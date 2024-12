От MVP до AI-платформы для умных городов

Решения Sergek Group являются основой, которая позволяет строить безопасные и комфортные города в концепции Smart City.

О флагманском продукте казахстанских разработчиков, интеллектуальной системе общественной и дорожной безопасности «Sergek», знает, наверное, каждый казахстанец. Любители нарушить правила дорожного движения не стесняются в выражениях, высказывая свое недовольство системой. Однако решения компании Sergek Group являются основой, которая позволяет строить безопасные и комфортные города в концепции Smart City. Сегодня в группе компаний работает более 600 человек, из них более 260 — это разработчики и инженера.

История создания

Sergek Group — казахстанская группа IT-компаний, объединяющих software и hardware специалистов. Она разрабатывает технологии по трем основным направлениям Smart City — общественная и дорожная безопасность, транспорт и экология.

Компания, разработавшая казахстанскую систему общественной и дорожной безопасности «Sergek», появилась на рынке в 2006 году. Сначала она занималась инфраструктурными проектами: прокладкой сетей, постройкой серверных, корпоративной телефонией и техническим оснащением. К 2016 году сформировалась готовая команда по разработке аппаратного обеспечения, имеющая опыт вывода решений за рубеж и уже создавшая несколько стартапов. В этом же году у государства появилась потребность в обеспечении безопасности на улицах и дорогах города в преддверии выставки ЭКСПО-2017. Так заработал первый проект «Sergek» в Астане, реализованный по принципам государственно-частного партнерства. Он стал для команды прорывным. Ведь до появления Sergek в Казахстане работали только видеофиксаторы зарубежного производства.

Кстати, название Сергек — это казахское слово, означающее «чуткий, бдительный». Об отечественной IT-компании стали говорить как о главном игроке на рынке общественной и дорожной безопасности. И понятно почему: компания предлагала решения, созданные под реалии Казахстана, способные работать в любое время, в любом месте, без необходимости инфраструктурных изменений. А интеллектуальная система общественной и дорожной безопасности показала свою эффективность уже в первый год использования. Смертность на дорогах Астаны снизилась вдвое, а преступность в общественных местах — на 40%. Решилась одна из главных задач полиции — система не только повысила культуру вождения столичных водителей, но и обеспечила общественную безопасность.

Направления деятельности

Система общественной и дорожной безопасности на протяжении нескольких лет фиксировала все, что происходит на дорогах. Только в одной Астане в сутки фиксируется более 25 млн событий. Благодаря сформировавшемуся массиву больших данных вполне логичным шагом стало создание еще одного продукта — Sergek ITS. Это интеллектуальная транспортная система для анализа, мониторинга и транспортного прогнозирования, которая помогает решить такие задачи, как анализ транспортных данных, планирование городской инфраструктуры, управление общественным транспортом. Так появилось направление транспорта.

Помимо этого команда Sergek расширила продуктовую линейку и создала целый комплекс решений для казахстанской полиции. В портфеле компании такие инструменты, как приложение Sergek Qorgau, позволяющее оперативно реагировать на ориентировки, разыскивать транспорт и проверять нарушения; комплекс дорожной безопасности Sergek Patrol, который благодаря ИИ автоматически распознает номера авто и фиксирует нарушения ПДД; комплексная система видеомониторинга с инструментами аналитики для обеспечения общественной безопасности VMS. В настоящее время систему видеомониторинга активно внедряют на объектах образования, здравоохранения и др.

Накопленный опыт и собственное R&D подразделение позволили также разработать технические решения для городской экологии. С 2018 года компания производит собственное оборудование для экологического мониторинга. Экометеодатчики позволяют измерить опасные взвешенные твердые микрочастицы, диоксид серы, диоксид углерода и другие газы в воздухе, а также влажность и температуру. Они разработаны, сертифицированы и допущены к работе в Казахстане.

Сегодня весь функционал компании объединен в единую AI-платформу для Smart City, предназначенную для комплексного управления городскими службами и объединения функций Sergek и уже существующих городских систем.

Возможности

Sergek Group всегда была на передовой использования искусственного интеллекта и компьютерного зрения в Казахстане. Все применяемые алгоритмы разрабатывались, исходя из реальных проблем, требующих эффективного решения: не просто распознавать номера, а делать это быстро, качественно, с минимальными затратами ресурсов, не просто детектировать нарушение автобусной полосы, а анализировать траекторию автомобиля в пространстве, характер маневрирования и агрессивность вождения. Многие алгоритмы искусственного интеллекта, разработанные компанией, являются самыми точными и энергоэффективными на казахстанском рынке.

Sergek легко адаптируется под любые условия, будь то смена законодательства, либо новые запросы полиции. Интеллектуальная система общественной и дорожной безопасности Sergek способна фиксировать 19 видов нарушений, среди которых — превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение линии дорожной разметки и т. д. Кроме того, происходит постоянное обновление аппаратно-программных комплексов Sergek.

В настоящее время АПК «Sergek» уже способны различать марку, цвет и модель авто, отличать легковые авто от грузовых, мотоциклы, междугородние и маломестные автобусы, а также их скорость на разных участках дорог, фиксировать случаи, когда водитель не уступил дорогу пешеходу.

В компании отмечают, что АПК «Sergek» также могут фиксировать транспортные средства без номеров, определять подложные номера, фиксировать несоблюдение правил пользования ремнями безопасности.

Экспорт

Помимо работы в Казахстане компания активно продвигает свои IT-решения для Smart City за рубеж. Пилотные проекты Sergek были реализованы в Азербайджане, Монголии, на Филиппинах и в Индонезии. С 2022 года АПК «Sergek» работает в Узбекистане, г. Наманган. Также компания ведет переговоры с местными исполнительными органами стран ближнего зарубежья (Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан) и Юго-Восточной Азии.

Успехи и достижения

Сегодня решениями Sergek пользуется 13 городов Казахстана. Компания признана Национальным IT чемпионом в 2019 году. В 2020 году получила Международную премию «IDC smart cities and communities Europe and Central Asia awards» в сфере решений для умного города и инфраструктуры. Мобильное приложение для сотрудников полиции «Sergek Qorgau» стало обладателем серебряного приза «Qazaqstan Project Management Awards — 2023». А в этом году Sergek Group выиграла золотую награду в номинации «Лучшее решение для интеллектуального управления трафиком» (Best Smart Traffic Management Solution) международного конкурса Future Digital Awards for Smart Cities & IoT Innovation 2024, куда номинировала свои решения в категории «Устойчивое развитие и инновации в умных городах».