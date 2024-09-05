Мастер! Gigabyte Z790 Aorus Master X

Инженерам Gigabyte удалась почти идеальная материнская плата с впечатляющим потенциалом.

Мощный процессор, быстрая видеокарта, побольше оперативной памяти и емкий накопитель — стандартный список требований к хорошему компьютеру. Но в нем нет и слова о материнской плате. Основа основ любого ПК чаще всего выбирается по принципу разумной достаточности. Но есть тип пользователей, готовых платить за материнскую плату деньги, за которые можно приобрести весьма достойную видеокарту или процессор. Это оверклокеры и энтузиасты, которым компания Gigabyte и адресует Z790 Aorus Master X.

В нашу редакцию материнская плата приехала в большой картонной коробке черного цвета с фиолетовым стилизованным орлом (соколом, грифом?) — традиционным символом линейки Aorus. В этой коробке должно быть немало интересного! Но нет. Неожиданно, комплектация оказалась предельно скромной: пара бумажек, пара наклеек, два SATA-кабеля, внешняя антенна Wi-Fi. Правда, здесь же есть пара внешних термодатчиков и детектор шума, что удивило, но общее впечатление о комплектации отнюдь не скрасило. Диска с драйверами и ПО нет, и это разумно — актуальные версии всегда доступны на сайте Gigabyte.

Сама плата, в отличие от комплектации, оказалась действительно впечатляющей. Как минимум размерами (форм-фактор E-ATX), весом и обилием радиаторов, которые закрывают больше половины платы. Самый крупный радиатор вновь украшает хищная птица, не дающая забыть о том, что это плод компании Gigabyte.

Кстати, Z790 Aorus Master X — не самое топовое решение для процессоров Intel в линейке Gigabyte (есть еще Aorus Xtreme), но предлагаемые им возможности удовлетворят даже самого взыскательного пользователя.

Впрочем, начнем с базовых вещей. В основе платы, как понятно из названия, лежит топовый чипсет Intel Z790, который поддерживает работу с процессорами Core c 12-го по 14-е поколения, соответственно, в центре верхней части платы мы видим процессорный разъем LGA-1700. Каких-либо ограничений по моделям используемых процессоров у Gigabyte Z790 Aorus Master X нет — даже самые прожорливые Core i9 будут чувствовать себя здесь прекрасно и не ощутят каких-либо ограничений по потребляемой энергии.

А все потому, что под парой крупных радиаторов с нанокарбоновым покрытием, «связанных» тепловой трубкой, сверху и слева от процессорного разъема, спряталась мощнейшая 23-фазная система питания. И это честные, а не маркетинговые фазы — без удвоителей и прочих хитростей. Из 23 фаз 20 предназначены для питания непосредственно процессорных ядер, еще пара выделена для интегрированной графики и одна работает на встроенный контроллер оперативной памяти и контроллера PCI-Express. Такая система питания без проблем обеспечит прожорливые топовые Core стабильным питанием не только на максимальных стандартных частотах, когда потребление процессоров стремится к значению 300 ватт, но и в разгоне.

Слотов для оперативной памяти на Gigabyte Z790 Aorus Master X традиционно четыре. Все они армированы и предназначены для планок стандарта DDR-5, общий объем которых может достигать 256 гигабайт, то есть до 64 гигабайт на слот. Официально для платы указана поддержка модулей с частотой до скромных 4800 мегагерц, но это из-за традиционно небыстрого принятия новых стандартов JEDEC. По факту, с использованием профилей XMP или при ручной настройке, обеспечена поддержка планок с частотой до 8266 мегагерц.

А что у нас со слотами PCI-Express? Их на Gigabyte Z790 Aorus Master X всего три (хотя по нынешним временам и это многовато), все они выполнены в формате x16 и армированы. Верхний, традиционно, предназначен для видеокарты и может похвастать поддержкой самого современного стандарта PCIe 5.0, линии которого обеспечиваются контроллером процессора. Он же может похвастать оригинальным решением — отдельной кнопкой, которая открывает защелку, блокирующую плату в слоте. Невероятно удобно! Другие два слота предлагают лишь линии PCIе 3.0, причем в количестве 4 и 1 линии, соответственно. Для периферии этого вполне достаточно.

Кстати, если вы порадовались полноценному слоту PCI-Express 5,0×16 для видеокарты, то сделали это слегка преждевременно. И вот почему: на Gigabyte Z790 Aorus Master X сразу пять разъемов M.2, предназначенных для накопителей, и один из них также поддерживает PCIe 5,0×4. Да вот незадача — даже в самых новых процессорах Intel Core 14-го поколения имеется поддержка только 16 линий современного стандарта, что вынудило инженеров Gigabyte пойти на определенные компромиссы. Так, если вы в свою Z790 Aorus Master X установите накопитель в верхний слот M.2, то слот PCI-Express для видеокарты переключится в режим x8. Для текущего поколения видеокарт это не критично, но для потенциальной RTX 5090 это может оказаться важным моментом.

Остальные четыре разъема M.2 получают полноценные 4 линии, но PCIe 4.0, и никаких ограничений не имеют. Самый нижний разъем, к тому же, поддерживает не только PCIe-накопители, но и те, что имеют интерфейс SATA. Для классических SATA тоже нашлось место, но их количество инженеры Gigabyte разумно сократили до четырех. При таком количестве M.2 даже это выглядит несколько избыточно.

Учитывая, что накопители, равно как чипсет и цепи питания процессора, являются одними из самых горячих частей платы, не удивительно, что в Gigabyte Z790 Aorus Master X уделили максимум внимания их охлаждению. Разъему, который готов принять накопитель с интерфейсом PCIe 5.0, выделен личный огромный радиатор, который должен справиться даже с самыми жаркими SSD. Остальные накрыты одним общим радиатором, который также является и фиксатором для накопителей — никаких больше ультрамаленьких винтов! Что интересно, сам радиатор тоже имеет быстросъемное крепление и термопрокладки для каждого SSD. Более того, под накопителями тоже установлен радиатор с термопрокладками для отвода тепла от нижней части SSD. Да, они, конечно, отводят тепло в сторону платы, но и тут его есть куда девать — практически вся задняя часть Gigabyte Z790 Aorus Master X прикрыта огромным радиатором, который решает эту проблему.

Теперь пройдемся по разъемам. Почти вся задняя панель усыпана USB. Здесь в вашем распоряжении сразу 11 портов USB Type-A (семь USB 3.2 Gen 2 и четыре USB 3.2 Gen 1), 3 USB-Type-C (один USB 3.2 Gen 1 и два USB 3.2 Gen 2×2). Кроме USB есть пара кнопок: Q-Flash Plus для обновления прошивки BIOS и Clear CMOS для сброса настроек BIOS. Для тех, кто использует встроенную в процессор графику, здесь выведен только один разъем — DisplayPort. Также есть два разъема SMA для крепления антенн Wi-Fi. Сам модуль Wi-Fi/Bluetooth расположен непосредственно за задней панелью и в нашей версии Gigabyte Z790 Aorus Master X rev 1.0 он основан на чипсете Qualcomm Wi-Fi 7 QCNCM865, предлагающем поддержку самых новых стандартов беспроводной связи. В других версиях установлены модули на чипсетах MediaTek Wi-Fi 7 MT7927 и Intel Wi-Fi 7 BE200. Все они одинаковы по характеристикам, а потому не совсем понятно, зачем было использовать три разные модели.

Кстати, обратите внимание: из звуковых разъемов на задней панели выведены лишь пара джеков и один оптический S/PDIF. Да-да, через аудиоджек на этой плате доступно только стерео, а многоканальный звук на внешний ресивер отправляется только через оптику. При этом многоканальность ограничена конфигурацией 5.1, хотя используемый аудиокодек — проверенный годами и выдающий вполне качественный звук Realtek ALC1220-VB — вполне способен работать в конфигурациями до 7.1. Впрочем, признаемся честно, даже с 5.1 встроенной звуковой работать приходится не часто. Кстати, в наличии поддержка DTS: X Ultra, а в звуковом тракте, традиционно вынесенным в край платы, подальше от «фонящих» элементов, используются аудиофильские конденсаторы.

Одинокий сетевой разъем RJ-45 на задней панели тоже не так прост, как кажется. Ведь за его функционал отвечает контроллер Marvell AQtion AQC113C, который предлагает самый быстрый вариант классического интерфейса. И это не уже привычные 2,5 гигабита в секунду, а невероятные 10 гигабит!

Что касается других интересных особенностей, то нельзя не упомянуть о широких возможностях по управлению охлаждением. На плате установлено десять четырехпиновых разъемов для вентиляторов, имеется набор встроенных датчиков температуры, но в дополнение к этому есть два разъема для внешних датчиков температуры и один для датчика шума. Все они, как было указано, идут в комплекте. Установка всех трех остается на усмотрение пользователя, но самое главное, что их можно задействовать для настройки кривых скорости вращения вентиляторов, выбирая необходимые пределы температуры и шума внутри корпуса. Настраивать все это можно как непосредственно из BIOS, так и из фирменного ПО Gigabyte Control Center.

Кстати, из того же Gigabyte Control Center можно управлять и подсветкой. В Gigabyte Z790 Aorus Master X подсвечиваемым является кожух задней панели, а на самой плате имеется сразу три разъема ARGB-подсветки и один RGB, чего вполне достаточно для создания эффектного и оригинального образа ПК.

Итак, подведем итог. Gigabyte Z790 Aorus Master X — плата весьма продуманная и максимально качественно реализованная. Огрехов в разводке или компонентах нет. По большому счету, инженерам Gigabyte удалась почти идеальная материнская плата с впечатляющим потенциалом для питания процессора, огромным набором возможностей для расширения и шикарным дизайном. Недостатков, считай и нет. Хотя есть один, но весьма относительный. Стоит эта красота недешево. Но она того стоит.