Ноутбук для безопасной работы и учебы дома: на что обратить внимание

При покупке нового девайса встает закономерный вопрос — стоит ли немного переплатить и приобрести ноутбук с предустановленной ОС Windows, либо сэкономить?

Ноутбук — это универсальное устройство, на котором помимо работы вы можете общаться в социальных сетях, использовать мультимедиа-контент или играть. Однако при покупке нового девайса встает закономерный вопрос — стоит ли немного переплатить и приобрести ноутбук с предустановленной ОС Windows, либо сэкономить? Забегая вперед, сразу отметим — для большинства обычных пользователей первый вариант будет гораздо предпочтительнее. И вот несколько причин.

Экономия средств

Новый ноутбук с предустановленной операционной системой обойдется гораздо дешевле, чем покупка по отдельности ноутбука и затем операционной системы Windows. Как правило, небольшая выгода в цене «чистого» устройства по сравнению с тем, где Windows уже установлена, не оправдывается из-за необходимости покупки еще и операционной системы. Между тем, OEM-версия, которая поставляется вместе с устройством, в любом случае будет дешевле отдельного коробочного решения.

Большинству пользователей еще придется потратиться и на услуги специалиста по установке операционной системы и ее настройке. Кроме того, как правило, в ноутбуках с ОС предустанавливается и пакет различных программ, которых будет вполне достаточно для комфортной работы с устройством сразу из коробки. Среди них — средства управления девайсом, мультимедиа-программы, и т. д. А вот в случае покупки «чистого» устройства на их установку придется потратить и время, и, зачастую, деньги.

Windows 10 — самая свежая версия операционной системы, которая получает обновления каждые полгода и не теряет своей актуальности. Она может похвастаться «дружелюбным» и интуитивно-понятным для пользователя интерфейсом и хорошим набором функций для комфортной работы. Эта ОС способна оптимизировать работу ноутбука под нужды пользователя.

Соображения безопасности

Для наглядности рассмотрим вариант покупки ноутбука без операционной системы. Вам придется обратиться к специалисту, который установит и саму ОС, и пакет дополнительных программ. Проблема здесь в том, что у неподготовленного пользователя нет никакой уверенности в том, что он получит лицензионные версии — он попросту не знает, что за софт будет установлен. Зачастую такие «специалисты» используют взломанные версии продуктов, что чревато проблемами в дальнейшем. При использовании таких программ есть риск потери ценной информации, а также отказа работы тех или иных приложений и даже всей системы.

Сегодня, в условиях, когда многие вынуждены работать из дома, состояние ПК особенно важно. Если вы не «подкованы» в техническом плане, использование потенциально уязвимого софта может нанести вред девайсу и уничтожить те или иные файлы. Чтобы не потерять результаты своей работы, стоит внимательно и обдуманно подходить к тому, какие программы вы используете. Ведь в экстренном случае обратиться за помощью к ИТ-специалисту может быть затруднительно.

Отдельно стоит затронуть вопрос приобретения пакета офисных программ. Это то, без чего, как правило, не обходится большинство пользователей. Следуя соображениям безопасности важно убедиться, что вы используете лицензионный Office. Скачивание взломанного MS Office из интернета чревато проникновением вирусов на устройство, потерей рабочих и учебных файлов.

Кроме того, взломанное ПО не будет получать обновления безопасности, что, опять же, несет в себе потенциальные риски, и весьма немаленькие. Наверняка со своего личного устройства вы будете осуществлять покупки в интернет-магазинах, вводя данные платежной карты, или даже подключаться к интернет-банкингу. Нет никакой гарантии того, что ваши финансовые данные, логины и пароли не «утекут» из-за использования пиратского софта.

Стоит упомянуть и об использовании антивирусных решений. В новой версии Windows, если она официальная и получает все важные обновления, для безопасности и работоспособности устройства предпринимается максимум действий. Чего не скажешь о нелицензионных ОС (в них, как правило, отключены или вообще отсутствуют соответствующие настройки). Так, в Windows 10 реализована полноценная и надежная встроенная система безопасности, которая работает непрерывно, включая антивирусную программу «Защитник Windows», брандмауэр и другие функции. «Защитник Windows» обеспечивает комплексную защиту в реальном времени от угроз со стороны вредоносного ПО, шпионских программ и других угроз — в электронной почте, приложениях и при веб-серфинге.

Важные моменты при удаленной работе

Сейчас организации переводят сотрудников на удаленный режим работы. А школьники и студенты полностью переходят на дистанционное обучение. В связи с этим специалисты по информационной безопасности уже обратили внимание общественности на активизацию киберпреступников. Массовое использование незащищенных сетевых соединений и личных устройств пользователей может напрямую повлиять на кибербезопасность. Чтобы наладить безопасную работу или учебу из дома и не потерять важные файлы, специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие пункты:

— используйте только лицензионный софт, с актуальными обновлениями;

— на устройстве должно использоваться антивирусное ПО, получающее своевременные обновления;

— необходимо включить экран блокировки, когда отходите от компьютера;

— используйте пароль для входа на устройство;

— не посещайте подозрительные сайты и не переходите по ссылкам в письмах от неизвестных отправителей;

— не скачивайте «активированные» приложения или активаторы для лицензионного софта;

Подытоживая вышесказанное, хочется сказать следующее: если вы потратились на новый ноутбук, не лишайте себя удовольствия от его максимального использования — увидеть все, на что он способен, вы сможете лишь благодаря официальным версиям операционной системы, пакета офисных приложений и дополнительных программ. Чтобы новинка оправдала надежды и прослужила положенный ей срок, используйте легальный софт.