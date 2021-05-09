Точки доступа Cisco для малого бизнеса

Как сделать свою Wi-Fi сеть надежной и превратить ее в конкурентное преимущество?

Сегодня, когда у каждого есть смартфон, интернет и потребность всегда быть на связи или иметь доступ к нужным сервисам, наличие Wi-Fi в любимой кофейне, ресторане или отеле воспринимается как должное. Так почему же не сделать свою Wi-Fi сеть надежной и высокопроизводительной, и таким образом превратить это в конкурентное преимущество?

«Допустим, я хочу сделать Wi-Fi в своем заведении, — скажете вы. — Но что мне для этого нужно? Наверняка, какое-то оборудование? Это дорого. Еще его где-то поставить нужно, и специалистов искать». Ну что же, давайте по порядку.

При беглом осмотре предложений местных компьютерных магазинов сразу бросаются в глаза недорогие точки доступа и роутеры, обещающие «надежность» и «высокую скорость передачи данных». Кажется, выбирай любое — и будет тебе счастье. Как говорится, «если не видно разницы — зачем платить больше?» Но как быть уверенным в том, что вложения оправдают себя? Вот купите вы точку доступа, а дальше что? А если она выйдет из строя? А как ей управлять?

Если бы выбор был так прост, то ответ на вопрос «Что брать?» был бы один и всем известен. Однако, 95% компаний из списка Fortune 500 (куда входят такие компании, как Apple, Microsoft, Intel, Boeing и др.) ответ знают — Cisco. Вы можете сказать: «Здорово, конечно, но где Fortune 500, а где мой бизнес». Оказывается, теперь оборудование Cisco доступно не только для гигантских корпораций с тысячами сотрудников, но и для предприятий малого бизнеса! Чтобы вам самим в этом убедиться, предлагаем взглянуть на две точки доступа — Cisco Business 240AC для малого бизнеса и Ubiquiti UAP-AC-PRO корпоративного класса, которая имеет производительность и стоимость, эквивалентные решению Cisco.

Простое сравнение технических характеристик, указанных на сайтах производителей, приводит к таким результатам:

Cisco Business 240AC UAP-AC-PRO 802.11ac 4x4 Downlink (DL) MU-MIMO with four spatial streams, up до 1733 Мбит/с

802.11ac beamforming

20, 40, 80 МГц channels

Dynamic Frequency Selection (DFS) 3 двухдиапазонные антенны

2,4 ГГц: 3 dBi

5 ГГц: 3 dBi

До SSID 8 на радио Встроенная антенна 2,4 ГГц

максимальное усиление 4 dBi, встроенная всенаправленная антенна

5 ГГц

максимальное усиление 5 dBi, встроенная всенаправленная антенна 2,4 ГГц

3 dBi

5 ГГц

3 dBi Светодиодные индикаторы Статус загрузки

Статус соединения с контроллером (association)

Статус работоспособности

Предупреждения и ошибки загрузки Статус активности Габариты (Ш x Д x В) 178 x 178 x 38 мм 196,7 x 196,7 x 35 мм Требования к среде Температура хранения: от -30° до 70°C Рабочая температура: от 0° до 50°C Влажность: от 10% до 90% Рабочая температура: от -10 до 70° C Влажность: от 5 до 95% Системная память 1 Гб DRAM, 256 Мб flash 128 Mб DRAM, 16 Мб flash Гарантия Ограниченная пожизненная (на весь срок эксплуатации) гарантия на оборудование Cisco Business

Бесплатные обновления ПО

Не требуется наличие сервисного контракта 12 мес. гарантия Доступные режимы мощности сигнала 2,4 ГГц

До 20 dBm 5 ГГц

До 23 dBm 22 dBm Поддерживаемые скорости передачи данных 802.11b: 1, 2, 5.5, и 11 Мбит/с 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, и 54 Мбит/с 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с 802.11n (2.4 ГГц и 5ГГц):

6,5 до 600 Мбит/с (только 20 МГц и MCS 0 до MCS 15) 6,5 Мбит/с до 450 Мбит/с (MCS0 - MCS23, HT 20/40) 802.11ac (5 ГГц): 6,5 до 1733 Мбит/с (MCS0-MCS9) 6,5 Мбит/с до 1300 Мбит/с (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80)

Ничего нового, сверхъестественного или неожиданного такое сравнение принести не может, так как это то же сравнение, которое делает каждый потребитель перед покупкой, а каждый производитель очень внимательно следит за тем, что он пишет в таких документах.

Мы также провели нагрузочное тестирование точек доступа Cisco и Ubiquity и замерили результаты в сценариях с низкой нагрузкой и при одновременной работе 10 пользователей.

С точки зрения общей пропускной способности точек доступа обоих производителей, разницы не оказалось практически никакой — при 1 клиенте точки позволяли полностью утилизировать 50 мегабитный канал интернета, который был подключен для теста. Мы специально не занимались тестированием скорости доступа к локальным серверам через эти точки доступа, потому что сценарий использования все-таки другой. При «наплыве» людей (10 человека на точку) обе точки доступа показывают такой же прекрасный upload\download, как и при 1 человеке, упираясь в скорость канала интернета, а не свою производительность. Профиль пользователей при этом был разнообразный (ноутбуки, телефоны разных поколений). Разницы для реального потребителя — никакой.

Тогда мы пошли дальше — решили оценить, как дела с покрытием у этих точек доступа в обычной пятиэтажке середины 20 века, первый этаж которой отдан под коммерческие помещения. И тут вскрылись первые вестники изменений.

На скрине выше указана зона покрытия точек, установленных в одном и том же месте (в разное время), измеренная частотным анализатором (мы сейчас говорим про диапазон 2,4), и тут стоит обратить внимание на шкалу под изображением. Отбросив темно-оранжевое покрытие на -75dBm, мы видим, что с точки зрения покрытия в реальном помещении, с кирпичными перегородками, несущие стены являются фактически непробиваемыми для клиентов, и зоны покрытия точек до боли одинаковые.

Так получилось, что в нашем тесте оказался еще и экстендер для точки Cisco 240AC — Cisco 142ACM. И мы решили подключить его в мертвой зоне, которая находится за несущей стеной здания. Результат заметен на скрине ниже.

И тут, как правило, всплывает распространенное убеждение о том, что если клиент подключен к репитеру\экстендеру, то у него драматически падает скорость. Вы спросили — мы проверили.

При подключении телефона к самой точке доступа:

При подключении телефона к экстендеру:

Это чистый трафик, уже за вычетом всего служебного трафика между экстендером и точкой доступа. Падение есть, но падение скорости не настолько страшное, чтобы его можно было принимать во внимание для малонагруженных сетей. Вывод прост: мы не призываем строить беспроводные сети на экстендерах — но если вы сделали в офисе пристройку на сотню квадратов и забыли про Wi-Fi в ней — такое решение вас спасет от лишних кабельных забот.

Справедливости ради надо заметить, что у Ubiquity есть аналогичный экстендер UAP-BeaconHD. Нам не удалось провести его тестирование, поэтому мы вынуждены обойтись сравнением характеристик.

142ACM UAP-BeaconHD Аутентификация и безопасность Wi-Fi Protected Access 2 and 3 (WPA2 and WPA3) 802.1X, RADIUS authentication, authorization, and accounting (AAA) 802.11r and 802.11i WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES), 802.11w/PMF 802.11ac 2x2 MU-MIMO с двумя потоками, до 867 Мбит/с 20-, 40-, and 80-МГц channels Dynamic Frequency Selection (DFS) 2,4 ГГц MIMO 2x2 (20/40 МГц) 5 ГГц MU-MIMO 4x4 (20/40/80 МГц) 2x2 (160 МГц) Поддерживаемые скорости передачи данных 802.11a:

6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с 802.11b/g:

1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 5 и 4 Мбит/с 802.11n (2.4 ГГц):

От 6.5 до 144 Мбит/с (MCS0-MCS15) 802.11ac (5 ГГц):

От 6.5 до 867 Мбит/с (MCS0-MCS9) 802.11a

6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с 802.11b

1, 2, 5.5, 11 Мбит/с 802.11g

6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с 802.11n

От 6,5 Мбит/с до 300 Мбит/с (MCS0 - MCS15, HT 20/40) 802.11ac Wave 2

От 6.5 Мбит/с до 1.7 Гбит/с (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80) 58 Мбит/с до 1.7 Гбит/с (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 160) Доступная мощность сигнала 2,4 ГГц

До 20 dBm 5 ГГц

До 20 dBm 2,4 ГГц

24.8 dBm 5 ГГц

30 dBm Встроенные антенны 2,4 ГГц: усиление 2 dBi 5 ГГц: усиление 3 dBi 2,4 ГГц: 4.5 dBi 5 ГГц: 5 dBi Светодиодные индикаторы Статус загрузки

Статус соединения с контроллером(association)

Статус работоспособности

Предупреждения и ошибки загрузки Статус системы Требования к среде Рабочая температура: 0° до 50°C

Влажность: 10% до 90% (noncondensing)

Температура хранения: -30° до 70°C Рабочая температура: -10° до 60°C

Влажность: 5 до 95% Система 512 Mб DRAM, 128 Мб flash

710-МГц четырехъядерный процессор 128 Мб SDRAM

880 МГц MIPS 1004KEc Физическая безопасность Kensington lock Гарантия Ограниченная пожизненная (т.е. на весь срок эксплуатации) гарантия на оборудование Cisco Business

Бесплатные обновления ПО

Не требуется наличие сервисного контракта 12 мес. гарантия

Оба устройства поддерживают технологию AC Wave 2, однако за счет большего количества потоков (4 против 2 у Cisco), UAP-BeaconHD обеспечивают более высокую пропускную способность 1733 Мбит/с, а Cisco 142ACM — 867 Мбит/с.

Что касается безопасности, экстендеры 142ACM, в отличии от корпоративных экстендеров Ubiquity, поддерживают стандарт защиты данных WPA3. WPA2, хотя и поддерживается большинством производителей, уже достаточно стар (принят в 2004 году), и в нем выявлены уязвимости (например, KRACK), поэтому при развертке новой сети предпочтительно использовать устройства, поддерживающие новейшие стандарты безопасности.

Итак, теперь на рынке малого бизнеса мы видим, как минимум, две точки в одном ценовом диапазоне, простые в настройке и весьма производительные. Среди представителей малого и среднего бизнеса в нашей стране весьма распространено мнение, что оборудование Cisco весьма сложно в настройке, требует для своего внедрения серьезной подготовительной базы, группы инженеров разных направлений, проектного менеджера и менеджера по контролю качества работы всех этих людей. Несмотря на сарказм, это, безусловно, верно для больших корпоративных решений, и мы часто встречаем ситуации, когда решение в пользу более «дружественного» с точки зрения интерфейса и «простого» с точки зрения настройки вендора принималось заказчиками именно исходя из опасений сложности настройки. В противовес этому, Ubiquity всегда старался давать максимально простой интерфейс, доступный для настройки любому инженеру, способному сменить операционную систему на ноутбуке. В этот раз Cisco пошла навстречу рынку, и представила комфортный web-интерфейс с настройкой вида «Next-Next-Next-Security-OK». Ну и, конечно же, чтобы можно было выжать все самое интересное из этого оборудования — есть Expert View, позволяющий заниматься тонким тюнингом и не дающий нивелировать достоинства железа простым интерфейсом. Так что, если у вас есть опасения по настройке — отбросьте их, любую из этих точек сможет настроить любой инженер.

Но если не получается найти разницу в эксплуатации — надо найти ее в характеристиках, потому что не могут же они быть так похожи. Поэтому пойдем вглубь оборудования, постараемся найти что-то внутри.

Во-первых, снова обратим внимание, что при схожих параметрах, Cisco 240AC — это оборудование, рассчитанное на предприятия малого бизнеса (SOHO), а Ubiquity UAP-ACP-PRO — это решение корпоративного класса, хотя традиционно именно оборудование SOHO уступает в производительности. В данном случае мы видим, что это не так. Обе точки доступа поддерживают стандарт AC Wave 2, однако пропускная способность, которую обеспечивает 240AC, составляет 1,7 Гбит/с, а UAP-ACP-PRO — 1,3 Гбит/с.

Несмотря на то, что Cisco позиционирует данное решение для малого бизнеса, эта точка доступа построена на «железе» корпоративного класса, у нее есть полный аппаратный клон в более «взрослой» линейке Cisco AP1800 за совершенно другие деньги. И это вызывает интерес: аппаратные характеристики сравниваемого оборудования значительно различаются — 1 Гб DRAM у Cisco 240AC против 128 Мб DRAM у Ubiquity UAP-AC-PRO. А это значит, что в масштабе большого количества клиентов на точке доступа и множества небольших пакетов, которые будут передаваться через нее, вероятность того, что производительность начнет деградировать вследствие сброса пакетов или зависания из-за нехватки памяти, на Cisco 240AC в несколько раз меньше. В общем и целом, памяти много не бывает, по понятным причинам, так что это определенно преимущество.

В пользу компании с мостами в логотипе говорит то преимущество, что Cisco предлагает пожизненную поддержку — т. е. доступную в течение всего срока эксплуатации устройств — с годовым доступом к телефонной линии поддержки и возможностью замены неисправного устройства, а также бесплатные обновления ПО, тогда как Ubiquity предоставляют лишь стандартную 12-месячную гарантию.

Какой же вывод из всего этого? Чуда не случилось — за одинаковые деньги мы получаем одинаковый с практической точки зрения результат, в котором Cisco, как всегда, чуть больше заботится о безопасности и о запасе производительности, перенося свои «хорошие сетевые привычки» из мира больших корпоративных сетей в том числе и на SOHO-оборудование. И хотя некоторые попытки Cisco выйти в рынок SMB и были очевидно неудачными — видимо этот этап захвата рынка малого бизнеса в области Wi-Fi со стороны Cisco был подготовлен гораздо лучше и более выверенно: решая, куда потратить одинаковые 180 долларов — на Cisco или на Ubiquity — почитайте этот обзор.