Пожалуй, ни одна серверная платформа Intel не вызывала такого интереса, как Ice Lake. Мы попытались понять, почему так сложилось.

Отметим в качестве предыстории, и чтобы не было недопонимания, что Intel® Ice Lake является третьим поколением процессоров Intel® Xeon® Scalable. А начиналось все со Skylake-SP (это платформа Purley) — стартовала она в 2017 году. Второе поколение — Cascade Lake-SP — анонсировано в 2019 году (платформа Purley Refresh).

Начнем со стратегии «тик-так», а многие с ней знакомы, так как она была анонсирована более 15 лет назад — в 2006 году. Так вот, в Ice Lake она претерпела кардинальные изменения. Дело в том, что ранее Intel неизменно использовала вот такие итерации — сначала разрабатывался техпроцесс, а потом соответствующие изменения вносились в текущий. Так вот, с Ice Lake решили сразу стартовать с нового техпроцесса, который, напомним, является 10-нанометровым. Риск оказался оправданным — даже на старте процессоры линейки показывали прирост производительности на уровне 40-45%, что почти вдвое превосходит среднестатистический прирост производительности от линейки к линейке. Это, без всякого сомнения, превосходный результат.

По словам Сергея Исикова, менеджера по развитию бизнеса в «АСБИС Казахстан», в Ice Lake огромное количество разнообразных инноваций. «И здесь я бы выделил три важных момента в сравнении с предыдущим поколением Xeon Scalabale — Cascade Lake-SP. Один из них — и это уже обсуждалось — это 10-нанометровый техпроцесс. Это большой шаг вперед. Второй крайне важный момент — это изменение работы архитектуры „кэш-память“, улучшение работы с криптографией и большими числами и т. д. — то есть, ядро было полностью переработано. Здесь же следует отметить переход на восьмиканальную память. Наконец, думаю, следует назвать технологию Speed Select, которая значительно оптимизирует работу ядер процессоров линейки. Ничего подобного нет ни у одного из конкурентов Intel», — раскрывает детали он, добавляя, что количество ядер в сравнении с предыдущим поколением возросло до 40, а тактовая частота — до 3,7 ГГц при поддержке 3D XPoint и PCI Express 4.0. Последний факт, кстати, позволяет по-другому взглянуть на использование процессоров Ice Lake в дата-центрах, и где очень активно используются SSD с поддержкой NVM Express.

Очень важный момент — поддержка памяти Intel Optane PMem 200 второго поколения, которая практически на треть быстрее, чем предыдущее, и которая может работать в режиме 3200 MT/s. С коммерческой точки зрения у PMem тоже есть что сказать — она дешевле обычной DRAM, а быстродействие такой памяти вполне достаточно для значительного спектра задач.

Не нанометрами и частотами едиными

Не обошлось в Ice Lake и без технологий, входящих в т. н. набор технологий «Искусственного интеллекта» (ИИ). В этой части в Intel провели существенную оптимизацию соответствующего аппаратного и программного обеспечения — вся эта работа вылилась в отдельную архитектуру Edge. Итог — производительность процессоров линейки Ice Lake в приложениях «Искусственного интеллекта» возросла почти на 75% по сравнению с предыдущим поколением (упомянутый не раз Cascade Lake-SP).

Это важное замечание, так как технологии, входящие в понятие «Искусственный интеллект» — это, в том числе, например, Big Data, где «узким горлышком», конечно, является скорость передачи данных. Добавим к этому опять-таки упомянутый переход на 3D XPoint и PCI Express 4.0, а также ряд улучшений на уровне ядра, и это позволяет с уверенностью сказать, что у Intel тут мало конкурентов. Забегая вперед, нужно сказать, что это автоматически создает спрос на процессоры линейки не только в дата-центрах и центрах обработки данных, что, конечно, находится на поверхности, но и в телекоммуникационной отрасли, которая активно развивает сети 5G. Ice Lake здесь смотрится практически безальтернативно.

В целом, по данным Intel, производительность платформы (к предыдущему поколению — Cascade Lake-SP) возросла почти в 1,46 раза. Если более детально: более чем в 1,7 для задач в области Искусственного интеллекта, почти в 1,5 раза — для шифрования, почти в 1,6 раза — для облачных микросервисов, в 1,7 раза — для виртуализации, более, чем в 1,6 раза для транзакций СУБД, 1,53 — для высокопроизводительных вычислений (HPC).

И, конечно, нужно поговорить о безопасности. Без этого никуда, и в Ice Lake она отождествляется c Intel SGX (Software Guard Extensions), что представляет из себя ни что иное, как расширение архитектуры Intel. Идея и, пожалуй, ключевая деталь тут в том, что технология позволяет защищать данные в особых узлах памяти, которые в Intel называют «анклавами». Добавим к этому упомянутое Сергеем Исиковым заметное ускорение производительности в криптографических задачах. Говорить о том, насколько это важно, пожалуй, не стоит: этот набор технологий востребован везде — от финансовых транзакций в интернете до интернет-магазинов.

По словам менеджера по развитию бизнеса «АСБИС Казахстан», линейка процессоров, входящих в Intel Ice Lake, очень широкая. «Она способна удовлетворить любые задачи заказчиков. От госсектора, дата-центров, телекоммуникационной отрасли и финансового сектора до горно-металлургического сектора и нефтегаза. Заказчики уже оценили новые процессоры в реальных задачах в десятках, и даже сотнях, проектов по всему Казахстану. В целом, могу сказать из личного опыта — производительность решений на Intel Ice Lake возросла на 20% при том же бюджете проектов. И заказчики это ценят, получая совершенно новые возможности за ту же цену», — финализирует Сергей Исиков.

АСБИС Казахстан — официальный дистрибьютор Intel в Казахстане.