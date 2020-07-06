Цифровой тенге: перспектива национальной валюты Казахстана

У Казахстана сегодня есть уникальный шанс войти в клуб стран-лидеров в области финансовых технологий, избежав статуса догоняющего.

Советник президента Казахстана Багдат Мусин в рамках брифинга Антикоррупционной службы высказался за скорейшее начало разработок по созданию «цифрового тенге», относящегося к классу цифровых валют центральных банков (ЦВЦБ). По его мнению, у Казахстана сегодня есть уникальный шанс войти в клуб стран-лидеров в области финансовых технологий, избежав статуса догоняющего.

Подобные проекты сегодня курируют правительства Швеции, Китая, США и многих других стран. ЦВЦБ повышают прозрачность процессов госзакупок, позволяют проводить превентивный цифровой контроль и отслеживать расходование целевых средств, выделенных государством на те или иные цели, а также помогают решать задачи модернизации финансовой системы страны в целом. Но о самих ЦВЦБ в Казахстане говорят пока немного. Рассмотрим, в чем их плюсы и для чего они нужны.

Тренд мировых финансов

Последние несколько лет во всем мире активное развитие получают финансовые экосистемы на базе цифровых технологий. Этот тренд проникает из частного сектора в государственный и даже выходит на международный уровень, открывая новые функциональные возможности для развития национальных валют. Финтех-стартапы, коммерческие банки и даже социальные сети создают новые виды всеобщего эквивалента стоимости, включая их в традиционные процессы экономического взаимодействия.

Мир вокруг нас меняется, и деньги меняются вместе с ним. XXI век станет веком цифровых валют нового поколения, которые откроют возможности для безопасных и мгновенных расчетов для всех участников локальной, национальной и глобальной финансовой системы.

ЦВЦБ — это третий формат национальной валюты, наряду с наличными и безналичными средствами. Такие валюты построены на принципах децентрализации (блокчейн) и токенизации. Этот подход позволяет создать новые формы финансовой ценности, более высокий уровень гибкости и ликвидности.

За счет поддержки одноранговых (peer-to-peer) операций, ЦВЦБ позволяют создавать более устойчивую платежную инфраструктуру, существенно снижают операционные издержки, а, самое главное, расширяют возможности обмена информацией и упрощают сверку изменений в базах данных.

Важно помнить, что цифровые валюты центральных банков не являются аналогами биткоина и других криптовалют. Роднит их только одно: постоянная запись передвижения средств одновременно в нескольких узлах системы учета. Дополнительные преимущества включают портативность для использования в любом месте и в любое время, а также возможность встраивать ЦВЦБ в смарт-контракты (B2B-расчеты).

Для цифровых национальных валют, включая тенге, это означает возможность отслеживания процессов осваивания бюджетных денег в режиме реального времени. Таким образом, обмануть систему становится попросту невозможно: система не оставляет иного выбора, кроме как работать с государственными деньгами строго по закону.

ЦВЦБ также упрощают доступ к ликвидности, что способствует вовлечению компаний и организаций в финансовые активности, одновременно решая важнейшие вопросы безопасности, масштабируемости и конфиденциальности платежей.

Опыт цифрового доллара

Сегодня дискуссия о природе денег актуальна, как никогда. Новый импульс ей придали проекты электронных национальных валют Китая, шведской е-кроны, а в последнее время и электронного доллара США.

Digital Dollar Project — проект, реализуемый властями США, фондом Digital Dollar Foundation с участием компании Accenture. Он представляет собой электронный аналог валюты с представлением свойств в объеме, достаточном для передачи ценности, подтвержденной Федеральной резервной системой США.

Цифровой доллар должен стать портативным платежным инструментом, использовать который также просто, как отправлять текстовое сообщение. Цифровой доллар также предоставит новые возможности для безопасных и мгновенных расчетов через потребительские банки и надежных посредников из числа платежных операторов. Он предполагает полную интеграцию с существующей финансовой системой, уменьшая комиссионные расходы, повышая безопасность, прозрачность и эффективность цифровых расчетов на национальном и международном уровнях.

Одним из наиболее важных практических преимуществ такого формата является возможность трансграничных денежных переводов. По данным Всемирного банка, средняя стоимость денежных переводов составляет 6,8%. Причем в отдельных случаях показатель достигает 20% от суммы перевода и даже более.

Еще один сценарий использования цифрового доллара относится к мелким розничным торговцам, которые всегда принимают наличные деньги и карты. По мере того, как все больше розничных магазинов цифровизируется и переходит в режим онлайн, карточные платежи становятся основным вариантом, и за их использование взимаются относительно высокие комиссионные.

С точки зрения потребителя, цифровой доллар может показаться не сильно отличающимся от привычных американцам мобильных платежных сервисов, например, Zelle или Venmo. Но потенциально ЦВЦБ может значительно снизить издержки для розничных продавцов, что особенно актуально для малого и среднего бизнеса.

В связи с официальной поддержкой ФРС, любая итерация цифрового кошелька, в котором будет храниться цифровой доллар США, будет регулироваться и подпадать под действие Закона о банковской тайне. Цифровые кошельки будут находиться на мобильном устройстве (смартфоне). Стоимость предоставления этого цифрового кошелька должна быть относительно низкой по ряду причин: во-первых, эффективность технологии, ее распространенность по факту, а во-вторых, регуляторные расходы, связанные с предоставлением этой услуги существенно ниже, чем при обслуживании традиционного банковского счета.

Новые финансовые горизонты

Переход к широкому использованию ЦВЦБ в Казахстане обеспечит не только создание и развитие совершенно новых экосистем финансовых продуктов и услуг, но и модернизацию существующих, «традиционных». На базе развитой культуры использования смартфонов и приложений цифровые валюты смогут создать настоящий прорыв во взаимодействии потребителей и компаний, а также потребителей друг с другом. Особенно высок потенциал симбиоза ЦВЦБ и функционала платежей в мессенджерах. Например, в США текущий объем одноранговых (P2P) платежей и переводов в 2019 году составил 310 млрд $.

А теперь представим, что на этот рынок выходит революционный инструмент на базе ЦВЦБ, позволяющий существенно сократить размер комиссий. При успешном выводе цифрового тенге в оборот в ближайшие несколько лет можно ожидать всплеска развития финтех-проектов в указанных областях, а также практически в любой сфере, требующей сопровождения своей деятельности с помощью финансовых потоков.

Еще одной точкой роста экономики и повышения уровня жизни станет предоставление новых возможностей тем людям, кто не имел банковского счета по разным жизненным обстоятельствам. Токенизированные валюты позволят оказывать цифровые платежные услуги для тех, кто раньше ими не пользовался: например, не заводил счета в коммерческом банке из-за традиционного недоверия к банковской системе.

Важная сторона этого уравнения ― потребители. OMFIF и Ipsos MORI недавно провели опрос среди граждан 13 стран. Азия продемонстрировала гораздо более высокий «аппетит» к цифровым валютам по сравнению с Западом. В подавляющем большинстве стран центральный банк был назван предпочтительным эмитентом цифровой валюты.

В этом смысле Казахстан является перспективным регионом для внедрения собственной ЦВЦБ и ее интеграции с аналогичными проектами других стран. Уникальное географическое положение страны, экономические связи с Китаем, Россией и Западом, присутствие международных технологических гигантов в стране делают электронный тенге востребованным финансовым инструментом, который существенно улучшит конкурентоспособность казахстанской экономики и повысит ее привлекательность на глобальном уровне.