Как организовать резервное копирование и эффективно защищать данные без лишних затрат?

Veritas Backup Exec — передовое резервное копирование с лучшей стоимостью владения.

Продолжающаяся цифровая трансформация и внезапная пандемия усилили спрос на эффективное резервное копирование. Компании по всему миру, понимая важность создания резервных копий и защиты бэкапов от вирусов-шифровальщиков, пытаются найти наиболее подходящее решение с точки зрения затрат, надежности и технологичности.

Рынок резервного копирования растет на цифровизации и пандемии

Удаленный формат работы повышает важность защиты данных и резервного копирования. В 2020-м году бизнес осознал, что недостаток внимания к вопросу резервирования данных может обернуться серьезными потерями, поэтому, по данным международного ИТ-сообщества Spiceworks, затраты на хранение данных и резервных копий начали превышать порог в 10% от общих ИТ-бюджетов.

На этом фоне привычно статичный рынок профильного ПО также ускорил рост. IDC отчитываются о 4% по итогам 2019 г., и понятно, что пандемия должна значительно увеличить эти показатели: удаленный формат работы существенно повышает важность средств резервного копирования из-за роста случаев потери данных по вине киберпреступников или самих сотрудников организаций.

Некоторые исследователи прогнозируют почти двукратный рост рынка в условиях новой реальности, что позволит ему достичь отметки в $15,2 млрд к 2027 г., а среднегодовой темп роста составит 8,8%. Этот показатель не идет ни в какое сравнение с теми 1,5-2%, которые были в порядке вещей во второй половине уходящего десятилетия.

Veritas предлагает мгновенное восстановление

Лидеры рынка, которых выделяет Gartner в соответствующем квадранте в верхних правых позициях, предлагают довольно схожие решения. Тут нет ничего удивительного — рынок резервного копирования давно сложился, крупнейших клиентов завоевывают надежностью, неограниченной масштабируемостью и платформенным подходом.

В июле 2020 года компания Veritas 15-й год подряд была включена в квадрант Gartner как лидер в сфере резервного копирования и восстановления данных.

Veritas NetBackup — это комплексная платформа резервного копирования и защиты данных, работающая как локально, так и в облаке, позволяющая защитить все, что можно защитить: файлы, диски, базы данных, операционные системы и виртуальные машины (VMware и Hyper-V, с мгновенным восстановлением).

Большую популярность на рынке также завоевал и более простой и доступный продукт от Veritas — Backup Exec. Его преимущество заключается в том, что он изначально был создан для массового сегмента заказчиков и обладает максимальной гибкостью и простотой, обеспечивает передовую защиту как физических, так и виртуальных сред. Резервные копии данных при этом также сохраняются без ограничений — в облаке, на диске или даже на магнитных лентах.

Ключевые преимущества Backup Exec 21:

— Единая консоль управления с интуитивно понятным интерфейсом позволяет отказаться от узкоспециализированных решений для виртуальных сред, которые увеличивают расходы на резервное копирование.

— Двукратное ускорение копирования по сравнению с предыдущими версиями.

— Снижение времени простоя и потерь данных благодаря быстрому восстановлению.

— Ускоренное восстановление данных непосредственно из хранилища любого типа (D2D, D2D2T/VTL).

— Снижение расхода ресурсов процессора и памяти.

Пользователей подкупает простота использования Backup Exec: поиск и восстановление файлов, приложений, целых виртуальных машин и серверов напрямую из хранилища резервных копий занимает считанные секунды. А состояние всех процессов резервного копирования можно отслеживать из единой панели монитора задач. Также в новой версии клиенты отмечают улучшенные производительность и эффективность дедупликации.

Новозеландский ритейлер восстанавливает данные в 100% случаев

Backup Exec помог известному новозеландскому ритейлеру — компании Mitre 10 — обеспечить надежную защиту данных. Еще 10 лет назад основа инфраструктуры компании была в прямом смысле слова железной: распределенная сеть связывала 42 физических сервера, расположенных в трех разных локациях. Но немного позже, осознав выгоды цифровой трансформации, в Mitre 10 взяли курс на виртуализацию. Результатом стало создание пяти серверов IBM с десятками виртуальных машин, запущенных на VMware. Сегодня их количество достигло 155 и продолжает увеличиваться. Виртуализация принесла вполне традиционные преимущества в виде финансовой экономии (в том числе на электроэнергии) и ускорении добавления новых систем (теперь на это уходят часы вместо дней).

Mitre 10 — одна из крупнейших компаний Новой Зеландии в сфере ритейла, основным бизнесом которой является управление сетью магазинов товаров для дома. С точки зрения бизнес-модели сеть является кооперативом: более 80 магазинов находятся в ведении 60 местных владельцев-операторов, а общее число сотрудников превышает 4,5 тыс. человек. Сеть известна своими смелыми маркетинговыми шагами: например, если покупатель найдет аналогичный товар по более низкой цене, Mitre 10 моментально предлагает ему 15-процентную скидку. В том числе благодаря этому компания в два раза превосходит по размерам и финансовым показателям основного конкурента.

Продолжая трансформацию и модернизацию ИТ, менеджер Mitre 10 по инфраструктуре и поддержке Пол Флатт (Paul Flatt) задумался об обновлении системы резервного копирования. Изначально, при переходе к виртуализации Mitre 10 обзавелась решением Veritas Backup Exec 2010. Но спустя три года вопрос о повышении производительности и упрощении администрирования стал более острым из-за увеличения объемов важных корпоративных данных, которые достигли 16 Тб.

Ритейлер обратился к системному интегратору в поисках единого инструмента резервного копирования, который мог бы обеспечить единое представление резервных копий физических и виртуальных машин, а также восстановление как виртуальных машин целиком, так и отдельных приложений, и определенных файлов. Поставщик решений предложил головному офису Mitre 10 в Окленде обновиться до версии Veritas Backup Exec 2014.

«Возможность производить резервное копирование виртуальных машин силами гипервизора — это просто здорово, — констатирует Пол Флатт. — Но, что еще более важно, программное обеспечение Backup Exec может быстро извлекать из них содержимое. А значит, мы можем при необходимости восстановить всю виртуальную машину, а если нужно, то восстанавливаем только отдельные файлы. Вот что является главным отличием Backup Exec от большинства конкурентов».

В ходе модернизации системы резервного копирования ИТ-специалисты Mitre 10 рассмотрели различные решения, представленные на рынке, однако ни в одном из них не смогли найти сочетания требуемой функциональности и простоты использования. Решение об обновлении было принято быстро, а само обновление прошло еще быстрее — всего за 4 часа. Говоря об основном преимуществе, которое получила компания, Пол Флатт называет возросшую скорость резервного копирования.

«Backup Exec 2014 примерно в три раза быстрее Backup Exec 2010. Мы делаем три полные резервные копии — первую на устройство хранения данных, затем дублируем данные на устройство хранения данных на другом объекте, а затем записываем их на ленту. Все три копии создаются в выходные дни примерно за то же время, которое мы обычно тратили на создание только одной полной копии с помощью Backup Exec 2010», — объясняет Пол Флатт.

Резервные копии успешно создаются в 95% случаев (против 80% в предыдущей версии), а успешно восстанавливаются — в 100%. Здесь важно отметить сокращение целевого времени восстановления с нескольких дней до нескольких часов. При этом администрирование резервных копий занимает в 3 раза меньше времени благодаря более продуманному интерфейсу.

«На управление резервным копированием с Backup Exec последней версии у меня уходит от трех до четырех часов в неделю», — делится Пол Флатт. Получается, что сотрудники ежегодно экономят 400 рабочих часов, которые можно потратить, например, на разработку новой архитектуры аварийного восстановления. А бизнес еще и снижает риски потери данных практически до нуля, ведь чем меньше времени нужно для передачи данных с сервера на удаленный объект, тем меньше вероятность, что нужная информация будет утрачена вследствие аварии.

Новозеландский ритейлер дублирует данные на устройство хранения данных на другом объекте. Благодаря этому, как ожидается, в ближайшем будущем компания сможет отказаться от работы с лентами, за исключением одноразового резервного копирования на ленту каждый месяц, но это — требование местного законодательства. Ожидаемая ежегодная экономия на лентах и персонале составит несколько десятков тысяч долларов.

В Mitre 10 также применяется агент Backup Exec Agent for Applications and Databases, который включает интегрированную защиту резервного копирования для программного обеспечения Veritas Enterprise Vault. Благодаря такому подходу новозеландский ритейлер хранит архивные сообщения электронной почты, управляет ими и производит в них поиск нужных данных. Это приносит компании определенную гибкость, а также в случае необходимости позволяет представлять электронные документы в суде (с гарантией их первоначального вида).

«Срок хранения для одного из наших архивных хранилищ в Enterprise Vault составлял три года, после чего мы его очистили, — говорит Пол Флатт. — Но прежде мы сделали его копию с помощью Backup Exec, и в случае судебного разбирательства или запроса государственного органа мы сможем восстановить данные».

В организации отдельно отмечают, что эксперты Veritas в круглосуточном режиме оказывали поддержку Mitre 10 в соответствии с услугой Veritas Essential Support Services.

