Цифровая стратегия: залог успеха вашей ИТ-трансформации

Цифровизация — тренд, который господствует в последние годы во всем мире.

Почему инициативы в области цифровизации бизнеса требуют для своей успешной реализации «упаковки» в единую стратегию цифрового развития, каковы критерии и правила ее разработки и на что можно рассчитывать по итогам ее применения — в материале Мираса Касымова, директора по развитию компании Axellect.

Цифровизация — тренд, который господствует в последние годы во всем мире. С 2016 года число запросов в Google по слову digitalization выросло в три раза, а расширение национальных программ по цифровизации государственного сектора и пандемия Covid-19 только усилили интерес к этому процессу. Наблюдения подтверждаются цифрами. Исследователи из компании IDC говорят о том, что в прошлом году затраты на цифровизацию во всем мире составили $1,85 трлн, а в 2026 году они возрастут до $3,4 трлн. Ежегодный прирост инвестиций в «цифру» в IDC оценивают в 16,6%.

Что такое цифровая стратегия

Но при всей широте интереса к цифровизации до сих пор не существует единой точки зрения на то, что понимать под стратегией цифровизации. И это обстоятельство приводит к серьезным проблемам: необходимость цифровизации очевидна, но остается совершенно непонятным, как ее осуществлять.

Действительно, сегодня компании оперируют таким понятием, как бизнес-стратегия. Она определяет направления развития бизнеса, формирует видения рынка, клиентской базы, конкурентной борьбы, продуктового развития. Есть и другая — ИТ-стратегия, которая в соответствии с бизнес-стратегией прорисовывает основные направления развития технологий, необходимых предприятию.

Сегодня бизнес повсеместно сталкивается с «цифровыми» конкурентами — компаниями, которые активно используют в своем бизнесе новые технологии. Достаточно напомнить, что 8 из 10 лидеров по размеру капитализации — высокотехнологичные компании. Наконец, важнейшее влияние на бизнес оказывает и постоянно меняющаяся среда, которая «преподносит» ему то всемирную пандемию, то геополитические потрясения. Кроме того, на рынок труда начинают выходить представители поколений Z и Y, выросшие в технологически развитой среде с высоким уровнем цифровой грамотности, что также меняет акценты на конкурентном поле и заставляет пересматривать внутренние корпоративные процессы компаний.

Все это делает необходимым разработку еще одной бизнес-стратегии, своего рода симбиоза бизнес- и ИТ-стратегии. Цифровая стратегия может и должна определять то, как бизнес будет обеспечивать свой рост — оптимизировать расходы и интенсифицировать получение доходов.

Не проспать изменения

История бизнеса знает много печальных примеров «опозданий». Не заметив ключевых изменений в отрасли или не придав им значения, ушли в небытие многие гиганты. В качестве примера достаточно привести самые очевидные. Компания с вековой историей, Kodak, «проспала» начало эпохи цифрового фото и оказалась на грани банкротства.

Сегодня уже мало кто помнит, что всего 20 лет назад законодателем мод в области корпоративной мобильной связи была BlасkBerry, проигравшая рынок Apple и Google.

Мировой лидер в области мобильной связи, Nokia, была поглощена Microsoft в результате цепочек ошибочных решений, которые приняло ее руководство.

Дело не только (и не столько) в недальновидности или некомпетентности отдельных руководителей. Время сжимается непрерывно, ускоряется развитие, и все это требует от бизнеса повышения скорости реакции на происходящие изменения. Догадки и предвидения перестают работать просто в силу того, что они не обеспечивают необходимой сегодня скорости принятия решений. Компенсировать этот недостаток и призвана цифровая стратегия, которая отвечает на три важнейших вопроса и описывает три ключевых для бизнеса измерения.

За счет чего

Первый вопрос, на который отвечает цифровая стратегия: за счет чего будет развиваться бизнес. Это определение новых технологий, которые открывают новые возможности.

Измерение «за счет чего» включает анализ новых технологий и возможностей, которые они приносят. Аналитика, данные как основой бизнес-актив, интернет вещей, облачные технологии, микросервисы, DevOps, информационная безопасность, цифровые двойники, искусственный интеллект и машинное обучение, роботизация и другие. Какие именно из этих технологий применимы в бизнесе компании? Какие из них способны принести эффект и дать бизнес-результаты? Каким из них стоит отдать предпочтение сегодня и какие будут применяться в будущем? Это — базовое видение, которое описывает и сами технологии, и их применимость в условиях конкретной организации.

Что делаем

Ответ на этот вопрос нужен для того, чтобы определиться, какие именно цифровые инициативы следует реализовать бизнесу и каких именно эффектов необходимо ожидать в результате их воплощения в жизнь.

Цифровые инициативы имеют две разные направленности. Те из них, что сфокусированы на внешних изменениях, нацелены на новый клиентский опыт, расширение числа предлагаемых сервисов и, в конечном счете, повышение доходов. Пример — появление таких сервисов, как мобильный банкинг, сервисы доставки, электронный документооборот, кредитные конвейеры и многие другие, которые получили распространение в последние годы.

Второе направление цифровых инициатив — цифровизация внутренних процессов и оптимизация расходов компании. Их результатом становится цифровизация текущего бизнеса, которая позволяет запустить новые процессы и продукты, такие как беспилотный транспорт или цифровые двойники. Результатом таких инициатив становится реализация новых моделей развития. В качестве примера можно привести компанию Amazon, которая стала не только крупнейшим интернет-магазином, но и ведущим на планете облачным провайдером.

Как делаем

Наконец, третье измерение цифровой стратегии, «как делаем», описывает операционную модель бизнеса, его внутреннюю организацию, которая должна быть сформирована для реализации цифровых инициатив.

Это измерение позволяет определить несколько важнейших для компании выборов. Какую методологию следует использовать для реализации цифровой стратегии — waterfall, agile или иную? Как масштабировать методики в масштабах всей организации и избежать при этом хаоса, неприятия их сотрудниками и других проблем? Как обеспечить наиболее эффективное взаимодействие бизнеса и ИТ? И, наконец, какое именно подразделение будет управлять процессом цифровизации и отвечать за его результаты? Все это — важнейшие вопросы, которые стоят перед любой организацией, осуществляющей цифровую трансформацию. Более того, она невозможна без ответов, закрепленных в качестве базовых принципов менеджмента.

Стратегические шаги

Как видим, цифровая стратегия, при всей очевидности ответов на вопросы, которые она ставит — сложный документ, который требует особенных подходов к разработке. Причина — в вариативности ответов, которые на старте совсем не являются очевидными. Компаниям, которые приступают к разработке своей цифровой стратегии, можно предложить разбить этот процесс на отдельные подзадачи, которые упростят процесс.

Во-первых, необходимо сформулировать амбиции и определить цели цифровизации. На этом этапе определяются конкретные бизнес-показатели, которых необходимо достичь в результате цифровизации за 2-3 предстоящих года.

Вторая подзадача — оценка текущей цифровой зрелости предприятия, которая базируется на анализе степени использования технологий, цифровизации процессов, состояния технологического стека компании, цифровой культуры, гибкости и т. п.

На третьем этапе прорабатываются цифровые инициативы и оценивается их перспективная бизнес-эффективность. Лучше будет сосредоточиться на ограниченном наборе ключевых инициатив и одновременно оценить готовность компании к предстоящим изменениям.

Четвертый этап — определение операционной модели для реализации стратегии. Здесь бизнесу предстоит скомбинировать бизнес- и ИТ-команды, которые будут заниматься цифровыми изменениями, а после этого определить для каждой из них бизнес-показатели.

Наконец, на пятом этапе начинается подготовка дорожной карты для реализации цифровой стратегии. Чем менее она детализирована, тем лучше, поскольку конкретные результаты каждого этапа программы будут определять кросс-функциональные команды, отвечающие за результативность каждого подпроекта, который в нее входит.