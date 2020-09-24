Пять трендов в медицине: что ждет нас в будущем

По прогнозам аналитиков, каждый третий визит к врачу будет проходить в удаленном формате.

Роботы научились дезинфицировать пространства, ухаживать за больными и доставлять посылки, алгоритмы теперь умеют отслеживать дыхание и тяжесть кашля, а искусственный интеллект — прогнозировать распространение вируса, чтобы управлять потоками людей в общественных местах. Пандемия ускорила развитие технологий в сфере медицины и вывела в топ тренды, которые не были так заметны раньше.

Новый цифровой опыт и конфиденциальность данных

В топ пять технологических трендов, которые стимулировала пандемия, попал новый формат телемедицины. Covid-19 заставил пациентов и врачей общаться на расстоянии, в результате во время пандемии количество виртуальных посещений медицинских клиник выросло в 20 раз. По прогнозам, озвученным в новом отчете Accenture Digital Health Technology Vision 2020, в будущем каждый третий визит к врачу будет проходить в виртуальной реальности. Об этом свидетельствует энтузиазм врачей и пациентов, а также открытость потребителей к новым услугам.

Чтобы это произошло, медицинские организации должны переосмыслить накопленный опыт телемедицины и сделать сервис максимально понятным для пациентов. Нужно превратить потенциальных клиентов в партнеров и дать возможность максимально персонифицировать свой опыт. По мировой статистике, около 90% руководителей в области здравоохранения считают это неотъемлемой составляющей успешной конкуренции.

Пока 70% потребителей медицинских услуг обеспокоены тем, что не могут контролировать передачу данных и их последующее использование. Они хотят сами решать, какие данные могут хранить компании после того, как оказали медицинскую помощь. Чтобы повысить лояльность пользователей, корпорации вынуждены сделать сбор данных прозрачным, настраиваемым и легко управляемым.

Вирус заставил нас внимательнее следить за своим здоровьем. Продажи носимой умной электроники и до пандемии показывали невероятный рост, сейчас мы наблюдаем новую волну интереса. Только в первом квартале 2020 года было продано 50 млн устройств. Пандемия мотивировала людей передавать в облако еще больше данных о себе, в том числе местонахождение и температуру тела.

Пока здравоохранение упускает возможность объединять и анализировать весь массив этих данных для того, чтобы развивать предиктивную медицину. Между тем, внимание миллионов пользователей получат сервисы, которые позволят предсказывать, когда, где и какая человеку понадобится медицинская услуга, что у него может заболеть в будущем и какие варианты лечения или профилактики подходят лично ему.

Коллаборация человека и машины

Искусственный интеллект и технологии для работы с ними — еще один тренд, который кардинально меняет современную медицину. По данным Accenture, 69% организаций здравоохранения в Европе и США внедряют или уже внедрили ИИ для автоматизации работы.

Важность коллаборации человека и машины обсуждается давно, но ее необходимость для успешного развития человечества лучше всего продемонстрировала пандемия. Во время вспышек вируса ИИ помогал находить первичные признаки заболевания, вел электронные медицинские карты, отвечал на вопросы пациентов — и тем самым ускорял, улучшал и удешевлял услуги клиник.

Типичный пример такой технологии — сервис от компании Partners HealthCare, который помогает врачам производить первичную сортировку больных. С пациентом общается не доктор, а искусственный интеллект. Именно он определяет, есть ли риск заражения и, за счет скорости обработки данных, сильно разгружает горячую линию клиники.

Руководители высшего звена в здравоохранении пока осознают лишь небольшую часть потенциала искусственного интеллекта. Найдя новые способы взаимодействия человека и машины, компании обеспечат бесперебойную совместную работу. Сотрудники клиник смогут освободиться от рутинной работы, чтобы больше времени посвящать работе с людьми и построению пациентоориентированного подхода к лечению.

Люди и алгоритмы должны лучше понимать друг друга. Для этого компаниям стоит следить за достижениями в области обработки естественного языка и компьютерного зрения и внедрять их, а также нанимать и выращивать специалистов, которые могут обучать и программировать искусственный интеллект под медицинские задачи.

Вечная бета-версия

Covid-19 спровоцировал быстрое развертывание новых технологий и показал, что продукты, услуги и товары больше не могут быть статичными. В режиме реального времени мир тестировал продукты, которые разрабатывались параллельно с тем, как их использовали. Специалисты уже назвали это состояние «вечной бета-версией» и отметили, как легко люди были готовы довериться незавершенным до конца сервисам и технологиям.

Простой пример: правительство Австралии в апреле запустило только что разработанное приложение для отслеживания распространения вируса. За сутки его установили 2 миллиона граждан. Они были готовы довериться продукту, которым никто никогда не пользовался и верили, что большие данные помогут медикам остановить коронавирус.

Эта привычка перейдет и в «постковидный» мир: потребители усвоили, что их опыт влияет на доработку продукта и ждут от производителей обновлений. Это дилемма умных технологий: они обязаны становиться лучше, но для этого они заставляют своих клиентов превращаться в тестировщиков новых гипотез. Здесь же возникает новая угроза: уязвимость инфраструктуры продукта, который всегда находится в бета-версии.

Организации в сфере здравоохранения будут разрабатывать технологические продукты и услуги с учетом постоянного расширения их функциональности. Выпуская их на рынок, разработчики должны надежно защищать внутреннюю экосистему и поддерживать сообщество своих тестировщиков. Сделать постоянно меняющийся продукт комфортным и надежным для пользователей — особое искусство, которым придется овладеть.

С помощью инноваций организация может создать зеркальное отражение нового продукта — его цифрового двойника — и уже на основе него моделировать сценарии и проверять гипотезы. Гипотетическое тестирование продуктов и услуг позволит понять, как увеличить ценность технологии и снизить риск развертывания продукта в критически важных областях медицины.

Роботы-дезинфекторы

Из-за массового заражения врачей и медработников весной 2020 года особое значение в здравоохранении получили роботы. Люди могут поручить им рутинные задачи, например, стерилизацию комнат и измерение температуры у пациентов. Ярким примером стал стартап Youibot, который не только дезинфицировал поверхности ультрафиолетом, но и сканировал внешний вид посетителей, выявляя первичные признаки заболеваний.

В Сингапуре в экспериментальном порядке на улицу вывели робота-собаку Boston Dynamics. Она патрулировала общественные места и транслировала запись о том, как важно соблюдать дистанцию. Автономные роботы клиники Мэйо во Флориде перевозили использованные тесты на Covid-19, а российский стартап «Третье мнение» научился по томографии определять, есть ли у пациента «ковидная» пневмония.

Роботы не заменяют человеческих специалистов, а продолжают и расширяют их возможности. Организации будущего будут нанимать на работу смешанные команды из роботов и людей, кардинально меняя то, как устроен сам уход за пациентами. Медицинские организации будущего столкнутся с новыми проблемами, связанными с инвестициями в таланты, программированием роботов и интеграцией их в рабочий коллектив.

ДНК инноваций

Пандемия не замедлила технологическую революцию, а, наоборот, стимулировала ее и показала, что инновации нужны любой отрасли. Как ДНК человека определяет его личные особенности и таланты, так и инновационная ДНК будет прямо влиять на организацию и ее развитие в будущем.

Она состоит из цифровых технологий, квантовых вычислений и прорывных научных достижений, технологий блокчейна и распределенных реестров. Хорошая новость в том, что компании могут собрать свою уникальную ДНК и объединить нужные им технологии со своими ключевыми компетенциями.

Новые технологии помогают спасать жизни и делать работу врачей более эффективной. Для того чтобы придумывать и внедрять инновации, организациям системы здравоохранения нужна инфраструктура для их создания. По прогнозам аналитиков Accenture, в обозримом будущем каждый третий визит к врачу будет проходить в удаленном формате с помощью технологий. Чтобы быть среди первых, медицинским организациям уже сейчас нужно внедрять комфортную и прозрачную экосистему для работы в цифровом мире в связке с системами поддержки принятия решения, в том числе на базе искусственного интеллекта.