Презентация realme 6 серии в Казахстане

На казахстанский рынок выходит самый быстрорастущий бренд смартфонов в мире realme.

Компания представила новейшие смартфоны realme 6 серии, realme C3, беспроводные наушники realme Buds Air, пауэрбанк и наручные часы realme Band. Презентация прошла в режиме онлайн, ведущим выступил Максим Якименко, автор популярного блога о технологиях Stupid Mad World.

realme входит в группу компаний BBK Electronics вместе с OPPO, OnePlus и Vivo. Релиз первого продукта realme состоялся в 2018 году, а уже сейчас бренд занимает седьмое место в рейтинге мировых производителей смартфонов. По итогам первого квартала 2020 года продажи Realme достигли 35 миллионов устройств в 27 странах, а годовой темп роста составил 808%.

Смартфоны realme считаются главным конкурентом Xiaomi Redmi и обладают лучшей производительностью и зарядкой в своем ценовом сегменте. Серия realme 6 представлена тремя моделями: realme 6, realme 6i и realme 6 Pro на операционной системе Android 10.

realme 6 оснащен пятью уровнями защиты: защита адаптера, соединительного кабеля, аккумулятора, сохранность в процессе быстрой зарядки и защита от плавления предохранителя. Камера с разрешением 64 Мп позволяет делать насыщенные кадры с высокой детализацией, исключая шумы. В дисплей встроена селфи-камера 16 Мп с AI-бьютификацией, а также обычным и ночным портретными режимами. Видеокамера оснащена системой стабилизации UIS — движения в кадре получаются плавными и естественными. Смартфон работает на мощном процессоре для игр MediaTek Helio G90T, что делает его самым производительным в бюджетном сегменте.

realme 6 Pro может похвастаться ультраплавным дисплеем 90 Гц, квадрокамерой на 64 Мп с 4 модулями и 20-кратным зумом и встроенной двойной селфи-камерой (основная камера 16 Мп и широкоугольная камера 8 Мп). Ночной режим Nightscape 3.0 позволяет делать четкие снимки в темное время суток. realme 6 Pro — первый смартфон на основе восьмиядерного процессора Snapdragon 720G, который является лидером в производительности на рынке. Емкость аккумулятора в 4300 мАч гарантирует полтора дня работы от одного заряда.

realme 6i оснащен квадрокамерой, емкой батарей и мощным процессором Helio G80. Батарея емкостью 5000 мАч дает модели отличную автономность: одного заряда хватит на двое суток работы, а полная зарядка смартфона занимает всего два часа. В режиме ожидания смартфон может находиться до 39 дней. Дизайн realme 6i, в стиле японского минимализма, разработал Наото Фукасава. Смартфон обладает матовым покрытием и представлен в двух цвета — «Белое молоко» и «Зеленый чай».

Следуя философии бренда «Dare to Leap» («Рискни сделать прыжок/Батыл бол»), realme делает ставку на молодых, ярких и смелых людей, которые активно используют технологии, но принципиально не готовы за них переплачивать. Старт продаж смартфонов realme 6 серии в Казахстане состоится уже 18 июня.