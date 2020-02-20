Женщины в ИТ-сфере: как меняется ситуация на рынке труда

Согласно исследованиям Korn Ferry, к 2030 году дефицит в квалифицированной рабочей силе в сфере IT может вырасти до 4,3 миллиона специалистов.

Руководство IT компаний уже сейчас начинает задумываться о том, как сокращать этот пробел в человеческих ресурсах. Одно из основных направлений, в котором особенно активно проводится работа — привлечение грамотных специалистов женщин в сферу высоких технологий.

Несмотря на то, что сегодня мир IT стремительно развивается в направлении диверсификации рабочих мест, статистика присутствия женщин в сфере высоких технологий по-прежнему остается неудовлетворительной. Если говорить о «входе» в отрасль, то есть о самых младших позициях, то здесь картина почти идеальна: на первом уровне 52% работников являются мужчинами и 48% — это женщины. Однако, если продвинуться выше, то разрыв на рабочих местах становится ощутим: только 38% женщин занимают руководящие позиции в IT-компаниях. Еще более высокий уровень — должности категории C-Suite — демонстрируют удручающие показатели: среди них только 22% женщин. При этом среди 78% мужчин в топ менеджменте больше мужчин с именем Давид, чем всех женщин, которые занимают позицию руководителей верхнего звена.

С чем связан такой разрыв? Есть несколько причин, по которым женщины не получают продвижения по карьерной лестнице именно в сфере IT. Одна из них, как правило, это их нежелание работать в компаниях, где работа мужчин оценивается как более эффективная и результативная. Как показывают данные из последнего исследования, женщинам, как правило, приходится работать в 2 раза больше и усерднее, чтобы доказать свою ценность как профессионала и специалиста в компании и подтвердить свою компетентность.

Еще один не менее важный фактор: по сравнению с мужчинами специалистами женщины на 40% чаще оказываются в категории «единственных» представителей своей гендерной идентичности. Например, такую картину часто можно наблюдать на совещаниях топ-менеджмента в IT-компаниях, где может присутствовать только одна женщина-руководитель, среди инженеров может быть только единственная женщина в отделе, среди разработчиков и интерпретаторов ИИ-алгоритмов также часто можно встретить только одну женщину. И, как правило, чаще всего гендерная представленность среди специалистов в IT-компаниях достигается за счет присутствия женщин на нетехнических позициях, то есть в отделах маркетинга, проектного менеджмента и т. д.

Также один из весомых факторов — это разрыв в оплате труда. Это по-прежнему остается довольно ощутимым показателем и одной из причин, по которым женщины не готовы связывать свою карьеру с IT-индустрией. Данные последнего исследования демонстрируют разницу в 16% в заработной плате специалистов мужчин и женщин, находящихся на одной позиции в компании с одинаковым набором навыков, способностей и опыта в работе. И это остается одним из первостепенных направлений, над которым работают мировые IT компании.

На самом деле, стремление к гендерному разнообразию на рабочих местах связано не только с дефицитом кадров в индустрии высоких технологий, но и, как показывают результаты исследований многих компаний, это верно выбранный вектор развития в современном мире, где доля женщин с высокой покупательской способностью с каждым годом увеличивается. Сегодня уже 85% от числа всех потребителей в мире являются женщинами. Таким образом, гендерное разнообразие — это отличная стратегия с точки зрения окупаемости и продажи продуктов, так как женщины-специалисты лучше понимают потребности целевой аудитории. Кроме того, как показывает практика, гендерное разнообразие на руководящих позициях повышает инновационность решений, что, безусловно, положительно сказывается и на бизнес-показателях: исследование McKinsey& Company показывает, что компании, поддерживающие гендерное разнообразие, имеют на 21% больше шансов, чтобы занять лидирующие позиции в отрасли по индексу прибыльности. К тому же гендерное многообразие приносит компании рост на 35% по всем остальным финансовым показателям и увеличивает вероятность выхода на новые рынки на 70%. Результаты последнего исследования компании Dell Technologies свидетельствуют, что гендерно разнообразная команда привлекает 67% потенциальных кандидатов и влияет на их финальное решение, для того чтобы стать частью компании.

Анна Шеманская, менеджер Dell Technologies по работе с ключевыми заказчиками и приглашенный спикер сессии Women in Technology, прошедшей в ноябре прошлого года впервые в Казахстане в рамках Dell Technologies Forum, уверена, что проблемы инклюзивности обусловлены определенными культурными устоями, которые различаются в странах по всему миру: «Где-то население более открыто к гендерному разнообразию, а где-то это встречается гораздо реже. Однако все же в мире существует один общий стереотип в данном вопросе: мы часто удивляемся при виде специалиста, настоящего профессионала в области высоких технологий. Например, когда в комнату заходит женщина-инженер и ее представляют аудитории, можно заметить подавляющее количество удивленных взглядов. То есть, как правило, мы не ожидаем такой картины: женщина в IT сфере для нас по-прежнему остается феноменом».

Women in Technology — это одна из первых локальных площадок для обсуждения актуальных вопросов о гендерной представленности. В ходе дискуссии на тему многообразия и инклюзивности, а также создания устойчивой культуры, в которой учитываются сильные стороны как женщин, так и мужчин в IT сфере, участники — представители крупнейших международных и казахстанских IТ-компаний — обозначили барьеры, которые необходимо преодолеть для создания равных условий, в том числе и необходимость сокращения разрыва в оплате труда (в Казахстане данный показатель составляет 35%) и борьбы с невольными предубеждениями в отношении женщин в рабочей среде. Интерес среди гостей и участников сессии продемонстрировал актуальность данных вопросов, что подтолкнуло компанию продолжать этот диалог в дальнейшем и развивать его.

«Сегодня мировые тенденции в стремлении к гендерному равенству в корпоративном и частном секторах находят отражение и на рынке труда в Казахстане: подавляющее большинство компаний стремится к тому, чтобы гендерная представленность была равной. Например, как показывают данные из последних исследований, показатель успешности компании напрямую зависит от диверсификации рабочих мест: у компаний, поддерживающих гендерное разнообразие, этот показатель выше на 21%. Это объясняется различными факторами, в том числе и тем, что в процессе принятий решений участвуют как мужчины, так и женщины. И, соответственно, услуги или товары компании учитывают потребности как женской, так и мужской аудитории. Кроме того, женщины гораздо активнее пользуются социальными сетями, что является немаловажным фактором в построении маркетинговых процессов в компании. Например, раньше некоторые голосовые помощники даже не могли распознавать женские голоса, так как разработчиками приложений были мужчины и создавали продукт для мужской аудитории, а сейчас учитывая то, что доля женщин-потребителей на рынке растет, эта картина, конечно, меняется», — комментирует генеральный менеджер Dell Technologies в Казахстане и Центральной Азии, Нурлан Садыков.

Dell Technologies поставила перед собой цель к 2030 г. увеличить число женщин среди сотрудников до 50%, помимо этого компания рассчитывает к 2030 г. увеличить до 40% число женщин среди руководителей. По словам Анны Шеманской, в феврале этого года женщины составляли 30,4% сотрудников, которые улучшали свои показатели в работе ежегодно как минимум на 1%. Задача по гендерной диверсификации на рабочих местах является одним из ключевых бизнес-императивов, обозначенных Dell Technologies в стратегической повестке развития к 2030 году.

Компания придерживается философии, что более разнообразная команда — это команда, которая приносит лучшие результаты и показатели эффективности на рынке. Диверсификация на рабочих местах позволяет предоставлять новаторские идеи и решения для клиентов. В то же время каждый член команды играет свою роль в создании условий, где независимо от пола, этнической принадлежности, сексуальной ориентации, стажа работы или способностей, чувствует себя ценным и мотивированным для выполнения работы и достижения лучших результатов. Инициативы компании Dell Technologies поддерживают женщин на всех этапах карьеры, и этот вопрос будет оставаться актуальным до тех пор, пока не будут достигнуты все цели в данном направлении.