Полнодисковое шифрование для корпоративной безопасности

Когда базы данных защищены от злонамеренных или случайных утечек, бизнес любого размера чувствует себя уверенно и застрахован от непредвиденных расходов.

Обзор передовых технологиий надежного шифрования информации подготовил эксперт международного разработчика антивирусных программ ESET Актайлак Альмурашов.

Утечка информации — самое дорогое киберпреступление для жертвы. Согласно международному опросу Global Cost of Data Breach Study, проведенному Ponemon Institute и IBM Security, средний ущерб компании от утечки данных составляет 3,86 млн долларов. При этом для многих, особенно небольших фирм, потеря проектных данных или баз клиентов означает фактический крах бизнеса. По данным телеметрии угроз, в 2020 году количество корпоративных утечек увеличилось на 25%.

Естественно, бизнес делает выводы и предпринимает меры для предотвращения заражения вредоносным ПО, выстраивает несколько уровней защиты от целевых атак, проводит обучение персонала для минимизации человеческого фактора во избежание потери конфиденциальных данных. Но далеко не все просчитывают сценарий, когда злоумышленник завладевает корпоративными секретами без использования цифровых технологий, а просто крадет физический носитель.

С учетом повсеместного перехода на удаленный режим работы похитителям зачастую даже не нужно взламывать чей-то офис и планировать, как обойти системы охраны. Достаточно выкрасть ноутбук или смартфон ничего не подозревающего ключевого сотрудника, например, торгового представителя, который большую часть года проводит в разъездах, чтобы проникнуть в периметр компании и нарушить безопасность бизнес-процессов.

Эффективная мера защиты информации в случае кражи, потери и несанкционированного доступа посторонних — это полнодисковое шифрование. В нынешнем году на рынке Казахстана представлено решение ESET Full Disk Encryption для Windows и MacOS. Оно шифрует данные на загрузочном диске или всех физических дисках на рабочих станциях и для удобства контроля встроено в консоль управления ESET PROTECT.

Доступ к функциям полнодискового шифрования закрывает ряд злободневных вопросов для системных администраторов, когда речь идет о сохранности критически важных данных. Информационная безопасность обеспечена:

— когда ваши сотрудники выезжают в командировки или проводят встречи вне офиса

— когда нет уверенности, что компьютеры удаленных сотрудников находятся под постоянным присмотром

— когда на ноутбуках и ПК внутри периметра хранятся и обрабатываются конфиденциальные данные, а в офис или подразделения филиалов открыт доступ для посещения посторонних.

Полное шифрование диска

ESET Full Disk Encryption шифрует системные и несистемные диски, защищает данные на каждом компьютере и ноутбуке компании, а также предоставляет доступ к системе при включении устройства — только с паролем от EFDE.

Полное шифрование активируется удаленно и позволяет «спрятать» данные на подключенных устройствах в один клик. В частности, пользователи могут с одной консоли управлять статусом шифрования данных, хранящихся на корпоративных устройствах.

В продукте используется собственный алгоритм шифрования от ESET, а также признанный отраслевой стандарт шифрования AES-256 — он считается наиболее устойчивым к взломам, поскольку на подбор пароля при существующих технологиях необходимо несколько сотен суперкомпьютеров и десятки лет времени.

Простое внедрение и управление

Системные администраторы компании ежедневно обращаются к инструментам централизованного управления продуктами безопасности. ESET Full Disc Encryption интегрирован в консоль ESET PROTECT, что сэкономит время ИТ-специалистов, уже знакомых с экосистемой решений и подходом ESET к управлению. Для внедрения EFDE не требуется дополнительное обучение сотрудников. Развертывание, шифрование компьютеров и мониторинг их состояния происходит в режиме реального времени.

Процесс шифрования начинается с администратора сети, который во вкладке «шифрование» консоли управления задает параметры: шифровать только загрузочные диски или все физические носители; выбирает платформенное или программное шифрование и задает необходимость ввода пароля при входе в систему для пользователей. Далее настраиваются политики паролей — длина и состав символов, количество попыток ввода, параметры восстановления пароля. Задаются необходимые настройки прокси-сервера. После этого администратору остается развернуть агенты-шифраторы на рабочих станциях персонала — это происходит централизованно в дистанционном режиме.

Каждое устройство после установки EFDE получает свой уникальный ID. Поэтому для восстановления доступа нет необходимости, чтобы компьютер был онлайн. Администратор удаленно получает мастер-ключ к конкретному устройству, используя ID и номер сессии, и восстанавливает доступ.

Просто и конфиденциально

В 85 из 100 опрошенных ESET компаний назвали полное шифрование диска наиболее важной функцией криптографических средств защиты информации. Выбор правильного шифрования зависит от многих вещей, в том числе от удобства использования, гибкости настроек доступа и простоты развертывания. Для экономии и рационального подхода к корпоративной безопасности ESET Full Disc Encryption предоставляет возможность активировать лицензии только на тех рабочих станциях организации, где находятся наиболее чувствительные данные, которые необходимо зашифровать.

Пусть метод шифрования не нов и не спасет от кражи важного для компании жесткого диска, но он гарантированно убережет от самого страшного — неконтролируемой утечки данных.

Узнайте подробности о продукте Full Disk Encryption и условиях приобретения у официальных партнеров ESET в Казахстане, а также у менеджера по работе с клиентами: Досжан Муканов.