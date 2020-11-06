Булат Ержанов, Казтелерадио: радио идет вслед за ЦЭТВ

Инженер первой категории Службы развития сетей телерадиовещания АО «Казтелерадио» рассказал о развитии государственной сети радиовещания в Казахстане.

О том, как развивается сегодня государственная сеть радиовещания в Казахстане, рассказал инженер первой категории Службы развития сетей телерадиовещания АО «Казтелерадио» Булат Ержанов. За плечами у специалиста 42 года профессионального стажа, огромный опыт и знания. Его трудовой путь начался в городке Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, где он обеспечивал подачу радиопередач Советского Союза. Вернувшись в Казахстан, он продолжил работу на поприще радиовещания.

— Булат Жумабаевич, какими радиостанциями представлена государственная сеть радиовещания?

— Государственная радиовещательная сеть у нас представлена «Казахским радио», радио «Шалкар», «Classic», «Астана», которые входят в состав АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан». «Казахское радио» — это 245 радиостанций по республике, с учетом всех областных центров, крупных моногородов, большинства районных центров. Радио «Шалкар» представлено 63 радиостанциями, радио «Астана» имеется только в Нур-Султане, радио «Classic» вещает в трех городах: столице, Алматы и Актау.

Государственный канал «Қазақ радиосы» вещает круглосуточно, его контент — общественно-политические программы на восьми языках: казахском, русском, немецком, корейском, уйгурском, азербайджанском, татарском, турецком. Охватывает он около 88,74% населения страны. Радио «Шалкар» транслируется на государственном языке по темам информационно-аналитического, литературно-музыкального, культурного характера. «Астана» — радио молодежного направления, вещающее на русском и казахском языках. «Classic» работает с 2011 года. Это первая радиостанция классической музыки в Казахстане.

— Наблюдается ли тенденция роста радиослушателей?

— Я считаю, что аудитория радиослушателей увеличивается. Тому примером становятся письма, которые приходят в адрес АО «Казтелерадио» от областных, районных акиматов с просьбой организовать в том или ином районе вещание государственных программ «Казахского радио» и «Шалкар». Это говорит о том, что интерес к радио не пропал. И это связано с тем, что у большинства казахстанцев имеются приемники для прослушивания каналов в FM-диапазоне, есть автомобильные приемники, стационарные, и эти же программы содержатся в пакете спутникового телевидения» OTAU TV, с помощью которого через приставку можно слушать государственные радиоканалы. Если вспомнить советское время, то у нас было сильно развито проводное вещание, в каждом доме были радиоточки. Сейчас проводное вещание свелось к нулю. Но интерес к эфирному вещанию в FM-диапазоне остается довольно устойчивым.

— Расскажите, с чего начиналось становление государственной радиосети в республике.

— Истоки казахстанского радиовещания берут свое начало в далеком 1921 году, когда из Оренбурга, в то время являвшегося столицей Казахстана, началась первая радиотрансляция по всей республике. Этому знаменательному событию в минувшем сентябре исполнилось 99 лет.

«Казахское радио» — старейшая и самая крупная радиовещательная сеть страны, охватывающая огромную аудиторию радиослушателей. Без малого почти век назад оно было запущено Народным комиссариатом почт и телеграфов Казахской АССР. В октябре 1926 года редакция радио из Оренбурга была переведена в Кызыл-Орду, а в марте 1927 впервые в эфире прозвучала казахская речь. В 1931 году состоялся переезд редакции в Алмату. С 2005 года радиостанция перешла на 24-часовой режим вещания.

До 1990 года годарадиовещание осуществлялось на длинных и средних волнах. Для этого по всей территории Советского Союза, и в том числе в Казахстане, существовали радиоцентры, их на тот момент было 14, где находились передатчики. И тогда программы делились на союзные и республиканские. С 90-х годов на постсоветском пространстве получило развитие вещание в FM-диапазоне, в котором и начали работать государственные радиосети.

В 1966 году «Казахское радио» открыло информационно-музыкальную программу «Шалкар», которая с февраля 2014 года выходит как отдельная радиостанция. Радио «Шалкар» охватывает более 62,4% территории Казахстана, а основная его миссия заключается в возрождении и сохранении казахской истории и культуры, национальных ценностей.

— Как давно ведется сотрудничество с АО «Республиканская телерадиокорпорация „Казахстан“»?

— Со дня организации Казтелерадио мы предоставляем услуги по распространению в эфире программ РТРК «Казахстан», которая является собственником контента и радиочастот. Частоты корпорация выигрывает по итогам республиканского конкурса «По распределению радиочастотных присвоений», проводимого уполномоченным органом. В конкурсе участвуют все компании, и государственные, и коммерческие. Мы же покупаем оборудование, монтируем его, обслуживаем, ремонтируем, и осуществляем бесперебойную трансляцию программ.

— Какие проекты реализуются в целях развития государственной радиосети?

— Для решения вопроса по расширению охвата населения государственным радиовещанием были проведены мероприятия по модернизации и развитию сети. Например, в 2014 году осуществлена модернизация сети радиовещания в г. Нур-Султан, включающая оптимизацию и сокращение количества телевизионных антенн на башне, формированию мостов сложения и монтажа двух новых антенн FM-диапазона с использованием унифицированного оборудования, которое позволило облегчить дальнейшую эксплуатацию и обеспечила взаимозаменяемость запасными частями. Прошла модернизация и развитие сети радиовещания в Мангистауской области, где на каждой РТС установлены два радиопередатчика для вещания программ «Казахского радио» и радио «Шалкар», что позволило обеспечить охват населения области до 95%. В г. Актау организовано вещание государственного радио «Classic».

В период с 2018 по 2020 годы уполномоченным органом в области телерадиовещания проведено три конкурса по распределению радиочастот, в том числе — в приграничных регионах. В результате установлены 17 радиопередатчиков, что позволило обеспечить возможность приема радиопрограмм «Казахского радио» и «Шалкар» в 170 населенных пунктах Алматинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской Туркестанской областей. При этом охват населения составил порядка 450 тысяч человек.

Проведена замена морально и физически устаревших радиовещательных ПРД на радиотелевизионной станции «Арысь» и РТС «Сарыагаш» Туркестанской области. Был заменен радиовещательный передатчик программы радио «Classic» на РТС «Кок-Тобе». На текущий момент проводятся работы по установке пяти радиопередатчиков для трансляции радио «Шалкар» с охватом 202 населенных пункта в Восточно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

— Практикуется ли международное сотрудничество в рамках развития государственного радиовещания?

— При министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК создана РГП «Государственная радиочастотная служба», иначе ее называют Администрацией связи. В ее функции входит также согласование, координация частотных присвоений, развитие радио, особенно в приграничных регионах. Администрация связи следит за тем, чтобы развивая наше национальное радио, мы не создавали обоюдные помехи работающим или планируемым станциям сопредельных государств. В этой связи ведомство ежегодно организовывает встречи с коллегами бывших союзных республик, Европы. В этом направлении осуществляется сотрудничество, и оно касается, в том числе, вопросов телевидения, сотовой связи, интернета и т. д. Сейчас во всем мире получает развитие цифровое радиовещание разных стандартов, и в этом направлении активно проходит международное сотрудничество, обмен опытом с теми странами, которые далеко продвинулись в реализации таких проектов. К примеру, Россия организовала несколько тестовых зон вещания стандарта DRM+, и в рамках соседского партнерства делится с нами накопленным опытом.

— Сколько в республике на сегодняшний день имеется радиотелевизионных станций для трансляции радиоканалов?

— Развитие радиовещания в Казахстане тесно связано с внедрением цифрового эфирного телевещания. Радиовещание планируется развивать только на тех объектах, где введены в эксплуатацию радиотелевизионные станции цифрового эфирного вещания. У нас в проекте предусмотрено построить и модернизировать 827 радиотелевизионных станций. По состоянию на октябрь 2020 года в стране построено и модернизировано 518 РТС с общим охватом населения свыше 89,4%. В республике уже функционирует 246 РТС с программой «Казахское радио». На базе запланированных РТС предполагается трансляция двух государственных радиоканалов («Казахское радио» и «Шалкар»).

— Скажите, когда казахстанцы смогут слушать радиоканалы в digital-формате?

— Вопрос развития цифрового радиовещания находится на стадии обсуждения. К примеру, Россия еще в 2010 году приняла стандартом радиовещания цифровой стандарт DRM-30 в длинном, среднем и коротком диапазонах. Но по прошествии десяти лет вопрос цифровизации радио пока ограничивается лишь тестовым вещанием в разных городах.

Чем диапазон DRM-30 интересен нам? Он покрывает большие территории, чем FM. Сдерживающим фактором развития цифрового радиовещания является отсутствие необходимых приемных устройств у населения. Существующие приемники FM не обеспечат должный прием. В Европе, где процесс цифровизации радио начался в 2000-х годах, до сих пор нет 100% внедрения «цифры». Кстати, Норвегия в 2017 году приняла решение отключить FM и полностью перейти на цифровое радиовещание, но спустя три года такой переход так и не произошел. В США, продвинутой в этом направлении стране, есть свой собственный стандарт цифрового вещания –HD-радио, охватывающее очень большой процент вещания, но параллельно с этим они сохранили FM на платформе аналогового вещания. На Западе для активации цифрового прогресса было принято решение оснащать новые автомобили цифровыми приемниками, способными принимать цифровую радиопрограмму. Так как основными радиослушателями являются мобильные слушатели, владельцы авто.

Этот зарубежный опыт стал стимулом для продвижения радио, но у нас пока не принят стандарт цифрового вещания. Чтобы его определить, желательно организовать опытные зоны для тестового вещания. Сейчас одной из важных задач государства является завершение проекта по переходу на цифровое эфирное телевидение. Параллельно развивается интернет вещание, Galam TV, спутниковое телевидение, охват которым составляет уже 100% территории государства. Задачу распространения радиовещания в масштабах всей страны возможно решить с помощью цифрового стандарта DRM-30 в длинных и средних волнах. И такие проекты Казтелерадио подготовило. Они находятся на стадии обсуждения в Министерстве информации и общественного развития РК.

— Булат Жумабаевич, какие еще перспективы дальнейшего развития государственной радиосети намечаются в Казахстане?

— Нами разработаны концепция по развитию и модернизации сети телерадиовещания и Дорожная карта. Согласно этой концепции, происходит замена морально и физически устаревшего оборудования, которое отслужило более 15 лет. Мы детализировали эту концепцию на ближайшие годы. В первую очередь — это развитие государственной сети радиовещания в приграничных районах Республики Казахстан. Были отобраны соответствующие населенные пункты, которые попадают в эти регионы согласно международному разделению по ЦЭТВ, предполагающему зону в 200 км от границы. Мы хотим ускорить развитие государственной сети радиовещания в приграничных регионах, привлечь финансовые, материальные ресурсы на этот проект.

С завершением проекта ЦЭТВ планируется охватить обновленной радиосетью 95% населения.