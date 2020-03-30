Раиса Ускенбаева, МУИТ: наш вуз будет первым цифровым университетом в РК

О том, как развивается один из ведущих в стране вузов по подготовке ИТ-специалистов, мы поговорили с его ректором.

В 2009 году в Казахстане открылся первый специализированный IT-университет, ориентированный на подготовку специалистов по информационным технологиям. Сегодня МУИТ — один из ведущих в стране вузов, который готовит ИТ-специалистов, а его студенты регулярно занимают призовые места в профильных соревнованиях и олимпиадах, включая мировые. О том, как развивается университет, мы поговорили с его ректором — Раисой Кабиевной Ускенбаевой.

— Раиса Кабиевна, расскажите, пожалуйста, с какими результатами МУИТ вошел в свое второе десятилетие?

— Наш университет, я считаю, уникальный. Спустя 10 лет можно смело сказать, что как высшее учебное заведение он вполне состоялся, востребованность наших выпускников очень высокая, причем во всех отраслях экономики. МУИТ открыл специальности по всем значимым направлениям, мы построили дружественные связи и наладили сотрудничество с такими корпорациями, как Google, Amazon, Cisco, Microsoft, SAP и др. Наши ребята сейчас работают в этих компаниях — мы считаем это достижением. Кроме того, мы одними из первых в стране перешли на узкую специализацию при формировании образовательной программы, были инициаторами введения новых дисциплин. Важно отметить и наше участие в разработке программы «Цифровой Казахстан». Но самое главное — это наши студенты и преподавательский состав, это наш человеческий капитал.

— Сейчас весь учебный процесс переводится в онлайн-формат. Какие существуют системы дистанционного обучения, позволяющие установить продуктивную связь между преподавателем и обучающимся (обеспечение качественного процесса обучения, контроль со стороны преподавателя, принятие ВУЗом интегрированных решений в обеспечении контроля образовательного процесса и т.д.)?

— На сегодняшний день существует более 1000 платформ дистанционного обучения, в том числе с предоставлением онлайн-обучения. Есть бесплатные решения, такие как Moodle, BigBlueButton, OpenEdx, из платных — Zoom, Oracle, корпоративные решения iSpring, Microsoft Office 365, Cisco Webex, некоммерческие — Googleclassroom, Youtube, зарубежные — Canvas, Webtutor, Прометей. Из отечественных это Platonus, собственные решения вузов — Univer, Campus, разные МООК-платформы и в т.ч. облачные решения.

И, конечно, всегда выбор остается за пользователем, в зависимости от его потребностей и возможностей. ВУЗы прежде всего ориентируются на удобный интерфейс, понятный функционал, несложное администрирование. Многие системы адаптированы под бизнес-процессы конкретного университета, что не всегда подходит другим ВУЗам. Поэтому в поиске лучшего решения идет постоянный процесс интеграции различных систем, способных решить вопросы управления контентом и учебным процессом, онлайн-обучения, аналитических систем и мониторинга в целом всего цикла обучения. К сожалению, на данный момент нет идеального единого решения. Необходимо интегрирование нескольких систем. Что и применяет довольно успешно наш университет в своей практике дистанционного обучения.

— МУИТ находится в активном процессе трансформации в цифровую образовательную площадку. Вы готовы к полному переводу образовательного процесса в онлайн-формат уже сегодня?

— Да. Миссия МУИТ — подготовка кадров цифровой эпохи и генерация знаний, поэтому вся наша деятельность направлена на реализацию заявленной нами миссии. Все цифровые платформы, программное обеспечение используется как инструмент для достижения стратегических целей. Мы понимаем ответственность, возложенную на МУИТ, как передовой образовательной площадки, и с момента ввода дистанционного обучения в Казахстане открыто делимся своим опытом и знаниями со всеми.

С целью управления учебным процессом наш университет остановился на трех системах: это в первую очередь собственная платформа МУИТ «Сampus»; платформа, обеспечивающая связь преподавателя и обучающегося «Moodle»; организационная платформа онлайн-обучения «Microsoft Teams».

Трансформация университета и любого учреждения в цифровое не предполагает внедрение какого-то одного программного продукта. Здесь необходим пересмотр всех бизнес-процессов компании, пересмотр стратегии развития по всем направлениям деятельности, требующий тщательного анализа деятельности, обследование всех внутренних процессов от начала до конца.

— А какие ИТ-специальности, на ваш взгляд, сегодня наиболее востребованы в Казахстане? И какими направлениями больше всего интересуются студенты?

— Университет сохраняет лидерство как место, где готовят лучших в стране программистов, айтишников. Сейчас не только в Казахстане, но и во всем мире очень востребованы разработчики, которые пишут на Java, Python, C++, специалисты по базам данных. Естественно, нужны разработчики мобильных приложений. Программистов по всем этим профилям мы и готовим. Также есть новые направления, которые набирают популярность: UI/UX специалисты, аналитики Big Data, разработчики нейроинтерфейсов. Еще одно очень интересное направление — архитекторы виртуальной реальности; многие компании присматриваются к такого рода технологиям.

У казахстанской экономики, естественно, есть свои особенности, и университет должен их учитывать. Чтобы тонко чувствовать запросы отечественного рынка труда, мы привлекаем крупных работодателей — «Казахтелеком», «Казпочту», Инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и других.

В прошлом году мы отошли от специальностей как таковых и перешли к образовательным программам. Мы первыми в Казахстане провели этот проект при поддержке Всемирного банка и Министерства труда и социальной защиты, создав 40 образовательных программ по разным направлениям IT. И мы первыми в РК заявили о таких междисциплинарных специальностях, как IT-генетика, IT-биология, IT-медицина.

Междисциплинарность, я хотела бы особо отметить, это одна из необходимых составляющих программ обучения. В этом году в МУИТ открыта новая образовательная программа «Биокомпьютинг», она реализована совместно с Научным институтом физиологии и микробиологии. Также у нас есть новое направление «Экономика и бизнес», идет работа по финансовым технологиям. В частности, начали сотрудничество с Halyk Bank, в рамках которого будут внедрены новые образовательные программы.

В целом мы ставим себе следующую цель: выпускник нашего университета должен иметь такие знания, чтобы работать в любой стране мира. Поэтому мы прошли международную аккредитацию агентства ASIIN (Германия) — это процедура официального подтверждения университетом соответствия международным стандартам.

— Как вы отслеживаете появление новых специальностей и вводите курсы в учебную программу? Ведь это не так просто — нужно найти преподавателей, учебные материалы, отработать план занятий.

— Да, это сложная работа, одних благих намерений здесь недостаточно. Для определения трендов маркетинговое подразделение делает специальные обзоры. Кафедры, профессора также отслеживают тенденции. Мы сотрудничаем с аналитическими компаниями, плотно работаем с Холдингом «Зерде», который, в свою очередь, тоже делает аналитические обзоры по направлениям развития сферы ИКТ.

Что касается формирования содержательной части новых программ, этим занимаются профильные кафедры. Вообще, цикл программы — 4 года, но в условиях современности это уже очень большой срок. Поэтому любая образовательная программа имеет изменяемую часть. Речь об элективных курсах профессоров — они предлагают какую-то тему, кафедра апробирует и отрабатывает, потом выносит на учебно-методический совет университета, и затем на ученом совете программа утверждается. Таким образом, изменение образовательной программы занимает полгода-год. В апреле мы начнем формировать новые образовательные программы на следующий год, и они будут уже с корректировкой, т. е. вариативная часть может поменяться. И если второй курс прошлого года проходил определенную программу, то в следующем году второй курс будет учиться уже по измененной программе. Я считаю, нам удалось добиться достаточно коротких сроков разработки программ. Сама динамика развития IT-отрасли требует таких изменений, и нашему университету это удается. Кроме того, у нас молодой профессорско-преподавательский состав, и мы проводим большую работу по повышению квалификации преподавателей.

— Какова сегодня потребность в выпускниках вашего университета? Как проходят их стажировки и трудоустройство?

— Потребность в наших выпускниках очень высокая, потому что к нам приходят очень мотивированные студенты. Они уже после первого курса начинают искать, где будут проходить практику. Естественно, мы над этим работаем, организовываем стажировки во всех крупных компаниях в Казахстане, где есть востребованность в специалистах по нашему профилю. Обычно к четвертому курсу почти все студенты трудоустроены.

Стажировки студенты проходят в отечественных компаниях. Есть также программа академической мобильности, по которой налажены связи с Южной Кореей, Малайзией, с европейскими университетами, США.

— Не раз представители казахстанской ИТ-сферы говорили о серьезном дефиците кадров. Как вы считаете, какие шаги и инициативы смогут изменить ситуацию к лучшему? Реально ли нам увидеть хотя бы снижение кадрового голода в ближайшем будущем?

— Да, дефицит кадров очень высокий. Профессионалы востребованы не только непосредственно ИТ-компаниями, специалисты с такими знаниями сегодня нужны во многих отраслях. Важно отметить: то время, когда специалист с одной профессией мог проработать 20-30 лет, давно прошло. Поэтому междисциплинарность, о которой я говорила выше, столь важна.

Сейчас все университеты перестраивают свои программы, но классическим университетам это трудно сделать. Причина в том, что контакт с работодателями не совсем отлажен. Долгое время эта связь была номинальной — вузы были оторваны от потребностей реального рынка. К счастью, сегодня заметны изменения в положительную сторону — компании ищут себе специалистов и тесно работают с университетами. Есть уже отраслевые советы, куда входят те компании, которые заинтересованы в специалистах того или иного вуза. У нас, к примеру, тоже есть такой совет. Мы очень тесно работаем с Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности, входим во все их советы, они также входят в наши. И мы уже знаем, каких специалистов необходимо готовить, на какие дисциплины обратить внимание.

Я думаю, Казахстан делает правильные шаги и действия в этом плане. Можно надеяться, что в течение пяти лет это уже будет проработанный путь, и дефицит в специалистах все-таки уменьшится.

— Многие зарубежные вузы способствуют появлению и деятельности научных лабораторий в своих стенах. Они стимулируют исследования, поощряют предпринимательский дух студентов. Как с этим обстоит у вас?

— Да, это еще один шаг по уменьшению дефицита специалистов. Этот подход у нас тоже берется за основу подготовки специалистов. Из опыта нашего университета могу сказать, что мы работаем со всеми вендорами. Какое-то время эта связь состояла просто в рекомендациях, проведении семинаров. Но вот уже несколько лет мы активно работаем с партнерами над созданием лабораторий. Среди них — SAP Next-Gen, Ericsson и др. Это уже специальная подготовка, и студенты, которые заняты в этих лабораториях, смогут углубиться в определенное направление. Например, недавно мы открыли филиал кафедры в Центре космической связи, где теперь будут проходить практические занятия. Мы сотрудничаем с компаниями, и это дает результаты.

— Вы сообщали о новой лаборатории, которая открылась буквально на днях. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом.

— Речь идет о новом цифровом пространстве, это важный шаг для МУИТ. Сегодняшние студенты, которые к нам приходят, уже полностью «цифровые» — они все в гаджетах, все в технологиях. И традиционные лекции им уже не так интересны. Поэтому сейчас в образовании вводится такое понятие, как проектное обучение, т. е. какие-то лекции мы должны выносить в онлайн, давая возможность студентам вместо лекций участвовать в разработках, в проектах. Но для этого надо, чтобы лекции правильно были построены и вынесены в онлайн-формат. Именно такую лабораторию мы и открыли. Теперь каждый профессор будет иметь возможность провести занятие в цифровом формате.

Лаборатория открыта на основе проекта Erasmus, в котором мы участвуем. Закупили оборудование, выделили помещение. Теперь лекции можно перевести в цифровой формат, поместить в облако. Таким образом мы сделали шаг на пути к онлайн-обучению. В магистратуре и бакалавриате уже готово множество лекций на следующий учебный год, и мы начнем полноценно работать в новом формате. Вот почему открытие цифровой лаборатории — очень важный для нас шаг. Я как ректор горжусь, что такая лаборатория у нас есть.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о себе — вы не так давно заняли должность ректора МУИТ.

— По базовому образованию я математик. В советское время, когда еще не было направления ИТ, я увлеклась кибернетикой. Кандидатскую и докторскую диссертации защитила по автоматизации бизнес-процессов. Так сейчас называют, тогда же это были «технологические процессы». Докторская диссертация была посвящена как раз разработке программного обеспечения вычислительных систем и сетей. И поэтому, в принципе, я ученый-айтишник, долгое время руководила кафедрой «Программное обеспечение систем и сетей» в Казахском национальном техническом университете. Я занималась программной инженерией в Казахстане, с гордостью могу сказать, что меня, пожалуй, можно назвать пионером в области подготовки ИТ-специалистов в нашей стране. В 2012 году меня пригласили в МУИТ. Я пришла сюда проректором и долгое время была единственным проректором по академической работе и по всем направлениям. Поэтому университет я очень хорошо знаю, видела его становление.

В прошлом году мне предложили стать ректором университета. Для меня это большая ответственность. Я четко представляю, как должен развиваться университет, и приложу все свои усилия, чтобы все планы осуществились. Быть ректором для меня — это возможность правильно использовать свой накопленный опыт, поддержать коллег в развитии университета.

В этом году мы объявили о трансформации университета в цифровой формат, уже определили общую концепцию перехода. Это большой проект, над которым работают все кафедры. Кому, как не IT-университету первым переходить в «цифру»? Это и есть цифровизация образования. Я верю, что наш университет будет первым полноценным цифровым университетом в Казахстане.