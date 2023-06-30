Андрей Родионов, СКМ: О цифровизации банковских процессов в Казахстане и России

Интервью с российским специалистом о банках, цифровых деньгах и проекте «Облачная подсудность».

В Казахстане активно проводятся различные мероприятия, такие как хакатоны, которые способствуют развитию и интеграции цифровых технологий в различные сферы. Подобные мероприятия предоставляют площадку для инноваций и сотрудничества между разработчиками, предпринимателями и экспертами, чтобы решать проблемы и находить новые подходы с использованием цифровых решений. Мы поговорили с директором ИТ-департамента ООО «СКМ», Андреем Родионовым, выступившим одним из членов жюри на крупнейшем хакатоне по блокчейну в Казахстане.

— Андрей, расскажите о ваших впечатлениях в роли жюри на хакатоне в Казахстане?

— Участие в хакатоне было очень ценным опытом. Я был приятно удивлен разнообразием проектов, представленных на мероприятии. Каждый проект был уникален и предлагал решения для различных сфер применения блокчейна. Участники использовали передовые технологии и смарт-контракты для решения сложных задач. Я оценивал практическую применимость проектов и их потенциал для создания ценности в разных отраслях.

— Какие факторы были важны при оценке проектов на хакатоне?

— Я обращал внимание на практическую применимость проектов, их технический уровень и реализацию. Хорошо спроектированная архитектура, безопасность и масштабируемость были важными факторами при оценке работ. Я также оценивал успешность использования технических решений и потенциал проектов для дальнейшего развития и масштабирования.

В целом, хакатон по блокчейну в Казахстане показал, что в стране есть много талантливых и креативных разработчиков, способных создавать инновационные решения с использованием блокчейна. Мероприятие стимулировало развитие блокчейн-индустрии и способствовало формированию инновационной экосистемы.

Я горжусь тем, что мог принять участие в роли жюри на этом хакатоне и внести свой вклад в оценку проектов. С учетом своего 16-летнего опыта работы в финансовом секторе я также обращал внимание на коммерческий потенциал проектов. Уверен, что многие из них имеют талант для реализации и могут привести к положительным изменениям в различных отраслях и сферах жизни.

— Какими вы видите перспективы цифрового развития в Казахстане?

— Цифровое развитие является неотъемлемой частью современной экономики, и Казахстан не остается в стороне от этой тенденции. Внедрение цифровых технологий и развитие цифровой инфраструктуры в стране создают благоприятную среду для инноваций и новых возможностей. Цифровые деньги, такие как криптовалюты, представляют собой одну из важных составляющих этого цифрового развития.

Одним из важных аспектов развития цифровых денег в Казахстане является выдача лицензий для платформ, предоставляющих услуги обмена и хранения криптовалют. Одной из таких платформ является Binance — крупная международная криптовалютная биржа. Выдача лицензии для Binance в Казахстане имеет несколько позитивных последствий.

— Расскажите подробнее об этом. Какую роль играет лицензирование платформы Binance в развитии криптовалютной индустрии в Казахстане?

— Лицензирование платформы Binance имеет весомое значение для развития криптовалютной индустрии в Казахстане. Это демонстрирует готовность страны развивать и поддерживать инновационные финансовые технологии и может привлечь внимание криптовалютных инвесторов и предпринимателей, которые видят потенциал в развитии цифровой экономики.

— Какие позитивные последствия могут быть для Казахстана?

— Во-первых, это демонстрирует готовность Казахстана развивать и поддерживать инновационные финансовые технологии. Во-вторых, это позволяет обеспечить большую степень безопасности и регулирования в сфере обмена криптовалюты в Казахстане, что способствует созданию доверия и стабильности в криптовалютной индустрии.

— Какие меры регулирования и надзора необходимо предпринять при лицензировании платформ для обмена криптовалюты?

— При лицензировании платформ для обмена криптовалют необходимо принять следующие меры регулирования и надзора:

Во-первых, установить минимальный уровень капитала, который должен быть у платформы для получения лицензии. Это поможет обеспечить финансовую стабильность и гарантировать возмещение убытков пользователям, если возникнут проблемы с платформой.

Во-вторых, установить требования к безопасности и защите данных пользователей на платформе.

В-третьих, принять меры для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Например, проверять личность пользователей, мониторить транзакции на наличие подозрительной активности и сотрудничать с правоохранительными органами.

В-четвертых, обязать платформу регулярно предоставлять отчеты о своей финансовой деятельности и операциях.

В-пятых, разработать обучающие программы и установить требования к компетенции персонала платформы.

И последнее, что хотелось бы отметить, следует установить механизмы сотрудничества с другими странами для обмена информацией и совместного расследования случаев международной финансовой преступности, связанной с обменом криптовалют.

— Каковы основные возможности и риски, связанные с цифровым развитием и внедрением цифровых денег в Казахстане?

Введение цифровых денег требует разработки и внедрения соответствующего законодательства и регулирующей политики для обеспечения прозрачности, защиты прав потребителей и предотвращения финансовых преступлений. Внедрение цифровых денег повышает риски в области кибербезопасности и мошенничества. Также нововведение может создать риск неравенства доступа к финансовым услугам, особенно среди населения с низкими доходами, пожилых людей или людей без доступа к цифровым технологиям. По всем рискам есть определенные пути работы с ними.

Из возможностей хотелось бы упомянуть, что цифровые деньги могут помочь расширить доступ населения к финансовым услугам, особенно в отдаленных районах, где традиционные банковские услуги ограничены, но есть интернет. Это может способствовать увеличению финансовой инклюзии и содействовать экономическому развитию.

Цифровые деньги обеспечивают быстрые и удобные способы совершения платежей, как между физическими лицами, так и в бизнес-сфере. Они могут сократить время и затраты, связанные с традиционными платежными системами и транзакциями.

Внедрение цифровых денег может способствовать снижению использования наличных платежей, что имеет ряд преимуществ, включая более эффективную борьбу с коррупцией, улучшение прозрачности финансовых операций и снижение затрат на обслуживание наличных средств.

Цифровые деньги могут стимулировать развитие инноваций и поддерживать стартапы в сфере цифровых платежей и финансовых технологий. Они создают новые возможности для предпринимателей и способствуют экономическому росту.

— Как вы оцениваете развитие ИТ-индустрии в Казахстане?

— Могу сказать, что развитие ИТ-индустрии в Казахстане вызывает мое уважение и впечатляет меня. Казахстан активно занимается цифровым развитием всех структур и даже является одной из первых стран, кто начали рассматривать блокчейн и цифровые деньги. Результаты этих усилий становятся все более заметными.

Особенно хотелось бы отметить, что Казахстан активно развивает цифровое образование и поддерживает молодых специалистов в ИТ-сфере. Создание специализированных учебных программ и центров обучения, а также проведение хакатонов и конкурсов, способствуют развитию профессиональных навыков и кадрового потенциала в области информационных технологий.

Особый интерес вызывает растущее количество успешных стартапов и ИТ-компаний, которые появляются в Казахстане. Это в первую очередь говорит о том, что местная ИТ-индустрия обладает потенциалом для инноваций и конкурентоспособности на международном рынке. Казахстанские компании активно работают в таких областях, как разработка программного обеспечения, искусственный интеллект, блокчейн, финтех и другие.

— Расскажите также о проекте, которым вы сейчас занимаетесь и его применении в банках Российской Федерации.

— Проект «Облачная подсудность» — это уникальный сервис, который помогает юристам определить адрес суда с точностью до 98% для направления судебных дел. Он позволяет обрабатывать до 800 адресов за минуту и предоставляет информацию о корректных реквизитах для оплаты пошлины и готовности портфеля. Кроме того, сервис легко интегрируется в различные CRM-системы. Данный сервис уже оценили крупнейшие банки в России, страховые компании и организации, работающие с должниками.

В отношении сравнения автоматизации и цифровизации юридических и финансовых процессов в банках Российской Федерации и Республике Казахстан следует отметить, что оба государства активно развивают цифровые технологии в банковской сфере.

— В чем различия между двумя странами в этом вопросе?

— В России и Казахстане проводятся активные работы по автоматизации и цифровизации банковских процессов. Внедряются электронные документообороты, цифровые подписи, электронные платежные системы и другие инструменты для улучшения эффективности и скорости работы.

Однако, несмотря на схожие тенденции в развитии цифровизации банковских процессов, сравнение между РФ и РК требует более подробного анализа, учитывая различия в правовых и регуляторных рамках, а также особенности развития банковской системы в каждой стране.

Цифровизация и автоматизация юридических и финансовых процессов в банках являются важными шагами в направлении повышения эффективности и конкурентоспособности финансовых учреждений. Эти процессы помогают снизить затраты, повысить прозрачность и безопасность операций, а также обеспечить более удобное обслуживание для клиентов.