realme или Redmi?

Сравним две популярные модели смартфонов realme 6 Pro и Redmi Note 9 Pro.

Летом 2020 года в Казахстане стартовали продажи смартфонов realme 6 серии. Многие пользователи часто путают новые смартфоны с другим китайским брендом Redmi. В этой статье мы разберем, так ли похожи между собой бренды, и сравним две популярные модели смартфонов: realme 6 Pro и Redmi Note 9 Pro.

Какие характеристики имеет realme 6 Pro?

— Стеклянный корпус Gorilla Class 5, пластиковая рама

— Параметры экрана: IPS, 6,6», 2400×1080, 399 ppi, частота обновления 90 Гц

— Операционная система: Android 10 + realme UI

— Процессор: Snapdragon 720G, 8 нм

— Память: 8 Гб ОЗУ + диск 64/128 Гб, отдельный разъем для карты памяти

— Основная камера: 64 Мп, f/1.8 + телеобъектив 12 Мп, 2-кратный зум + широкоугольная камера 8 Мп + макро 2 Мп

— Фронтальная камера: основная 16 Мп + широкоугольная 8 Мп

— Батарея: 4300 мАч, быстрая зарядка 30 Вт

— Габариты — 163,8×75.8×8.9 (мм), вес — 202 г.

Какие характеристики имеет Redmi Note 9 Pro:

— Стеклянный корпус Gorilla Glass 5, пластиковая рамка

— Параметры экрана: IPS, 6.67», 2400×1080, частота обновления 60 Гц

— ОС: Android 10 + MIUI11

— Процессор: Snapdragon 720G, 8 нм

— Память: 6 Гб ОЗУ + диск 64/128 Гб, отдельный разъем для карты памяти

— Основная камера: 64 Мп, f/1.8 + 8 Мп широкоугольная камера, f/2.2 + 5 Мп макро + 2 Мп

— Фронтальная камера: 16 Мп, f/2.5

— Батарея: 5020 мАч, быстрая зарядка 30 Вт

— Габариты — 165×77×9 мм, вес — 209 г.

Давайте взглянем на характеристики смартфонов подробнее.

Процессор

Смартфоны построены на базе одного и того же процессора — Snapdragon 720G со встроенной памятью UFS 2.1 и оперативной памятью LPDDR4. При этом у realme 6 Pro есть комплектация с 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти, а у Redmi — только с 6 Гб. Скорость GPU в realme 6 Pro составляет 800 МГц, в то время как у Redmi Note 9 Pro — 750 МГц.

Технические характеристики realme позволяют смартфону уверенней чувствовать себя в требовательных играх, приложениях для работы с видео и графикой. Более того, для лучшего опыта в процессе игр realme использует Game Boost, который ускоряет fps, а также дискретизацию экрана (в сочетании с экраном 90 Гц она достигает 180 Гц).

Камера

Смартфоны имеют аналогичные камеры с незначительными расхождениями в характеристиках. В случае realme 6 Pro речь идет об основном модуле на 64 Мп c сенсором Samsung GW1 и апертурой f/1.8, телеобъективе на 12 Мп, широкоугольной камере на 8 Мп; макро-камере на 2 Мп. Redmi Note 9 Pro также обладает четырьмя тыловыми камерами: основным модулем на 64 Мп с апертурой f/1.9, широкоугольной камерой на 8 Мп, макро-камере на 5 Мп и датчиком глубины на 2 Мп.

realme 6 Pro может похвастаться оптическим двухкратным зумом, в то время как у Redmi 9 Pro эта функция отсутствует. Насыщенность цвета в 4K встречается у обоих телефонов, но у realme 6 Pro выражена ярче.

Экран

Оба смартфона оборудованы Full-HD IPS экранами. Экран realme 6 Pro работает с частотой обновления 90 Гц, в то время как у Redmi Note 9 Pro — только 60 Гц. Картинка в 90 Гц realme 6 Pro дисплее обновляется чаще, что делает переходы в realme 6 Pro плавнее, а пользование смартфона — приятнее.

Звук

Смартфоны имеют аналогичные звуковые параметры, выбор телефона может зависеть от музыкальных предпочтений: realme 6 Pro дает более громкий звук, в то время как Redmi Note 9 Pro он более фактурный. В каждом случае используется лишь один динамик. Смартфоны обладают разными версиями Bluetooth: realme 6 — 5.1 и Redmi Note 9 Pro — 5.0.

Дизайн и эргономика

Несмотря на многие сходства в инженерном дизайне, внешне смартфоны кардинально отличаются. На задней крышке realme 6 Pro изображен символичный и креативный рисунок в виде молнии, у Redmi Note 9 Pro — сдержанный и привычный для китайских смартфонов дизайн.

У обоих смартфонов на нижнем торце расположены разъемы USB-C и 3,5-мм, а также модуль NFC.

Вывод

realme 6 Pro имеет несколько преимуществ перед Redmi Note 9 Pro: 90 Гц дисплей с большей плотностью пикселей, 2 Гб дополнительной оперативной памяти, улучшенную камеру с двухкратным зумом и сверхширокоугольным режимом, а также в 1,5 раза более быструю загрузку файлов.

Выбирая Redmi Note 9 Pro, пользователь получает более бюджетную версию, с большей емкостью аккумулятора, которая, тем не менее, отличается высокой производительностью и имеет неплохую камеру.