Откуда берутся айтишники: исследование

В Kolesa Group провели масштабное исследование среди казахстанских студентов и выявили портрет и мотивацию при выборе работодателя.

Вслед за исследованиями зарплат IT-рынка, Kolesa Group решили выяснить, что происходит на рынке студентов — самом перспективном для найма направлении. Цель исследования — конкретизировать портрет студентов, заинтересованных в IT, мотивацию при выборе работодателя и узнать, как и через какие площадки компаниям лучше взаимодействовать с ними.

Всего опрос прошло 854 студента. Также проведены качественные исследования — авторы побеседовали с 27 студентами в пяти фокус-группах. В Kolesa Group сравнили показатели начала 2023 года с началом 2022.

«В последние восемь лет мы тесно сотрудничаем с университетами. Как бизнес мы понимаем, что именно студенты составят большую часть нашей команды уже через несколько лет. Ежегодно Kolesa Group запускает оплачиваемые стажировки и онлайн-курсы, проводит митапы по востребованным IT-направлениям. Но и мы не всегда понимаем рынок начинающих специалистов Казахстана. Поэтому провели исследование, чтобы понять, что важно студентам при выборе работодателя, какие инструменты коммуникации лучше использовать и что же на самом деле мотивирует ребят развиваться в IT», — рассказала Гайни Альмуханова, менеджер образовательных проектов в Kolesa Group.

Портрет студента в IT

Средний возраст респондентов — 19 лет. Преимущественно опрос прошли студенты 2-3 курсов из 50 университетов и колледжей по всей стране. Младшие курсы — самая вовлеченная и заинтересованная аудитория.

Мы вывели топ-5 вузов, студенты которых больше всего заинтересованы в IT-сфере:

— Suleyman Demirel University — 16,5%

— Astana IT University — 16,4%

— Narxoz — 14,9%

— IITU — 14,4%

— KBTU — 8,5%

Преимущественно студенты, заинтересованные в IT, учатся на следующих специальностях: Информационные системы — 33,4%; Computer Science — 14,6%; Вычислительная техника и программное обеспечение — 12,8%.

Интересы

Мы выделили топ-5 интересующих сфер в IT для студентов.

1. Backend-разработка — 26,2%

2. Frontend-разработка — 13,3%

3. Data-аналитика — 10,5%

4. iOS-разработка — 7,7%

5. ML — 6,8%

В 2023 году студенты стали осознаннее, на вопрос об интересующем их IT-направлении ответ «Еще не определился» дали всего 8,8% респондентов. В 2022 году этот показатель был равен 23%.

На вопрос «Почему IT?» студенты чаще всего отвечают следующее:

1. Востребованная профессия.

2. Возможность создавать новые продукты, которыми пользуется большое количество людей.

3. Возможность работать удаленно: из дома или из других стран.

4. Есть понимание, что уровень конкуренции высокий и среда подстегивает не отставать. Поэтому студенты регулярно занимаются самообразованием.

«Я жалею, что первые два курса решил пожить студенческой жизнью и не работал. Сейчас ребята с одного потока уже мидлы и хорошие деньги зарабатывают, они вовремя поняли, что время терять нельзя. А я начну только с нуля», — написал один из респондентов.

Опыт работы

На момент исследования у 258 опрошенных (30,2%) уже был за плечами опыт работы в IT.

Мы решили копнуть глубже и выяснили, что больше половины респондентов начали работать на 1-2 курсах.

Большинство студентов начинают работать или стажироваться со второго курса, потому что:

а) на первых курсах они получают базовые знания, вливаются в студенческую жизнь и выбирают направление для развития;

б) в вузах дают «базу», а прикладные знания и практические навыки можно обрести в лишь в компаниях на рабочих кейсах;

в) из-за высокой конкуренции они стремятся получить опыт раньше, чтобы позже было легче найти работу.

«В IT диплом большой роли не играет. В вузе мы получаем только около 10% информации, которая понадобится в работе. Важны стажировки, практика и полученные благодаря этому знания и навыки», — писали опрошенные.

Подготовка к работе

Для самообразования студенты используют следующие ресурсы: Курсы по IT-направлениям — 53%; Youtube-видео — 35%; Pet-проекты (создание) — 4%; Другое — 8%.

Источники информации о вакансиях/стажировках: HH.kz — 57,3%; Telegram — 26,3%; Instagram — 5%; Почтовая рассылка — 2,9%; LinkedIn — 2,5%; Сайт работодателя — 2,1%; Другое — 3,9%.

Какие мероприятия чаще всего посещают студенты: Ярмарки вакансий — 45%; Гостевые лекции — 17,4%; Митапы — 4,3%; Другое — 7,3%; Не ходят на мероприятия — 26%.

Студенты предпочитают ходить на мероприятия, где у них будет возможность познакомиться с потенциальными работодателями и получить практические навыки от опытных специалистов.

Выбор работодателя

В 2022 году топ-5 факторов выбора потенциального работодателя были: Обучение/рост; Команда/атмосфера; Заработная плата; Комфортные условия работы; Наличие ментора.