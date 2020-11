Рашид Танирберген, Webkassa: как молодому IT-специалисту найти работу

IT — это не только сисадмины и программисты. Сфера намного шире, чем кажется. Бывает, что человек начинает работать программистом, у него не получается, и он бросает работу и уходит в другую область.

Выпускники институтов плохо представляют, что их ждет на работе. Люди, которые работают в IT-сфере, добились своего не за один день, а шли к цели годами. Но что делать студенту или начинающему специалисту, который даже не решил, кем хочет стать: сетевым администратором, тестировщиком ПО или программистом-разработчиком? Я расскажу, как определиться с профессией молодому специалисту, как учиться, устроиться на работу и каких ошибок не допускать. Сам я начинал в качестве консультанта техподдержки.

Не гонитесь за деньгами

Да, квалифицированные IT-специалисты зарабатывают хорошо, и они нужны везде. Но если нет желания работать в какой-то сфере — не мучайте себя. Я говорю не только про IT. Никакой человек не сможет хорошо зарабатывать, если профессия не по душе. Поэтому если не уверены, что IT вам нравится, не идите в IT.

Один мой коллега пошел учиться на программиста, а на пятом курсе признался, что ему не нравится. Работа потом угнетала его, не приносила радости и успехов, на зарплату он не мог путешествовать и покупать Айфоны. Спустя два года он поступил на гуманитарную специальность, переучился и начал профессиональный путь заново.

Учитесь хорошо

IT — это, прежде всего, математика, очень много математики. Математика для IT-специалиста — это как бег для спортсмена. А бег — обязательная дисциплина и для боксера, и пловца, и футболиста. В университетах обширная программа, сжатая в ограниченные сроки. Университеты учат общим вещам. Учеба для студента — это момент, чтобы определиться, что больше по душе, попробовать силы в разных областях.

Независимо от того, что преподают в вузе, изучите современные языки программирования, например, C#, Java или Python. На рынке много вакансий для программистов со знанием этих языков. Если хотите создавать веб-сайты, изучите HTML, CSS и JS. Научитесь базовым навыкам работы в Linux, основам баз данных и информационной безопасности.

Как выбрать направление профессии

Вот какие основные специальности я выделяю.

Разработчик. Еще говорят программист. Это человек, который непосредственно создает программу. Мобильные приложения, Microsoft Word на компьютере, сайт для заказа пиццы — это все создал разработчик по макетам дизайнера и постановке аналитика. Например, над книгой работает много людей: иллюстраторы, редакторы, корректоры, дизайнеры и переплетчики. Но пишет книгу только один человек — автор. Разработчик — это своего рода автор, который пишет на языке программирования.

Разработчики делятся на программистов Java и.Net; back-end и front-end; специалисты по базам данных и интеграциям.

Тестирование программного обеспечения. Тестировщик в компании помогает проверять программу перед выходом в свет. Например, компания делает мобильное приложение для вызова такси. Тестировщик смотрит, не ломается ли приложение при запуске, правильно ли программа определяет геолокацию, сможет ли пассажир заказать несколько маршрутов для одной машины. Если в приложении запланированы обновления, то тестировщик должен убедиться, что все они работают, как задумывалось. Тестировщик вернет версию на доработку, если увидит ошибки в программе. Тестировщик — это усидчивый и придирчивый к мелочам специалист.

Сегодняшние тестировщики мало что проверяют вручную, тестировщик продумывает сценарии тестирования и пишет специальные скрипты, которые будут проверять программный код без участия человека.

Системный администратор. Системный администратор — это тот, кто обеспечивает стабильную работу серверов и пользователей информационных систем. Сисадмин не просто чинит интернет в офисе и помогает пользователям справиться с зависанием компьютера. Это человек, который не допустит зависания интернета и компьютера ни у кого из сотрудников. Сисадмин знает, какое оборудование выбрать для сети, как организовать инфраструктуру, как настроить бесперебойную работу, даже если на сервер компании упадет метеорит или какой-нибудь хакер решит проверить защиту серверов компании на прочность.

Аналитик. Аналитик — это своего рода переводчик, который выслушивает клиентов и на основе собранной информации фиксирует четкие требования к программе. Вот клиент говорит, что хочет большую красную кнопку, которая отправит ракету на Марс. Задача аналитика — выяснить, какой именно оттенок красного хочет клиент, какой размер кнопки и в каком месте на Марсе ракета должна приземлиться. Аналитик дает разработчикам точные данные: шестнадцатеричный код оттенка красного, размеры кнопки в пикселях для десктопа и мобильной версии и координаты для приземления ракеты. Аналитик хорошо разбирается в IT и имеет коммуникативные навыки.

Консультант. Это специалист техподдержки, проводник пользователей в страшном и непонятном мире программного обеспечения. Консультанты помогают пользователю по телефону, отвечают на вопросы по электронной почте и в чатах.

Менеджер. Или руководитель проектной команды. Менеджер контролирует, чтобы работа шла по плану, что сроки выдерживаются и что клиент счастлив. Менеджером стать не просто, требуются месяцы, а то и годы активной работы. Менеджерами зачастую становятся аналитики и разработчики.

Выучите английский

Английский нужен, чтобы читать современную техническую документацию, инструкции к оборудованию, слушать лекции и вебинары. Интерфейсы программ тоже не всегда переводят на русский. Вдруг вам понадобится помощь, и вы пойдете на форумы. Зарубежные форумы — это гигантская база советов и подсказок. Люди там говорят и пишут на языке, на котором написана техническая документация, — на английском.

На начальном этапе подойдет и базовый уровень. Не обязательно даже правильно произносить и писать слова. Не нужно воспринимать их на слух. Нужно пока просто понимать то, что написано на экране.

Прокачивайте английский. Это тот случай, когда средство коммуникации становится средством продвижения по карьере. Начните смотреть фильмы и сериалы в оригинале, пусть и с субтитрами. Смотрите спортивные трансляции на английском.

Идите на дополнительное профобучение

Дополнительные курсы помогут подготовиться к универу или, наоборот, узнать сверх того, что преподают в вузе. Дополнительные курсы помогут освоить навыки, которых не хватает по работе. В интернете тоже масса обучающих материалов, например, по языкам программирования и графическим редакторам, в том числе и бесплатных.

Обратите внимание на Coursera, Яндекс.Практикум и Skillbox.

Придумайте задачу сами себе

Работу не получить без опыта, опыт не заработать без работы. Не ждите, пока закончите обучение или прочтете все книги. Придумайте задачу сами себе и решите ее. Организуйте компьютерный класс и настройте сеть в школе, создайте сайт-визитку для собачьего приюта. Заведите блог и рассказывайте о задачах и трудностях, с которыми пришлось столкнуться. Продвигайте блог и рассказывайте о нем на собеседованиях. Работодатель увидит в вас заинтересованного кандидата.

Найдите ментора

Ментор — это наставник. Чтобы поработать в реальных проектах, попросите друга-наставника давать вам небольшие проектные задачи. Даже если что-то не будет получаться, всегда есть у кого спросить совета. За работу не заплатят, но это способ набраться опыта в боевых условиях. О такой работе можно рассказать в резюме или портфолио, это ваше реальное участие в проекте.

Поступите на стажировку

Пишите письма в IT-компании вашего города, проситесь в стажеры. Напишите, чем интересуетесь и чем можете помочь компании. Многие компании откажут, но некоторые ищут практикантов, которые возьмут на себя рутинные задачи и разгрузят старших специалистов.

Например, каждый год студенты проходят практику. Как некоторые делают: ставят подписи и печати у знакомых и гуляют все лето, это практика ради «галочки». Не делайте так, от этого вам же хуже.

Наша компания берет практикантов на месяц-полтора, и они могут возвращаться каждый год. После обучения в университете и практики на реальных проектах толковые ребята получают от нас предложения. Они уже понимают задачи, адаптировались к обстановке и уже готовы к работе. А еще внутри компании мы проводим лекции и семинары.

Таким образом мы выращиваем для себя собственных специалистов. Некоторые практиканты вырастают до тим-лидов. Офис-менеджер, например, стал фронтенд-разработчиком, консультант колл-центра вырос до тестировщика. Это реальные случаи, ребята до сих пор у нас работают.

На ярмарках вакансий находят работу

Ярмарка вакансий — это место, где сами работодатели хотят найти работников. На таких мероприятиях большой поток людей и много знакомств. Директоры компаний и кадровики проводят собеседования каждые 10 минут, и далеко не все рассчитывают найти топовых специалистов, а, наоборот, специально пришли ради молодежи.

Не врите в резюме

Когда смотрю резюме, в некоторых указывают знание C++ и ассемблера. Это сложные низкоуровневые языки. Или пишут ряд из 10–15 языков разных лет.

Я скептически отношусь к таким резюме молодых ребят. Обман легко вскрывается, когда начинаешь спрашивать подробности. Часто оказывается, что по факту человек просто слышал об ассемблере на лекции в универе. В попытке заинтересовать работодателя кучей багажа, вы вводите его в недоумение и скепсис. Указывайте в резюме только то, что реально знаете. Так сразу понятен круг интересов человека и компетентность.

Указывайте, какую конкретно должность хотите получить. Если хотите на стажировку, так и напишите: «Хочу на стажировку». Это ваша цель. Работодатель не наймет человека без цели.

Посещайте публичные мероприятия

Крупные компании проводят лекции в университетах. Это еще и имиджевое мероприятие, борьба за внимание студенческого сообщества. Главная цель работодателя — заинтересовать студента. На лекциях рассказывают об IT-сфере, задачах компании. Лекторы делятся трендами и раскрывают конкретные темы. Мы, например, проводили лекции по Power BI, ручному тестированию. Компании потом приглашают студентов на собеседование.

Ходите на хакатоны и образовательные курсы, например, в Астана Хабе. Они бесплатные. В таких кругах можно найти если не друзей, то тех, кто укажет правильное направление или поменяет ваши взгляды одной беседой.

Желаю успехов

Не бойтесь экспериментировать и ошибаться. Молодые специалисты на то и молодые, что имеют запас лет впереди, прочные нервы и свежую память.

В университете дают базовые знания. В универе попытайтесь понять свой круг интересов и амбиций. Пляшите от этого, когда начнете строить карьеру.

Ходите на профессиональные тусовки. Тусовки не только для гуманитариев придумали. Получите не только новости и тренды, но и мнения и критику.

Не врите работодателю. Все, что вы напишете в резюме, может быть использовано против вас. Пишете то, что реально можете. Работодатель понимает, что перед ним выпускник вуза.

Учите иностранные языки, начните с английского. Техническая документация написана на английском. Не знаете английского — минус к карьере.

Проходите самостоятельное обучение. Бесплатные курсы — хорошо, но платные создают дополнительную мотивацию, за них вы все-таки отдали деньги. Еще на платных курсах есть обратная связь от преподавателя и реальные рабочие задачи.

Главное, успейте сделать все это до выхода на пенсию :)