HONOR X8: самый тонкий смартфон с большим экраном

В устройстве средней ценовой категории скрываются вполне «флагманские‎»‎ опции — знакомимся с HONOR X8 поближе.

Звучит заманчиво, правда? Да, он именно такой, HONOR X8 — тонкий, легкий смартфон с большим FullView-экраном 6,7 дюйма. Причем в смартфоне средней ценовой категории скрываются вполне «флагманские‎»‎ опции. А еще HONOR вернула в свои устройства сервисы Google. Что ж, познакомимся с HONOR X8 поближе снаружи и изнутри.

Дизайн корпуса и эргономичность

Обычно смартфоны с экранами такого размера весят больше 200 граммов. В случае с HONOR X8 — на редкость удачное сочетание габаритов (толщина всего 7,5 мм) и веса, который составляет 177 грамм. Пожалуй, это самый тонкий и невесомый смартфон в своей ценовой категории.

Задняя стенка блестящая и кажется стеклянной, а боковая рамка — как будто матовый металл. Но на самом деле весь корпус выполнен из пластика, за счет чего и достигается столь малый вес устройства.

Тыловая панель почти зеркально блестит — это красиво, но и несколько неудобно: на ней заметны отпечатки пальцев и светлые частицы пыли. Впрочем, не для всех этот момент критичен, тут дело вкуса. На задней поверхности расположен слегка выступающий квадратный блок с четырьмя камерами.

Несмотря на гладкость, пластиковая «спинка»‎ не скользит, в том числе и благодаря тому, что она плоская, а не выпуклая, как во многих новых моделях. Аппарат надежно лежит в ладони. В целом дизайн лаконичный, но вполне стильный и привлекательный.

На левой грани расположен слот для двух карт Nano-SIM (но флешку сюда поставить, увы, не получится), на правой — «качелька»‎ громкости и кнопка питания, в которую встроен сканер отпечатков пальцев.

Для разблокировки, кстати, можно воспользоваться фронтальной камерой, распознающей лицо. Снизу размещен вход для наушников, микрофон, основной динамик и порт Type-C.

В комплект входит также быстрая зарядка на 22,5 Вт, кабель USB и скрепка для открывания слота с SIM-картами.

Дисплей и звук

Размеры экрана составляют 70×155 мм. Верхние и боковые рамки невероятно тонкие — всего 1 мм, нижняя — 3 мм. Можно сказать, что аппарат практически безрамочный. Частота обновления экрана 90 Гц, она используется по умолчанию. Стандартные игрушки тянет на отлично. Кстати, дисплей с олеофобным покрытием, отпечатки пальцев не слишком заметны и легко удаляются салфеткой.

Матрица IPS выдает довольно сочную картинку, но если смотреть под углом, то контрастность изображения ухудшается. В настройках смартфона предусмотрена возможность регулировки яркости, есть режим защиты зрения (это когда выставляются максимально теплые цвета). Имеется опция «умное разрешение» — аппарат сам выбирает разрешение отображаемой картинки. Можно настроить высоту шрифта. Ничего необычного, стандартные настройки, но удобные и нужные.

Вообще максимальная яркость дисплея можно увеличить до 510 кд/м², и тогда в солнечный день на улице изображение просматривается без труда. На пляже, например, можно спокойно чатиться или серфить в интернете. В полной темноте яркость понижается до комфортных для глаз 2 кд/м². Вообще лично я использую опцию автоматической подстройки яркости — в HONOR X8 она работает вполне адекватно.

Что касается звука, то внешний динамик достаточно громкий, качество звучания среднее — этот параметр совершенно стандартный. А вот звучание голоса собеседника в динамике кажется не слишком громким — дело в его расположении на верхнем торце аппарата. Целью, очевидно, было уменьшение рамки таким образом, но звуком пришлось слегка пожертвовать. Но в наушниках, кстати, звучание вполне отличное, претензий нет.

Фото и видео

Смартфон оснащен комплектом из четырех модулей:

— основной на 64 Мп;

— широкоугольный на 5 Мп;

— макро на 2 Мп;

— с эффектом боке для размытия заднего фона на 2 Мп.

В целом качество съемки на основной модуль вполне приличное. При дневном свете хорошая детализация и корректный баланс белого. Кстати, обращаем внимание: по умолчанию камера снимает в разрешении 16 Мп, но можно переключиться на режим Hi-Res для съемки в полном разрешении 64 Мп.

А вот в режиме «Ночь» на основной камере не все гладко с резкостью: даже при использовании штатива не удалось избе‎жать микросмаза, несмотря на включенное слабое освещение.

С широкоуголкой та же история: днем картинка в этом режиме получается контрастная и резкая, но при ночной съемке слегка лезут шумы. Впрочем, не настолько явно «шумит»‎, чтобы говорить о плохом качестве картинки. Я отметила этот момент для любителей ночных прогулок по городу.

Вообще же широкоугольный модуль снимает с более низкой детализацией, но качественно прорабатывает свет и тень: картинка сочная и объемная, без контурных искажений. Для смартфонов средней цены качество съемки вполне достойное.

И вишенка на торте для любителей запечатлеть себя во всех ракурсах: селфи-камера с сенсором на 16 Мп выдает довольно сочные, контрастные снимки с высокой детализацией.

Что касается видео, то тут параметры средние: камера снимает максимум в 1080p при 30 fps. Стабилизации нет, но если установить телефон на штативе, то можно снять неплохой ролик. Система шумоподавления средняя, для получения качественного звука придется использовать дополнительные девайсы.

Производительность и ПО

Работает HONOR X8 на Android 11 быстро и стабильно с собственной оболочкой Magic UI 4.2. Его интерфейс за много лет остался практически неизменным — ну хоть где-то в мире стабильность! Магазин приложений Google Play и сервисы Google вновь на прежнем месте — два гиганта IT-индустрии наконец-то возобновили сотрудничество в октябре прошлого года. Есть и собственный магазин приложений App Market, и фирменные приложения, и партнерские. Однако, при желании это все можно удалить.

В HONOR X8 установлен 8-ядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 680, анонсированный всего лишь год назад, 27 октября 2021 года. Объем памяти вполне достойный — 6/128 Гб, причем доступно увеличение оперативки с 6 до 8 гигабайт с функцией HONOR RAM Turbo.

Емкость батареи небольшая по современным меркам, 4000 мА/ч, но в режиме инет-серфинга заряда хватает на целый день. В режиме просмотра видео на Ютубе на максимальной яркости аппарат ровно за час (засекали время) разрядился всего на 11 процентов! С ним не страшно забыть дома пауэрбанк. При полном заряде он спокойно выдержит переезд, отдых на природе и прочие ситуации, когда розетка не под рукой.

Как насчет поиграть?

Здесь раздолье для любителей виртуальных гонок и стрелялок.

Опытным путем было установлено, что смартфон вполне тянет основные популярные игрушки с разным значением fps, например:

— Need for Speed (29-31 fps);

— Call of Duty (26-50 fps);

— Crossout (42-60 fps);

— Free Fire (53-60 fps);

— PUBG mobile (25-31 fps);

— Mobile Legends (43-57 fps);

— Perfect World (20-30 fps) и другие.

Правда, некоторые игрушки вообще не заточены под мобильные версии, например, Genshin impact (10-30 fps). Ее плохо тянет любой телефон. Это первая игра, которая повысила температуру до 45 градусов. Зато тот же Pubg идет совершенно плавно, без рывков, со стабильным fps, температура 42 градуса.

В других геймах иногда происходят просадки в играх, рывки в графиках, но это не критично — стоит немного понизить настройки. В целом наш главный тестировщик игр, он же системный администратор, высоко оценил игровые возможности устройства.

Итоги

Итак, мое резюме. HONOR X8 — вполне добротный почти по всем параметрам аппарат с явными достоинствами, в первую очередь по дизайну. Из недочетов отмечу отсутствие гироскопа, неудачное расположение разговорного динамика, заметные отпечатки пальцев на задней панели. Впрочем, они так же легко стираются салфеткой. Но плюсов гораздо больше:

— легкий и тонкий;

— большой FullView-экран почти без рамок;

— хороший объем памяти;

— стильный дизайн;

— высокое качество снимков фронтальной камерой.

HONOR X8 предлагается в серебристом, синем и черном цветах. И каждый из них выглядит очень стильно. А сочетание вышеперечисленных характеристик делает смартфон привлекательным вдвойне.

Стоимость смартфона HONOR X8 — 149 990 тенге. Купить его можно только в торговой сети электроники «Мечта». В период с 20 сентября и по 15 октября будет действовать кешбэк 10% при покупке любого смартфона из серии Х.