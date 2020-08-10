Как облако меняет бизнес: трудно, но можно

Хотим мы этого или нет, но облачные технологии безвозвратно меняют ландшафт бизнеса.

О том, что облака прочно вошли в бизнес, говорит не только мировая статистика — у всех на слуху самый богатый человек мира — Джефф Безос, который резко пошел в «рост» именно после того, как раскрыл «облачную» тему.

На бытовом уровне граница «облако-не облако» уже давно потеряла всяческий смысл. Ряд пользователей вряд ли смогут ответить, где сейчас их фотоархив, или конкретная фотография — в облаке или в физической памяти смартфона. Список можно продолжать: музыка, любимые сериалы и игры. Уже никто не закачивает «тонны» гигабайт на физический диск. Облако — это новая парадигма мира.

Казахстан не избежал мировых трендов и не остался в «облачной» изоляции. По оценке компании iKS-Consulting, 2018 год оказался очень удачным для отечественного облачного рынка: он вырос на 32%, достигнув 8 млн долларов. А с 2015-го рынок облачных услуг вырос почти вдвое. 2019 год, опираясь на данные аналитической компании, поддержал этот тренд — темпы роста остаются двузначными. 2020 год может показать, несмотря на урон экономике, который принес Covid-19, что облако не собирается сходить с дистанции. Более того, пандемия резко ускорила рост некоторых сегментов — e-commerce и дистанционные (SaaS) сервисы резко выросли, потянув за собой доходы сектора. В целом, если посмотреть на структуру IT-рынка Казахстана, то облачный сегмент все еще выглядит крайне недооцененным. На его долю приходится всего-то около полпроцента от 1,6 млрд долларов (это вся емкость IT-рынка). К слову, весь сегмент услуг в структуре IT-рынка составляет около 12%.

И все-таки, за последние пару лет произошел тектонический сдвиг — бизнес перестал бояться облаков. Причем, в облака пошел не только бизнес, но и госорганы, которые встали на рельсы сервисной модели. Хотя, конечно, последние идут туда трудно и непросто. И они же могут стать «второй ступенью» для облачного рынка: в отличие от бизнеса, госсектор/квазигоссектор по определению будет размещать свои потребности в «облаках» на территории республики и у отечественных операторов.

С этим мнением отчасти согласен Ержан Джанзаков, CEO казахстанского стартапа Faceplate, в «копилке» которого — проект системы управления центров обработки данных.

«Если честно, то облачная инфраструктура развивается в Казахстане очень медленно. Если бы не госсектор и квазигоссектор, то я вообще бы назвал ее коммерчески не состоятельной», — считает он.

Не так страшно

Главный аргумент в пользу облаков — это дешевле и быстрее, чем собственная инфраструктура. Эксперты говорят, что на горизонте среднесрочной/долгосрочной перспективы размещение в облаке может дать эффект до +50% в сравнении с подходом on-premise. Немаловажно и то, что облачные расходы являются операционными. CEO Faceplate замечает, что использование облачных сервисов сильно уменьшает расходы, связанные с капитальными затратами на поддержание инфраструктуры, а также на приобретение или апгрейд программного обеспечения. Это прямые факторы, которые поддаются оценке и могут быть посчитаны.

«Мне кажется, что многие недооценивают те возможности, которые дают облака для бизнеса с позиции гибкости организации и управления. Даже текущая ситуация с Covid-19 показала, насколько легко было для бизнеса, который использует облачные сервисы, перейти на удаленную работу. В случае же с компаниями, использующими собственную инфраструктуру, переход был и для многих все еще остается болезненным вопросом», — говорит Ержан Джанзаков.

Спикер добавил, что облако позволяет очень быстро абсорбировать лучшие практики организации совместной работы, дает возможность быстрее принимать решения и легче адаптироваться в изменяющейся среде. С другой стороны — не стоит забывать и о рисках.

«Информацию, которая является критичной, и которая относится к ноу-хау, являясь вашим ключевым преимуществом, надо хранить внутри компании. В большинстве своем — это какие-то доли процента от всей информации, которой оперируют в компании. Все остальное, если посмотреть критически, имеет ценность в очень короткий период времени. В этом контексте важно понимать, что облака дают конкурентное преимущество — вы делаете каждую операцию эффективнее, дешевле, отрываясь от конкурентов. Мне кажется, использовании облачных технологий — это некоторая сделка, в которой вы доверяете часть своих данных в обмен на более эффективный бизнес», — размышляет эксперт.

Структура потребления облачных услуг в Казахстане смещена в сторону услуг аренды программного обеспечения (SaaS), виртуального дата-центра (IaaS) и физического оборудования. При этом безоговорочный лидер — IaaS. На этот сегмент приходится подавляющая доля казахстанского облачного рынка. К сожалению, в Казахстане пока так и не возникло сильных SaaS-сервисов, поэтому, в эпоху Covid-19 основной бенефициар — зарубежные провайдеры, работающие по такой модели. Классический пример — феноменальный взлет Zoom, когда буквально за несколько месяцев аудитория сервиса возросла в 30 раз, до 300 млн.

Еще одна особенность рынка облачных вычислений Казахстана и рынка дата-центров — его высокая концентрация. По оценке экспертов, доля «Казахтелекома» — 54% (15 ЦОДов в 11 областных центрах республики). Но на этом рынке, подогреваемые попутным ветром, растут и независимые ЦОДы. Наверняка рынок в ближайшее время будет фрагментироваться, и помимо стандартных игроков IaaS/SaaS/PaaS появятся «экзотические» дата-центры, ориентированные, к примеру, на Индустрию 4.0. Ержан Джанзаков считает, что у облаков есть одно неоспоримое преимущество — это эффект масштаба, когда стоимость разработки и поддержания сервиса делится на всех пользователей.

Безоблачное облачное будущее

Аналитическая компания Gartner оценила объем мирового рынка публичных облачных сервисов в 242,7 млрд долларов по итогам 2019 года. Сравнение с 2018-м в цифрах или процентах эксперты не привели, но отметили, что расходы на такие услуги находятся на подъеме. Росту спроса на SaaS способствует продолжающийся отказ производителей от продаж лицензий на ПО, устанавливаемое на компьютеры клиентов в пользу распространяемых по подписке продуктов. Еще один драйвер — популяризация SaaS-инструментов для удаленной работы и дистанционного образования в условиях пандемии.

«На самом деле, для малого и среднего бизнеса вопрос использования облачных сервисов уже не стоит — большинство предприятий используют, например, 1С в облаке, тот же Zoom, какие-то специфичные сервисы. Что касается больших компаний, то тут заметна инерция — процесс идет, но очень медленно. Полагаю, что ситуация изменится только после того, как в компаниях начнут фиксировать отставание от конкурентов, которые уже в облаке. Уже сейчас заметна корреляция между успешностью компании и тем, насколько глубоко она погружена в облака. Со временем, думаю, она будет еще более выраженной», — подытожил Ержан Джанзаков.