Цифровое развитие компаний: десятилетка за два года

Компания Accenture подготовила 21-й ежегодный отчет Technology Vision 2021 - прогноз основных технологических трендов на ближайшие 3 года.

Во время глобальной пандемии технологии создали новые решения и подходы во многих отраслях, став для бизнеса «спасательным кругом». Исследование показывает, что за последнее время ведущие предприятия вынуждены были «сжать» десятилетний план цифровой трансформации в 1-2 года. Недаром отчет этого года называется «Leaders Wanted: Masters of Change at a Moment of Truth» («Разыскиваются лидеры: Мастера перемен в момент истины»).

Опираясь на цифровое ядро и обеспечивая молниеносную адаптацию к инновациям, компании-лидеры наращивают сегодня доходы в 5 раз быстрее, чем отстающие. Ранее в 2015–2018 гг. было лишь двукратное превосходство. Результат — появление волны компаний, стремящихся к переосмыслению себя и использованию технологических инноваций для формирования новых реалий. Аналитики Accenture называют их «мастерами перемен».

«Глобальная пандемия нажала на гигантскую кнопку „быстрой перемотки“ в будущее. Многие организации серьезно расширили использование технологий для поддержания предприятий и профессиональных сообществ в „рабочем“ состоянии — это происходило такими темпами, которые ранее считались невозможными. В то же время многие столкнулись с суровой реальностью имеющихся недостатков, обнаружив отсутствие цифровой базы, необходимой для быстрого развития, — комментирует Пол Доэрти (Paul Daugherty), главный исполнительный директор Accenture Technology и CTO компании. — Теперь у нас есть уникальная, возникающая однажды в жизни целого поколения, возможность: используя мощь технологических изменений, переосмыслить и перестроить будущее бизнеса, преобразовать навыки сотрудников и „привычки“ партнеров».

В рамках исследования команда Technology Vision провела интервью с представителями сферы технологий и экспертами отрасли, а также почти со 100 бизнес-лидерами Accenture. Одновременно с этим Accenture Research сделала глобальный онлайн-опрос 6 241 руководителя высшего звена компаний из 31 страны и 14 отраслей.

92% респондентов сообщили, что в этом году их организация внедряет инновации безотлагательно. 91% опрошенных руководителей согласны, что увеличение доли рынка в будущем потребует от их организации инновационного развития. Формирование будущего потребует от компаний стать «мастерами перемен», придерживаясь трех ключевых императивов:

— лидерство на рынке требует технологического доминирования, необходимость постоянных изменений на базе технологий останется в бизнесе навсегда. Завтра лидерами станут те, кто поставит технологии на первое место бизнес-стратегии;

— лидеры не будут ждать возвращения к «нормальной» жизни, а займутся переосмыслением и созданием новой реальности, используя новые, отличающиеся от традиционных, подходы, модели и мышление;

— лидеры примут на себя более широкую ответственность как ответственные граждане планеты, сознательно создавая, развивая и применяя технологии за рамками своих компаний, совместно помогая формировать устойчивый и инклюзивный мир.

Technology Vision определяет пять ключевых трендов, которые компаниям необходимо будет учесть в течение следующих трех лет для ускорения изменений во всех сферах бизнеса:

1. Стратегический стэк: архитектура лучшего будущего

Зарождается новая эра отраслевой конкуренции, в которой компании соревнуются архитектурами ИТ-систем. Построение и использование конкурентоспособного ИТ-стэка означает иное осмысление технологий, при котором бизнес и технологические стратегии развития неразделимы. 89% руководителей считают, что способность их организаций улучшать работу бизнеса (в широком смысле получения дополнительных выгод как для компании, так и для сотрудников) будет все больше зависеть от ограничений и возможностей используемой технологической архитектуры.

2. Зеркальный мир: сила интеллектуальных цифровых двойников

Лидеры создают интеллектуальных цифровых двойников производств, цепочек поставок, жизненных циклов продукции и многого другого. Объединение данных и интеллекта для представления физического мира в цифровом пространстве откроет новые возможности для бизнеса. 65% опрошенных руководителей ожидают, что инвестиции их организации в интеллектуальных цифровых двойников увеличатся в течение следующих трех лет.

3. Я айтишник: демократизация технологий

Обширные возможности становятся доступны людям, выполняющим многие бизнес-функции, формируя низовой уровень инновационных стратегий предприятий. Теперь каждый сотрудник может стать инноватором, оптимизируя свою работу, фиксируя болевые точки предприятия и внося изменения в работу в соответствии с меняющимися потребностями. 88% руководителей считают, что демократизация технологий становится решающим фактором для запуска процесса инноваций в сквозном режиме по всей организации.

4. Всегда и везде: DIY на рабочем месте

Самая большая волна перемен в сегменте трудовых коллективов в современной истории подталкивает компании к расширению границ собственного предприятия. Когда люди могут создавать рабочее окружение по принципу DIY (Do It Yourself), свободно работая из любого места — дома, офиса, аэропорта или любого другого месте на планете. В этой модели лидеры могут переосмыслить цель работы в каждом конкретном месте и изменить бизнес в новых реалиях. 81% руководителей согласны, что ведущие организации в своей отрасли при привлечении рабочей силы начнут переходить от подхода Bring your own device («Принеси свое устройство») к подходу Bring your own Environment («Принеси свою рабочую среду»).

5. От «я» к «мы»: путь экосистем сквозь хаос

Спрос на отслеживание контактов и мгновенные беспрепятственные платежи создали ряд вопросов с доверием, которым в существующих бизнес-экосистемах не было уделено должного внимания. Сложные экосистемы c большим количеством участников помогают предприятиям увеличивать уровень устойчивости и адаптируемости; открывать новые пути для выхода на рынок; устанавливать новые, ориентированные на экосистемы стандарты для отраслей. 90% опрошенных руководителей утверждают, что комплексные партнерские экосистемы позволят создать устойчивую, адаптируемую базу и сформировать области получения дополнительных выгод и преимуществ совместно с партнерами.

«В России тенденция на создание единой цифровой базы — как фундамента развития — существует уже давно. Многие компании целенаправленно занимаются повышением технологических навыков сотрудников, ожидая от них новых идей применения технологий на рабочих местах. В частности, многие начинают использовать центры управления и мониторинга, как систем не только сбора данных со счетчиков и прочих систем, но и средства управления предприятием и принятия современных решений. Это и есть цифровой двойник в действии», — комментирует Мария Григорьева, управляющий директор Accenture Technology в России и Казахстане.

По ее словам, развитие экосистем для многих компаний стало возможностью построить новые рынки, придумать с помощью технологий новые подходы по предоставлению услуг в недавно созданных секторах бизнеса.

«Российское общество достаточно креативно, чтобы в момент встряски быстро начать создавать средства адаптации. Нам, в отличие от мира, это не впервой. Поэтому в России одни из самых первых начали использовать удаленное обучение, адаптировали системы проверки контроля не только лица, но и температуры при входе в помещения, быстро масштабировали сети доставки всего и вся в любую точку. Например, „Самокат“ как часть огромной системы Сбербанка и Mail.ru Group, партнерство „Яндекс.Такси“ и „Вкусвилл“, покупка Mail.Ru Group образовательной онлайн-платформы GeekBrains, интеграция в приложение „Тинькофф“ различных сервисов финансовых и потребительских услуг и т. д. — это путь экосистемы по позиционированию в новой реальности и адаптация под новое клиентское поведение», — добавляет Мария Григорьева.