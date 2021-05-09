Точки доступа Cisco для малого бизнеса
Как сделать свою Wi-Fi сеть надежной и превратить ее в конкурентное преимущество?
Сегодня, когда у каждого есть смартфон, интернет и потребность всегда быть на связи или иметь доступ к нужным сервисам, наличие Wi-Fi в любимой кофейне, ресторане или отеле воспринимается как должное. Так почему же не сделать свою Wi-Fi сеть надежной и высокопроизводительной, и таким образом превратить это в конкурентное преимущество?
«Допустим, я хочу сделать Wi-Fi в своем заведении, — скажете вы. — Но что мне для этого нужно? Наверняка, какое-то оборудование? Это дорого. Еще его где-то поставить нужно, и специалистов искать». Ну что же, давайте по порядку.
При беглом осмотре предложений местных компьютерных магазинов сразу бросаются в глаза недорогие точки доступа и роутеры, обещающие «надежность» и «высокую скорость передачи данных». Кажется, выбирай любое — и будет тебе счастье. Как говорится, «если не видно разницы — зачем платить больше?» Но как быть уверенным в том, что вложения оправдают себя? Вот купите вы точку доступа, а дальше что? А если она выйдет из строя? А как ей управлять?
Если бы выбор был так прост, то ответ на вопрос «Что брать?» был бы один и всем известен. Однако, 95% компаний из списка Fortune 500 (куда входят такие компании, как Apple, Microsoft, Intel, Boeing и др.) ответ знают — Cisco. Вы можете сказать: «Здорово, конечно, но где Fortune 500, а где мой бизнес». Оказывается, теперь оборудование Cisco доступно не только для гигантских корпораций с тысячами сотрудников, но и для предприятий малого бизнеса! Чтобы вам самим в этом убедиться, предлагаем взглянуть на две точки доступа — Cisco Business 240AC для малого бизнеса и Ubiquiti UAP-AC-PRO корпоративного класса, которая имеет производительность и стоимость, эквивалентные решению Cisco.
Простое сравнение технических характеристик, указанных на сайтах производителей, приводит к таким результатам:
|
|
Cisco Business 240AC
|
UAP-AC-PRO
|
802.11ac
|
4x4 Downlink (DL) MU-MIMO with four spatial streams, up до 1733 Мбит/с
|
3 двухдиапазонные антенны
|
Встроенная антенна
|
2,4 ГГц
|
2,4 ГГц
|
Светодиодные индикаторы
|
|
|
Габариты (Ш x Д x В)
|
178 x 178 x 38 мм
|
196,7 x 196,7 x 35 мм
|
Требования к среде
|
Температура хранения: от -30° до 70°C
Рабочая температура: от 0° до 50°C
Влажность: от 10% до 90%
|
Рабочая температура: от -10 до 70° C
Влажность: от 5 до 95%
|
Системная память
|
1 Гб DRAM, 256 Мб flash
|
128 Mб DRAM, 16 Мб flash
|
Гарантия
|
Ограниченная пожизненная (на весь срок эксплуатации) гарантия на оборудование Cisco Business
|
12 мес. гарантия
|
Доступные режимы мощности сигнала
|
2,4 ГГц
|
5 ГГц
|
22 dBm
|
Поддерживаемые скорости передачи данных
|
802.11b: 1, 2, 5.5, и 11 Мбит/с
|
1, 2, 5.5, 11 Мбит/с
|
802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, и 54 Мбит/с
|
6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
|
802.11n (2.4 ГГц и 5ГГц):
|
6,5 Мбит/с до 450 Мбит/с (MCS0 - MCS23, HT 20/40)
|
802.11ac (5 ГГц): 6,5 до 1733 Мбит/с (MCS0-MCS9)
|
6,5 Мбит/с до 1300 Мбит/с (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80)
Ничего нового, сверхъестественного или неожиданного такое сравнение принести не может, так как это то же сравнение, которое делает каждый потребитель перед покупкой, а каждый производитель очень внимательно следит за тем, что он пишет в таких документах.
Мы также провели нагрузочное тестирование точек доступа Cisco и Ubiquity и замерили результаты в сценариях с низкой нагрузкой и при одновременной работе 10 пользователей.
С точки зрения общей пропускной способности точек доступа обоих производителей, разницы не оказалось практически никакой — при 1 клиенте точки позволяли полностью утилизировать 50 мегабитный канал интернета, который был подключен для теста. Мы специально не занимались тестированием скорости доступа к локальным серверам через эти точки доступа, потому что сценарий использования все-таки другой. При «наплыве» людей (10 человека на точку) обе точки доступа показывают такой же прекрасный upload\download, как и при 1 человеке, упираясь в скорость канала интернета, а не свою производительность. Профиль пользователей при этом был разнообразный (ноутбуки, телефоны разных поколений). Разницы для реального потребителя — никакой.
Тогда мы пошли дальше — решили оценить, как дела с покрытием у этих точек доступа в обычной пятиэтажке середины 20 века, первый этаж которой отдан под коммерческие помещения. И тут вскрылись первые вестники изменений.
На скрине выше указана зона покрытия точек, установленных в одном и том же месте (в разное время), измеренная частотным анализатором (мы сейчас говорим про диапазон 2,4), и тут стоит обратить внимание на шкалу под изображением. Отбросив темно-оранжевое покрытие на -75dBm, мы видим, что с точки зрения покрытия в реальном помещении, с кирпичными перегородками, несущие стены являются фактически непробиваемыми для клиентов, и зоны покрытия точек до боли одинаковые.
Так получилось, что в нашем тесте оказался еще и экстендер для точки Cisco 240AC — Cisco 142ACM. И мы решили подключить его в мертвой зоне, которая находится за несущей стеной здания. Результат заметен на скрине ниже.
И тут, как правило, всплывает распространенное убеждение о том, что если клиент подключен к репитеру\экстендеру, то у него драматически падает скорость. Вы спросили — мы проверили.
При подключении телефона к самой точке доступа:
При подключении телефона к экстендеру:
Это чистый трафик, уже за вычетом всего служебного трафика между экстендером и точкой доступа. Падение есть, но падение скорости не настолько страшное, чтобы его можно было принимать во внимание для малонагруженных сетей. Вывод прост: мы не призываем строить беспроводные сети на экстендерах — но если вы сделали в офисе пристройку на сотню квадратов и забыли про Wi-Fi в ней — такое решение вас спасет от лишних кабельных забот.
Справедливости ради надо заметить, что у Ubiquity есть аналогичный экстендер UAP-BeaconHD. Нам не удалось провести его тестирование, поэтому мы вынуждены обойтись сравнением характеристик.
|
|
142ACM
|
UAP-BeaconHD
|
Аутентификация и безопасность
|
Wi-Fi Protected Access 2 and 3 (WPA2 and WPA3)
802.1X, RADIUS authentication, authorization, and accounting (AAA)
802.11r and 802.11i
|
WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES), 802.11w/PMF
|
802.11ac
|
2x2 MU-MIMO с двумя потоками, до 867 Мбит/с
20-, 40-, and 80-МГц channels
Dynamic Frequency Selection (DFS)
|
2,4 ГГц MIMO 2x2 (20/40 МГц)
5 ГГц MU-MIMO 4x4 (20/40/80 МГц) 2x2 (160 МГц)
|
Поддерживаемые скорости передачи данных
|
802.11a:
802.11b/g:
802.11n (2.4 ГГц):
802.11ac (5 ГГц):
|
802.11a
802.11b
802.11g
802.11n
802.11ac Wave 2
58 Мбит/с до 1.7 Гбит/с (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 160)
|
Доступная мощность сигнала
|
2,4 ГГц
5 ГГц
|
2,4 ГГц
5 ГГц
|
Встроенные антенны
|
2,4 ГГц: усиление 2 dBi
5 ГГц: усиление 3 dBi
|
2,4 ГГц: 4.5 dBi
5 ГГц: 5 dBi
|
Светодиодные индикаторы
|
|
|
Требования к среде
|
Рабочая температура: 0° до 50°C
|
Рабочая температура: -10° до 60°C
|
Система
|
512 Mб DRAM, 128 Мб flash
|
128 Мб SDRAM
|
Физическая безопасность
|
Kensington lock
|
|
Гарантия
|
Ограниченная пожизненная (т.е. на весь срок эксплуатации) гарантия на оборудование Cisco Business
|
12 мес. гарантия
Оба устройства поддерживают технологию AC Wave 2, однако за счет большего количества потоков (4 против 2 у Cisco), UAP-BeaconHD обеспечивают более высокую пропускную способность 1733 Мбит/с, а Cisco 142ACM — 867 Мбит/с.
Что касается безопасности, экстендеры 142ACM, в отличии от корпоративных экстендеров Ubiquity, поддерживают стандарт защиты данных WPA3. WPA2, хотя и поддерживается большинством производителей, уже достаточно стар (принят в 2004 году), и в нем выявлены уязвимости (например, KRACK), поэтому при развертке новой сети предпочтительно использовать устройства, поддерживающие новейшие стандарты безопасности.
Итак, теперь на рынке малого бизнеса мы видим, как минимум, две точки в одном ценовом диапазоне, простые в настройке и весьма производительные. Среди представителей малого и среднего бизнеса в нашей стране весьма распространено мнение, что оборудование Cisco весьма сложно в настройке, требует для своего внедрения серьезной подготовительной базы, группы инженеров разных направлений, проектного менеджера и менеджера по контролю качества работы всех этих людей. Несмотря на сарказм, это, безусловно, верно для больших корпоративных решений, и мы часто встречаем ситуации, когда решение в пользу более «дружественного» с точки зрения интерфейса и «простого» с точки зрения настройки вендора принималось заказчиками именно исходя из опасений сложности настройки. В противовес этому, Ubiquity всегда старался давать максимально простой интерфейс, доступный для настройки любому инженеру, способному сменить операционную систему на ноутбуке. В этот раз Cisco пошла навстречу рынку, и представила комфортный web-интерфейс с настройкой вида «Next-Next-Next-Security-OK». Ну и, конечно же, чтобы можно было выжать все самое интересное из этого оборудования — есть Expert View, позволяющий заниматься тонким тюнингом и не дающий нивелировать достоинства железа простым интерфейсом. Так что, если у вас есть опасения по настройке — отбросьте их, любую из этих точек сможет настроить любой инженер.
Но если не получается найти разницу в эксплуатации — надо найти ее в характеристиках, потому что не могут же они быть так похожи. Поэтому пойдем вглубь оборудования, постараемся найти что-то внутри.
Во-первых, снова обратим внимание, что при схожих параметрах, Cisco 240AC — это оборудование, рассчитанное на предприятия малого бизнеса (SOHO), а Ubiquity UAP-ACP-PRO — это решение корпоративного класса, хотя традиционно именно оборудование SOHO уступает в производительности. В данном случае мы видим, что это не так. Обе точки доступа поддерживают стандарт AC Wave 2, однако пропускная способность, которую обеспечивает 240AC, составляет 1,7 Гбит/с, а UAP-ACP-PRO — 1,3 Гбит/с.
Несмотря на то, что Cisco позиционирует данное решение для малого бизнеса, эта точка доступа построена на «железе» корпоративного класса, у нее есть полный аппаратный клон в более «взрослой» линейке Cisco AP1800 за совершенно другие деньги. И это вызывает интерес: аппаратные характеристики сравниваемого оборудования значительно различаются — 1 Гб DRAM у Cisco 240AC против 128 Мб DRAM у Ubiquity UAP-AC-PRO. А это значит, что в масштабе большого количества клиентов на точке доступа и множества небольших пакетов, которые будут передаваться через нее, вероятность того, что производительность начнет деградировать вследствие сброса пакетов или зависания из-за нехватки памяти, на Cisco 240AC в несколько раз меньше. В общем и целом, памяти много не бывает, по понятным причинам, так что это определенно преимущество.
В пользу компании с мостами в логотипе говорит то преимущество, что Cisco предлагает пожизненную поддержку — т. е. доступную в течение всего срока эксплуатации устройств — с годовым доступом к телефонной линии поддержки и возможностью замены неисправного устройства, а также бесплатные обновления ПО, тогда как Ubiquity предоставляют лишь стандартную 12-месячную гарантию.
Какой же вывод из всего этого? Чуда не случилось — за одинаковые деньги мы получаем одинаковый с практической точки зрения результат, в котором Cisco, как всегда, чуть больше заботится о безопасности и о запасе производительности, перенося свои «хорошие сетевые привычки» из мира больших корпоративных сетей в том числе и на SOHO-оборудование. И хотя некоторые попытки Cisco выйти в рынок SMB и были очевидно неудачными — видимо этот этап захвата рынка малого бизнеса в области Wi-Fi со стороны Cisco был подготовлен гораздо лучше и более выверенно: решая, куда потратить одинаковые 180 долларов — на Cisco или на Ubiquity — почитайте этот обзор.