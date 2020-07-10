Электронное правительство Казахстана в цифровую эпоху

Истории о том, как зарождался eGov в РК, рассказали заместители председателя правления АО «Холдинг «Зерде» и руководители IT-компаний.

В 2007 году официально открылись первые Центры обслуживания населения. Перед ними стояли две задачи: повысить качество госуслуг и снизить уровень коррупции. Тогда ЦОНы казались «островом экспериментов», и никто не думал об электронной подписи, мобильном приложении и выдаче документов из дома. Истории о том, как зарождался eGov в Казахстане, рассказали заместители председателя правления АО «Холдинг «Зерде» и руководители IT-компаний.

Госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с АО «Национальные информационные технологии» продолжают работу по переводу государственных услуг в электронный формат. В настоящее время доступно 335 услуг и сервисов на портале eGov.kz, а за все время было оказано около 300 миллионов госуслуг.

Сегодня Казахстан входит в число стран с наибольшим показателем автоматизации госуслуг в 83,7%. Наиболее популярными электронными госуслугами на портале «электронного правительства» продолжают оставаться информационные сервисы. В лидирующих позициях: назначение соцвыплаты на период ЧП, выдача справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества, регистрация по месту жительства, выдача справки о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках. Что касается eGov mobile, самыми распространенными запросами остаются: проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников, справка о наличии (отсутствии) судимости, справка по расчету размера базовой пенсионной выплаты, проверка лицензий и выдача справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества. К слову, через телеграм-бот и социальные сети Facebook и ВКонтакте оказано более двух миллионов услуг.

Первые попытки выдачи документов в сжатые сроки были еще в конце 90-х, когда в налоговых комитетах внедрили систему для упрощения налогового регулирования. Тогда же и заговорили о создании чего-то нового, что поможет построить национальную инфраструктуру, которая внедряла новшества и развивала информационные технологии, но этот квест потребовал еще немного времени.

2001-2010 — непростое время для разработчиков eGov и сотрудников ЦОНов. Критика прошлась по каждому и не пощадила упорство, ресурсы и время тех, кто работал над порталом.

Об одном из таких случаев рассказывает руководитель ТОО «Центра информационных технологий «Даму» Наталья Киль: «Часто вспоминаю историю о том, как я в 2004 году продавала квартиру. Походы в БТИ и получение справки Об отсутствии обременения, которая действовала только одни сутки, потом сделка у нотариуса, снова поход в БТИ и стояние в очереди, сдача документов, получение назад этих документов. Это было неделю, не меньше. Теперь же все по-другому — мы пришли к нотариусу с покупателем квартиры. Нотариус взяла наши удостоверения личности и другие документы, открыла систему, вытащила все необходимые справки, форму сделки, зарегистрировала договор, сказала покупателю платить госпошлину и потом через 3 дня покупательница мне пишет: «Все отлично, мне пришло уведомление, что мое право собственности зарегистрировано, я уже вытащила справку с портала eGov»».

Еще один пример долгих очередей и непрощения малейшей ошибки в документах привел заместитель председателя правления АО «Холдинг «Зерде» Багдат Уапов: «Лет 12-13 назад, до появления спеццонов, оформление автомобиля или получение какой-либо услуги в ГАИ было настоящей болью, мучением. 300-400 человек в очереди, два окошка, одно на подачу, второе на выдачу документов и бесконечная ругань, духота, давка. В итоге, 2 дня жизни потеряно бессмысленно, миллионы нервных клеток убито. И так на каждую услугу. Сегодня это просторные залы, быстрое обслуживание и оперативное реагирование на запросы. Сам лично переоформлял авто за 40 минут: это очередь, подача и ожидание готовых документов. Ранее такого счастья никто и представить не мог. Также за 20 минут поменял права. Подал заявку, не успел сделать круг, как уже пришло сообщение о готовых документах. «Магия», подумал я и пошел забирать горячие права. «Только из принтера», — промолвила девушка на выдаче…»

Госуслуги для бизнеса заслуживают отдельной темы. Их переход в онлайн-режим позволил бизнесменам хотя бы на секунду вдохнуть полной грудью. Вы только представьте: онлайн-формат заменяет работу экспертных групп и комиссий. По словам экспертов, это исключает вероятность принятия решений на основании субъективных мнений. Об этом рассказывает Павел Коктышев, заместитель председателя правления АО «Холдинг «Зерде»: «Я не так часто пользовался eGov как физлицо, но учитывая, что занимался бизнесом до выхода в Зерде, то приходилось сталкиваться с электронным правительством от юридического лица. Поначалу все возможности казались, скажем так, обыденностью, потому что в принципе многие сервисы, оплата налогов, прочие процедуры уже были доступны, когда я начал свой предпринимательский путь. Но впервые задумался насколько это круто и продвинуто, когда по одному проекту решили открыть счет в одном из наших банков. Я помню, что тогда у банка не было онлайн-сервисов и приходилось все делать «пешком». Мне кажется, тот уровень комфорта, который сегодня у нас есть, он уже воспринимается как данность. Я думаю, государство преследует правильный принцип customer relations, то есть постоянное взаимодействие, и улучшается в этом плане».

Отметим, что выдача госуслуг во время ЧП и карантина не прекратилась, наоборот, появились новые сервисы, как, например, карта опасных для населения зон из-за коронавируса. К тому же, пандемия заставила работать в «новых реалиях» абсолютно всех, тем самым дав понять, что цифровизация — уже давно наша реальность.