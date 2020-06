Аскар Кусаинов, Казтелепорт: у нас достаточный запас мощности

О том, как компания справляется с вызовами нынешнего непростого времени.

«Казтелепорт» — инфокоммуникационный и облачный провайдер с особым профилем. Поскольку у компании в якорных клиентах ведущие банки страны, ей нужно обеспечивать особый уровень устойчивости и защиты. О том, как с вызовами нынешнего непростого момента справляется эта компания, мы поговорили с ее генеральным директором Аскаром Кусаиновым.

— Аскар, как на вашей работе сказался режим ЧП?

— Чрезвычайное положение мы прошли без эксцессов. У нас сразу был создан оперативный штаб. Термины, как видите, используются сейчас полувоенные. Офисным работникам мы мгновенно организовали удаленный доступ. Те, кто отвечает за инфраструктуру, получили документы о необходимости рабочего перемещения. Мы находимся в приоритетном списке жизнеобеспечивающих компаний Казахстана и выполняем договорные обязательства с клиентами в полном объеме даже в период режима ЧП. Некоторые организационные проблемы были, потому что у нас подразделения в 22 городах республики. Везде свои правила, в целом похожие, но справки на местах свои. Здесь была больше бумажная работа. Но в итоге, везде нашим инженерам выдали разрешения. Ряд специалистов из алматинской области пришлось разместить в городе — около двух месяцев они жили в гостинице. Кроме дата-центров, мы поддерживаем еще и банковскую эквайринговую сеть, банкоматы, POS-терминалы. Обеспечивать бесперебойную работу банковской и банкоматной сети — это, я бы сказал, было особенно важной задачей политически: прежде всего, потому что через нее шла выдача 42 500 тенге тем, кто оказался в сложном положении. Клиентам мы также, в очень сжатые сроки, организовали удаленный доступ. Кроме головной компании, у нас на обслуживании еще семь банков и крупные финансовые институты страны. В общем, было непросто, и до сих пор непросто, но работаем без сбоев.

— Дата-центры, телеком-инфраструктура выдерживают?

— Да, многих волнует, выдержим ли мы нагрузки. Безусловно — да. У нас достаточный запас вычислительных мощностей и надежная информационно-телекоммуникационная инфраструктура, используются лучшие мировые технологии виртуализации для построения отказоустойчивых и катастрофоустойчивых информационных систем, по умолчанию предоставляется сервис восстановления данных. Помимо этого, у нас развернута система мониторинга с элементами искусственного интеллекта, которая позволяет предсказывать поведение инфраструктуры на обозримый период. И, соответственно, проводить подготовку. Если нужно что-то дублировать, наращивать мощности — мы это видим заранее. В столицах у нас пять действующих геораспределенных дата-центров, плюс мы в процессе строительства еще двух — в Алматы и Нур-Султане.

— Рост потребления «облаков» заметили?

— Да, конечно! И не только «облаков» — мы ведь и телекоммуникационные услуги предоставляем. Интернет-каналы пришлось расширять. По ряду клиентов — тщательно мониторить эти каналы, выделять резервы. Это, конечно, обычная работа для оператора, но тем не менее. По облачным сервисам был момент взрывного роста. Все банковские организации оперативно вводили, кроме прочего, еще и новые системы идентификации клиентов, которые обеспечивали открытие счета без посещения офиса. А это означает существенный рост нагрузки на серверы, ответственные за интернет-банкинг. Одному нашему крупному клиенту мы выделили очень большое количество ресурсов буквально в течение часа. Для нас это еще один пример, который свидетельствует о том, что бизнесу надо переходить на облачные технологии. Теперь наш арсенал аргументов в пользу облачных решений пополнен этим кейсом экстренного, экстремального перехода в онлайн. В ситуации чрезвычайного положения «облака» оказались крайне удобны. Те клиенты, что мигрировали на «облачный» офис прежде, говорят, что переход на удаленную работу прошел у них быстро и беспроблемно. Так как они уже у нас находились в «облаках» — организовать работу персонала из дома им было нетрудно. Хотя были и такие клиенты, которые экстренно это все проходили.

— У руководителей очень много страхов по части безопасности облачных решений. А ситуация, когда весь персонал начинает работать с личных компьютеров из дома — это и вовсе для них кошмар.

— На самом деле, облачное решение по определению может использоваться откуда угодно. Даже в базовом пакете есть определенные элементы защиты, в том числе при работе с домашнего компьютера. На то оно и «облако». Обеспечить максимальную защиту — это задача служб информбезопасности самого заказчика тоже. Мы с ними плотно сотрудничаем и можем, в том числе, предоставить расширенные сервисы и профессиональные консультации по этому блоку вопросов. Один из стандартных «кирпичиков» защиты — это VPN. Ну, вы знаете, клиент инсталлируется на компьютер, канал становится защищенным. Мы с одним вендором предложили ряду партнеров один важный блок защиты, который обеспечивает безопасный удаленный доступ. Вообще, в «облаках» достаточно предложений, обеспечивающих тем или иным образом защиту. Они позволяют работать откуда угодно, в том числе с домашних машин. Разворачивается такая инфраструктура очень быстро. Несколько подобных сервисов и у нас доступны, их можно в любой момент докупить и пользоваться. За все время жесткого карантина мы не слышали от наших клиентов, чтобы у них возникли какие-то проблемы с информбезопасностью.

— В одном из интервью Profit.kz вы сказали, что вели переговоры с Alibaba по софту, который позволяет работать с большими данными. Есть какие-то подвижки или из-за карантина все встало на паузу?

— Да, мы в поиске партнера по биг-дате, действительно вели переговоры с Alibaba, присматривались. С ними пока ни к чему не пришли, но с другим крупным мировым игроком продвинулись гораздо дальше. Там все на стадии заключения договора. Пока детали раскрывать не буду. Ключевым нашим клиентам мы уже анонсировали эти вещи. Прежде чем инвестировать в такого рода проект, разумеется, мы предварительно провели оценку рынка, расспросили клиентов. У наших заказчиков есть интерес, будем работать дальше.

— Какое-то давление на рынок из-за последствий локдауна уже чувствуете?

— У нас были заказчики, которые, скажем так, оказались в сложном финансовом положении. Мы пошли им навстречу, дали отсрочку по выплатам. Новым пользователям мы дали бесплатный период пользования сервисами в 30 дней. Словом, как можем, поддерживаем и существующих, и потенциальных клиентов, ищем новые пути сотрудничества с партнерами. Очевидно, экономическая ситуация будет влиять на рынок и дальше. Но вместе с тем понятно: из-за эпидемии люди будут больше проводить времени онлайн. Уже проводят — и это поведение закрепится, востребованность наших услуг возрастет. Честно говоря, мы агитируем наших клиентов уходить с услуги колокейшн на облачные сервисы. Да их и жизнь сейчас заставляет это делать — деньги считать приходится внимательнее. Подступает экономический кризис, мы все это понимаем. Покупать «железо» не все смогут себе позволить. Намного проще арендовать, причем не оборудование, а именно вычислительные ресурсы. И платить ровно за то, чем ты пользуешься — что называется, Pay As You Go. Так компании становятся гибче и экономнее, снижаются затраты при одновременном повышении качества, удобства и скорости работы. Одним словом — облакам альтернативы нет!