколько эффективно вы организуете общение со своими клиентами. Важно не просто оставаться профессионалом своего дела и консультировать клиентов по всем возникающим вопросам, но и выбирать удобные способы коммуникации.

Все больше современных компаний использует для общения с клиентами социальные сети или приложения-мессенджеры. Это довольно удобные способы коммуникации, однако их нельзя назвать на 100% безопасными. Чаще всего именно эти каналы подвергаются взлому, злоумышленники получают несанкционированный доступ к конфиденциальным данным.

Давайте рассмотрим, как именно можно наладить безопасную коммуникацию с клиентами без отказа от мессенджеров и социальных сетей. Несколько простых рекомендаций снизят вероятность несанкционированного доступа до минимума.

Какие риски для бизнеса несут небезопасные каналы связи?

Правильное общение с клиентами выстроить нелегко — если не получается донести сообщение до потенциальных покупателей, вы рискуете сократить их количество. Не стоит забывать и о том, что неправильно выбранные каналы общения могут нести угрозу для безопасности:

— Ненадежные каналы связи могут стать причиной утечки конфиденциальной информации. Для бизнеса это обернется финансовыми потерями, а также отразится на репутации из-за того, что клиенты столкнуться с негативным опытом.

— Доступ к личной информации. Получая доступ к переписке с вашими клиентами, хакеры могут перехватывать личные данные и использовать их в своих целях.

— Несоблюдение отраслевых стандартов. Каждое направление бизнеса имеет свои требования и правила в сфере обеспечения безопасности и конфиденциальности данных. Ненадежные каналы связи могут привести к отзыву лицензий, других разрешительных документов на деятельность.

При этом самое главное — потеря доверия со стороны клиентов. Если по вине компании у клиента произойдет утечка информации, он вряд ли продолжит быть клиентом или порекомендует компанию другим. Именно поэтому мы подобрали рекомендации, которые помогут повысить безопасность при общении с клиентами по разным каналам связи.

4 совета по безопасному общению с клиентами

Обеспечить безопасность информации во время деловых переписок с клиентами довольно просто. При необходимости все перечисленные ниже советы можно внедрять постепенно, если одновременное их применение на данный момент невозможно. Ключевые советы следующие:

— Используйте VPN онлайн. Внедрение частной виртуальной сети обеспечит дополнительную безопасность для переписки. Это один из самых эффективных способов защиты конфиденциальных данных клиентов.

— Используйте мессенджеры со сквозным шифрованием данных. Плюс такого софта заключается в том, что он не хранит никакие личные и конфиденциальные данные. Шифрование гарантирует, что никто посторонний не сможет получить доступ к содержимому в сообщениях, которыми вы обмениваетесь со своими клиентами.

— Расскажите клиентам о безопасном общении. Если клиент настаивает на общении через мессенджер, известный проблемами с безопасностью, постарайтесь объяснить ему, чем именно это может обернуться. Предложите в качестве альтернативы несколько вариантов со сквозным шифрованием.

— Настройте двухфакторную аутентификацию. Обяжите всех сотрудников своей компании настроить функцию двухфакторной аутентификации для приложений, в которых они общаются с клиентами. Также используйте сложные пароли для учетных записей в интернете. Сложная комбинация не должна включать последовательности чисел вроде 123. Также для повышения надежности комбинации стоит добавлять строчные и заглавные буквы, а также специальные символы.

Безопасное общение с клиентами по электронной почте

Несмотря на то, что все больше компаний переходит на общение в мессенджерах и социальных сетях, традиционная переписка через электронную почту все еще остается актуальной. Именно поэтому стоит повысить безопасность и электронной почты, чтобы снизить риск атак и утечки конфиденциальных данных. Вот несколько ключевых правил:

— Внедряйте технологии шифрования. Эта технология играет решающее значение в случае, если нужно сохранить переписку конфиденциальной и защитить ее от несанкционированного доступа.

— Используйте инструменты для защиты от фишинга. Современные антивирусы позволяют своевременно обнаруживать и блокировать те электронные письма, которые содержат ссылки на фишинговые сайты и другую нежелательную информацию.

— Просвещайте персонал в вопросах защиты. Периодически проводите для сотрудников тренинги по кибербезопасности. Расскажите им о том, какую угрозу могут нести зараженные электронные письма и как избежать подобных проблем.

— Обеспечьте строгий контроль за корпоративными учетными записями. Позаботьтесь о том, чтобы пароли и доступны были выданы только уполномоченным сотрудникам вашей компании.

— Регулярно устанавливайте обновления. Если вы используете скачиваемый клиент для электронной почты, своевременно устанавливайте все необходимые обновления, чтобы не ослаблять киберзащиту.

Безопасность мобильной связи

В современных реалиях мобильные устройства стали неотъемлемой частью повседневной жизни каждого человека. Активно используются мобильные устройства и в бизнесе. При этом неправильное их применение в бизнес-процессах может привести к проблемам с кибербезопасностью и утечке данных. Приведем несколько важных рекомендаций, которые помогут сотрудникам вашей компании безопасно использовать мобильные устройства для общения с клиентами:

— Используйте только безопасный софт для обмена сообщениями. Ключевыми требованиями к устанавливаемой программе являются поддержка шифрования и безопасное соединение. Только так можно быть уверенным в том, что сообщения не перехватят, и посторонние не получат к ним доступ.

— Регулярное обновление системы. Убедитесь в том, что на корпоративных смартфонах и планшетах установлена последняя версия операционной системы. Также следите за тем, чтобы своевременно обновлялись все протоколы безопасности.

— Отслеживайте выданные приложениям разрешения. Периодически проверяйте, какие разрешения имеет то или иное приложение, установленное на мобильное устройство. Сохраняйте бдительность — подозрительными являются разрешения, которые не нужны для стабильной работы программы.

— Обеспечьте безопасный доступ к устройству. Используйте надежные пароли для доступа к смартфону или планшету. Если доступна такая функция, то обязательно активируйте биометрический доступ. Дополнительный уровень безопасности также обеспечит двухфакторная аутентификация.

Реализация всех этих мер играет решающее значение в вопросах кибербезопасности в компании. Только внедрив все перечисленные выше советы, можно обеспечить безопасное и защищенное общение с клиентами. С таким подходом можно сохранить клиентов и не испортить свою репутацию на рынке.