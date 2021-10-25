Алибек Алдонгаров, «Казатомпром»: пандемия способствовала увеличению спроса на облачные услуги

Главный директор по трансформации «Казатомпрома» в интервью Profit.kz об «облачной» стратегии уранового гиганта, и о том, как облака помогают повысить показатели и капитализацию компании.

— Алибек, насколько понимаю, сейчас компания «Казатомпром» находится на этапе цифровой трансформации. И она одной из первых в Казахстане встала на этот путь. Могли бы вы какими-то крупными мазками обозначить основные вехи и успехи на этом пути?

— Да, вы правы, мы были одними из первых в Казахстане. В целом программа цифровой трансформации направлена на достижение максимальной акционерной стоимости компании, высокой рентабельности, финансовой устойчивости, кроме того, наш ориентир — развитие культуры использования лучших мировых практик. Мы понимаем и без громких лозунгов, что цифровизация — это существенный фактор, необходимый для успеха компании. Фактически, я понимаю трансформацию, как некую «пересборку» компании.

Из крупных проектов, внедряемых в рамках трансформации, которые можно было бы озвучить — это внедрение SAP ERP и интегрированной системы планирования (ИСП). ИСП, к примеру, позволяет нам делать прогнозную аналитику, сценарное моделирование бизнес-планов, просчитывать на базе математических моделей оптимальные сценарии, планы горных работ, инвестиции и эффективное использование ресурсов в целом.

Помимо этого, цифровые преобразования коснулись направления развития корпоративной культуры и социального партнерства. Очень интересна и программа нулевого травматизма, направленная на повышение безопасности, гигиены труда и условий труда, где автоматизация деятельности «Производственной безопасности» позволила структурированно накапливать результаты работы, в том числе — недостатков, тем самым давая возможность для постоянного совершенствования. Это программный комплекс для оперативного контроля и анализа состояния промышленной безопасности (ПБ) и охраны труда (ОТ), позволяющий принимать своевременные и основанные на объективной информации управленческие решения.

Один из значимых проектов в части трансформации — это еКАР, который позволил оцифровать и автоматизировать документооборот внутри группы компаний. Чуть позже мы с помощью еКАР полностью автоматизировали процессы HR по найму персонала, сделав их абсолютно прозрачными. В настоящий момент мы развиваем вторую его итерацию, которая подразумевает отказ от единой, монолитной архитектуры и переход на микросервисную. Такое решение позволит сделать продукт гибче, устойчивее к сбоям, облегчит процессы отладки и изменения кода. Из плюсов также хочу отметить возможность обновления приложении по мере необходимости, то есть — по частям, возможность использования разных технологий и языков программирования, а также высокий уровень доступности.

Очень интересный момент: еКАР — это прелюдия к нашему другому большому проекту по работе с данными. Речь идет об информационном пространстве, в котором циркулирует актуальная информация, здесь и сейчас необходимая СЕО для оперативного реагирования на любые изменения и планирования дальнейших действий компании с учетом накопленных данных.

— А есть какая-то оценка эффектов от трансформации в деньгах?

— К примеру, один из эффектов трансформации — сокращение затрат за счет повторного использования материалов и оборудования на добычных предприятиях на 1,8 млрд тенге. Прямое доказательство правильной стратегии — рост показателей компании. Косвенное — рост капитализации. Инвесторы положительно воспринимают нашу трансформацию, капитализация компании за несколько лет выросла почти в три раза.

— Алибек, какую роль в этом процессе играют облака, насколько глубоко они интегрированы в бизнес-процессы компании. Были ли сложности на этом пути и как они решались?

— Активный переход в сторону облака компания начала еще в 2015 году, и он осуществлялся в рамках программы трансформации бизнеса Казатомпрома, а именно — перехода на сервисную модель управления ИТ. Программа преследовала цель ухода от капитальных затрат в сторону операционных.

Первым шагом была миграция ряда информационных систем в дата-центры. Далее наступила очередь для внутренних бизнес-процессов. К примеру, упомянутый электронный документооборот уже на протяжении пяти лет фактически является облачным.

Помимо этого, были реализованы такие масштабные инициативы, как корпоративная электронная почта, комплексная система информационной безопасности (КСИБ), Skype for Business, виртуальная комната данных (VDR) — все эти решения функционируют в облаке.

— Это ваше корпоративное облако?

— Да, конечно, это частное облако, а все предприятия группы соединены между собой единой транспортной средой передачи данных, соответствующей требованиям информационной безопасности.

— Вообще у бизнеса, особенно крупного, есть некоторая предубежденность к облакам. Это, мягко говоря. А на самом деле, тут в пору говорить о неприятии. Как бы вы охарактеризовали «облачную» миграцию?

— Пандемия сильно ускорила эти процессы — в 2020 году «Казатомпром» форсировал внедрение ряда важных проектов, направленных на повышение уровня автоматизации процессов и формирования эффективной цифровой экосистемы. Ставилась цель — повысить эффективность производственных и административных бизнес-процессов, создать дополнительные конкурентные преимущества и возможности для стабильного роста в будущем. При этом, какого-то неприятия не наблюдалось. Во многом потому, что мы действовали в рамках стратегии трансформации бизнеса, планомерного перехода на сервисную модель.

Думаю, что очень важным фактором безболезненного перехода в облако является прозрачность: всем в компании было понятно, как и куда расходуется ИТ-бюджет. Если раньше обеспечение мощностями информационных систем состояло из ряда затрат и проведения процедур закупок (сервера, обслуживание, охлаждение, хранение, резервное копирование, ремонт и так далее), то с переходом на облако эти затраты стали состоять буквально из показателей — RAM, CPU, HDD. То есть, без необходимости приобретения серверов, лицензий, технической поддержки и так далее. Оплаты требует лишь рабочее место или учетная запись для подключения. Это очень удобная и прозрачная модель, и в этом нам помогает наш постоянный партнер — компания QazCloud.

— Насколько понимаю, вы расширяете список облачных провайдеров, на базе которых строите свою облачную стратегию. Не могли бы вы рассказать о сотрудничестве с операторами?

— У нас есть программный документ. Это «Стратегия развития „Казатомпрома“ на 2018–2028 годы», в числе стратегических задач которой — цифровизация и трансформация. Стратегия включает в себя внедрение общесистемных ИТ-компонентов и повышение уровня кибербезопасности в группе компании «Казатомпрома». Вот в этих сухих строчках и заложен вектор дальнейшего развития. Причем, как вы видите, не только в части облаков.

К примеру, мы поставили перед собой цель внедрения в компании инструментария для соединения потоков данных из различных источников, их комплексного анализа, фильтрации, преобразования и моделирования с целью извлечения полезной информации для принятия решений. Я об этом уже немного говорил ранее. Так вот, для реализации этой амбициозной задачи по внедрению единого корпоративного хранилища и интеграционной шины «под ключ» мы начали сотрудничество с QazCloud, в рамках внутрихолдинговой кооперации. Проект, как ожидается, будет завершен к концу июня 2022 года. Второй его этап планируется в 2022–2023 годах.

Проект повышения уровня кибербезопасности также реализуется в сотрудничестве с QazCloud — у компании собрана хорошая экспертиза в этом вопросе. Реализация проекта планируется через расширение процессов информационной безопасности с соблюдением принципов централизованного управления событиями и реагирования на инциденты кибербезопасности на базе одноименного ОЦИБа.

Хочу отметить, что это не единственные совместные проекты «Казатомпрома» с QazCloud. Мы пользуемся стандартными услугами IaaS от QazCloud. При этом, высокая отказоустойчивость и экспертиза в решении сложных задач делает компанию одним из надежных провайдеров облачных решений.

— Алибек, мы все время «вращаемся» вокруг эффектов. Применительно к «Казатомпрому», где, на каких уровнях достигнуты «облачные» преимущества, можно ли их выразить на языке каких-то конкретных метрик.

— Некоторые их них я озвучил выше. Что еще можно добавить? Ну, например — использование облачных технологий позволило радикально оптимизировать бизнес-процессы, связанные с закупками.

Второе — использование облачных сервисов основывается в первую очередь на преднастроенных готовых решениях. При этом оплата осуществляется ровно за то, что было использовано. Такой подход существенно экономит время на процессы: проектирование, внедрение, разработку руководств и всей сопутствующей документации к информационным системам. В этом же списке — затраты на хостинг и персонал по сопровождению и поддержке приложений.

Приведу простой пример развертывания инфраструктуры для миграции или модернизации информационной системы. Как это выглядит в классике? От проектной команды поступил запрос в потребности в дополнительных серверах, далее начинается формирование бюджета, планирование и корректировка закупок, тендерные процедуры, заключение договора. То есть, на все примерно 40 рабочих дней. Кроме того, стандартные условия поставки практически любого вида оборудования — это что-то около 60 рабочих дней. В итоге инициатор получит свои вычислительные мощности только через полгода.

Теперь рассмотрим, как это выглядит сейчас, при облачном подходе. Оформляем заявку в потребности в дополнительных вычислительных мощностях, и в течение нескольких часов QazCloud предоставляет требуемое RAM/CPU/HDD. Как вы видите, метрики однозначно сильно разнятся: в первом случае это месяцы, а во втором — буквально часы.

Следующая метрика — это гибкость, в том числе, в вопросах оптимизации затрат. То есть, при использовании облачных сервисов у вас появляется возможность гибко управлять расходами путем динамичного распределения объемов закупаемых сервисов. А при модели OnPremis затраты у вас статичны и, более того, имеют тенденцию к постоянному росту. В общем, хотим мы или нет, но сегодня практически все указывает в пользу облачных технологий.