Ментор как способ утолить кадровый голод

Как в крупнейшей софтверной компании выращивают профессионалов.

Для отечественных компаний, создающих программное обеспечение, кадры являются, пожалуй, одной из самых серьезных проблем и это вряд ли является новостью. Ситуация со временем только усугубляется. Исследование HeadHunter, на которое часто ссылаются, говорит, что в Казахстане за четыре года количество вакансий в разделе «информационные технологии, интернет, телеком» выросло на 88,5%, то есть почти вдвое. Только за первую половину 2022 года работодатели разместили около двадцати тысяч подобных вакансий. Сложность не только и даже не столько в дефиците людей, но и в их качестве. Крупные софтверные компании не жалуются обычно на число претендентов — получить в портфолио участие в большом и сложном проекте хочет любой разработчик. Однако, чтобы стать частью сильного коллектива, нужно ему соответствовать. И тут как раз возникают вопросы.

Бизнес использует разные способы усиления команд. Кто-то запускает бесплатные курсы и, благодаря широкой воронке на входе, находит самородков в руде. Кто-то для тех же целей без конца проводит митапы. Крупнейшая независимая софтверная компания Prime Source сделала ставку на собственную менторскую программу. Ее создание потребовало немало усилий, говорит HRD Толкын Байтуманова, но уже сейчас видно, что результативность явно будет высокой.

«Вообще, в IT в работе с кадрами нет какого-то устоявшегося универсального подхода, чтобы что-то называли классикой, — говорит Толкын. — Созданная нами внутренняя система развития завязана на карте компетенций. Она предполагает постепенный набор необходимых знаний и навыков в соответствии с грейдингом. Быть менторами вызвалось девять наших крутых профессионалов. Это люди, у которых действительно есть чему поучиться. За спиной у каждого десятки серьезных проектов. Менторам доверили по три-четыре стажера».

Стать стажером Prime Source, правда, не так просто. Выпускники вузов или курсов, разработчики начального уровня на первом этапе проходят тестирование. Ментор определяет, на какой ступени, согласно карте компетенций, находится кандидат. Из двадцати человек по статистике отбор проходят лишь три-четыре. После успешного тестирования следующий шаг — очное интервью с ментором. Когда согласно карте определена квалификационная ступень (junior, junior+), кандидату дают прогрессирующий график развития его профессиональных и личных качеств, чтобы он сразу видел, чего ему нужно достичь для выхода на следующий уровень (middle, middle+). Здесь начинается оплачиваемая трехмесячная стажировка. На выходе в штате остаются около 80% зачисленных стажеров.

Один из менторов Бауржан Умирзаков поясняет, что некоторые из продвинутых профи Prime Source, ощущая необходимость развивать команду и себя как наставника, решили взять эту роль. Бауржан считает, что менторство может давать отличный синергетический эффект. Суть — в соединении ментора и менти в одну команду. Получается пара из ментора, обладающего знаниями, навыками, опытом и являющегося экспертом в своей сфере, и менти, у которого есть желание эти знания, навыки и опыт перенимать.

Вообще, в Prime Source нет как таковых отделов, а работают именно команды разработки, которые закрывают те или иные проекты. В составе каждой такой команды не только программисты, но и аналитики, менеджеры проектов и другие специалисты. И именно внутри таких команд вырастают лучшие профи.

Опыт действительно показывает, что самое быстрое и качественное развитие происходит тогда, когда человек достаточно долго находится внутри стабильной высокопрофессиональной команды. И влившиеся в состав молодые сотрудники постепенно адаптируются к процессам, учатся у более опытных коллег, сталкиваясь с реальными вызовами.

Видя дефицит кадров, программисты склонны часто переходить из компании в компанию с постоянным повышением ставок. Многие пробуют работать из Казахстана на иностранных заказчиков. Однако все это, хотя и ведет зачастую к увеличению доходов, часто затормаживает профессиональный рост, хотя и не во всех случаях. Но совершенно точно, что, когда сотрудник видит свой личный путь развития, от чего и к чему он идет, это дает ему уверенность. И если в конце концов человек показывает и организационные способности, он становится в итоге тим-лидом, со всеми характерными для этой позиции бонусами и ответственностью. Эта ясность пути помогает удерживать специалиста в среднем около пяти лет. В среде разработки считается, что это очень большой срок.