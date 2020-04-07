Марат Абдилдабеков, Казахтелеком: для нас нет нереализуемых задач!

О тех мерах, которые предпринимает крупнейший казахстанский телеком-оператор для поддержания работоспособности сети.

Режим ЧП вынуждает компании и обычных пользователей массово уходить в онлайн, что значительно увеличивает нагрузку на ИТ-ресурсы. В этой ситуации непрерывность предоставления каналов связи и доступа является ключевым фактором для функционирования бизнеса. О тех мерах, которые предпринимает крупнейший казахстанский телеком-оператор для поддержания работоспособности сети, а также о том, как сложившаяся ситуация повлияла на планы компании, рассказал Марат Абдилдабеков, главный директор по ИТ АО «Казахтелеком».

— Марат, возросла ли нагрузка на сервера Казахтелекома? И если да, то насколько критично?

— Мы видим увеличение нагрузки на те серверы, которые работают на кэширование трафика для крупных контентодержателей: Google, YouTube, MEGOGO, Mail.ru и других. Это объясняется увеличением запросов со стороны потребителей в сторону этих ресурсов. Плюс многие пользователи перешли на удаленный режим работы, для примера — только в нашей компании это более 8 тыс. работников. Как следствие, за счет этого возросла сетевая нагрузка. И здесь мы предпринимаем все меры для расширения каналов, проводим необходимую внутреннюю работу, чтобы можно было выдержать нагрузку на сети. Нагрузка на серверы, которые расположены локально и работают на корпоративные решения и системы компании, конечно возросла, но, несмотря на это, больших сложностей в работе не наблюдается. Обычно все телеком-компании имеют определенный резерв мощностей, рассчитанный на подобный всплеск спроса.

— Давайте поговорим о резервах подробнее.

— Мощностей тех систем хранения, которые есть в Казахстане, достаточно, чтобы выдержать нагрузку. Архитектура ЦОД построена таким образом, что резервирование обеспечивается по принципу N+1. То есть, каждый элемент дата-центра, в том числе и системы хранения, при выходе из строя «подхватывается» резервной составляющей. Какого-то коллапса или даже намека на это мы не наблюдаем. Но, конечно же, предстоит наращивание мощностей, поскольку количество удаленных пользователей существенно возросло.

Вообще, любая система обязательно должна резервироваться. И если возникает какая-то проблема, то нагрузка тут же распределяется с учетом факторов резервирования. Особенно критичен такой подход для структур и предприятий, которые работают в режиме онлайн и обслуживают большое количество розничных клиентов. Помимо этого для систем, которые развернуты на площадках г. Алматы, действуют требования disaster recovery (полное восстановление после аварий) в случае чрезвычайных ситуаций, таких, как, например, сильное землетрясение. В таких случаях мы резервируем системы не только внутри одного города, но и распределяем их территориально. Например, АО «Казахтелеком» помимо Алматы резервирует ресурсы в Нур-Султане и Павлодаре.

Резервирование и отказоустойчивость — это параметры, к которым раньше некоторые компании относились как к менее важной задаче. Но после ряда инициатив по цифровой трансформации на уровне государства и отраслевого министерства, развитие пошло хорошими темпами, и вопрос соблюдения данных параметров стал обязательным для бизнеса. Сейчас резервирование и отказоустойчивость — важный пункт для всех участников рынка

— В Казахстане сейчас заметно ухудшение качества и скорости доступа к зарубежным ресурсам. Вместе с тем, буквально на днях появилась новость о том, что в России уже предложили ограничить зарубежный трафик, чтобы как-то справиться с нагрузками. Как будет развиваться ситуация в Казахстане?

— Я вас уверяю — мы предпринимаем все усилия, чтобы сервисы были доступны. Да, мы работаем с битрейтом, но если нагрузка оптимально регулируется, то этот факт балансирует нагрузку на сети. Серверные мощности «Казахтелекома», как я уже говорил, имеют резервирование. У нас собственная распределенная сеть из 18 дата-центров по всей стране. При проектировании системы был заложен принцип: если возникает проблема с каким-либо ресурсом или серверами, то эта задача перераспределяется на другие дата-центры. Что касается каналов, то внутри страны мы увеличиваем пропускную способность, также ведем работу с зарубежными партнерами по расширению внешних стыков.

— Ранее ваши коллеги рассказывали о том, что практически все ЦОДы Казахтелекома заполнены. Сейчас бизнес массово переходит в «цифру», а значит и востребованность дата-центров увеличилась.

— Действительно, уровень утилизации наших ЦОДов составляет уже более 93%. Мы над этим работаем, и в ближайшее время в Алматы будет введен в эксплуатацию новый модульный центр обработки данных на 88 стоек для предоставления клиентам виртуальных дата-центров и услуги IaaS (инфраструктура как сервис). Кроме того, мы планируем в ближайшее время начать строительство центра обработки данных уровня Tier III в Нур-Султане. Сейчас прорабатываем бизнес-план и готовим проектное решение.

АО «Казахтелеком» — лидер рынка по услугам центров обработки данных, наша доля на нем составляет более 55%. ЦОД — достаточно сложная система. Его ключевыми компонентами являются, собственно, гермозоны, системы энергоснабжения и бесперебойного питания, локальная инфраструктура обеспечения. Все эти системы эксплуатируются в соответствии с четко определенными регламентами и нормативами. Этот процесс у нас отлажен. Все телеком-операторы относятся к вопросам эксплуатации как к ключевой задаче, потому что она обеспечивает предоставление качественных и необходимых сервисов.

— Вы сказали, что планируете стоить новый ЦОД. Но сейчас наверняка поставки оборудования под вопросом.

— К счастью, мы не пострадали. Для дата-центра, который мы вводим в эксплуатацию в Алматы, фактически уже все поставлено. А для ЦОД в Нур-Султане, который находится в стадии проектирования, мы рассчитываем на то, что к началу строительства ситуация, связанная с чрезвычайным положением, нормализуется

— Как «Казахтелеком» намеревается действовать в дальнейшем, исходя из новых реалий?

— Текущая ситуация существенно ускорила вопросы перехода в онлайн, в цифровые сервисы. То, что мы планировали сделать до конца года, сейчас фактически реализуется за более короткий срок. При этом мы делаем все, чтобы обеспечить онлайн-взаимодействие с розничными и корпоративными клиентами. Порталом для такого взаимодействия с розничными клиентами является наш сайт Telecom.kz, а для корпоративных клиентов и МСБ — ресурс Ismet.kz. Эти две платформы определены цифровыми каналами взаимодействия с нашими клиентами. Мы реализуем концепцию полного и прозрачного взаимоотношения с клиентами в новой онлайн-парадигме. Это относится практически ко всем функциям: продажи, поддержка, обслуживание, аналитика, оценка работы и др. То есть, необходимость удаленной работы существенно ускорила переход в цифровую реальность.

Второй важный вопрос — безопасность. Мы должны для себя определить критерии безопасной работы, в том числе и доступ к конфиденциальной информации. Это, в первую очередь, касается удаленных клиентов, работающих со своими корпоративными ресурсами. В АО «Казахтелеком» дистанционный режим работы обеспечивается рядом систем: это стандартный VPN-канал и доступ к рабочему компьютеру через систему Activ Directory, что отвечает всем требованиям информационной безопасности и политики доступа пользователей в системы. Мы также используем шлюз безопасности Chek Point, который обеспечивает контроль доступа и время работы пользователя. Взаимосвязь этих систем позволяет контролировать рабочий процесс, в том числе — время нахождения пользователей в системах и объем проводимой работы.

— К вопросу о безопасности. Недавно стало известно, что популярный сервис ZOOM, которым активно пользуются сейчас и казахстанцы, имеет две серьезные уязвимости. Вы упомянули о необходимости внедрения регламентов. Это должно происходить с подачи регулятора, либо инициировано операторами?

— Это должна быть совместная работа. Естественно, функция регулятора — обеспечивать нормативно-правовое сопровождение, задача операторов больше связана с доступностью, безопасностью и качеством. Видеоконференции, которые стали сегодня очень популярны, являются в массе своей зарубежными решениями. Тот же ZOOM, Webex и ряд других решений, включая и те, что основаны на открытом исходном коде — это все зарубежные продукты. Поэтому перед участниками ИКТ-рынка как минимум стоит задача по разработке отечественных аналогов. Только в этом случае можно будет контролировать вопросы безопасности соединений. Если эти ресурсы и сервера находятся за рубежом, то они для нас не являются предметом контроля и регулирования. Также, в любом случае, никто не застрахован от DDoS-атак, действий хакеров других проблемных моментов. Казахстан является частью мира и поэтому мы тоже подвержены всем этим угрозам.