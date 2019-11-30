Аскар Кусаинов, Казтелепорт: IT-рынок в Казахстане переживает ренессанс

О становлении одной из старейших казахстанских телеком-компаний, новых услугах и сервисах, корпоративной стратегии.

В этом году компания «Казтелепорт» отмечает свое 20-летие. Мы поговорили с ее генеральным директором Аскаром Кусаиновым о том, как компания росла и развивалась, о новых вызовах, с которыми сталкивается сегодня. И, конечно, затронули тему состояния ИКТ-рынка в Казахстане.

— Аскар Маратович, расскажите, пожалуйста, о становлении компании.

— «Казтелепорт» был пионером цифровой передачи данных в нашей стране. Ее отцы-основатели — Анатолий Тихонович Сердюков и Тахир Рауфович Хайбуллин. Первое оборудование они везли буквально в ручной клади самолета из заграницы. Это настоящие энтузиасты, которые порой работали по 24 часа в сутки, когда строили первую в Казахстане сеть цифровой передачи данных. Это было действительно революционное для Казахстана техническое решение. В то время компания жила на этом энтузиазме, у нее был стартаперский, новаторский дух. Компания изначально обслуживала не только группу Halyk, но и широкий круг рыночных клиентов, которые знали, что у «Казтелепорта» есть лучшие технологии передачи данных на то время. К этому добавлялось качество сервиса и высокий уровень подготовки инженеров. Руководство компании уделяло этому огромное внимание, кадры в компанию подбирались высококвалифицированные. Экзамены сдавал буквально каждый сотрудник. Клиентами компании были финансовые институты, включая банки, посольства, международные провайдеры связи. То есть потребители, которые привыкли и должны были получать высококачественные услуги. Когда в 2005 году я пришел в Народный Банк зампредом, я стал и председателем совета директоров АО «Казтелепорт». И я уделял много внимания развитию этой компании.

В 2008–2009 годах мы сделали большое обновление сети, построили очень хорошую надежную IP цифровую сеть MPLS, которая успешно работает по сегодняшний день. В декабре этого года планируется запустить ядро новой обновленной сети с улучшенными характеристиками уже на современном оборудовании, с которым моим коллегам-инженерам очень интересно иметь дело, опробовать новые возможности.

— С какими итогами «Казтелепорт» подошел к своему 20-летию? Какие достижения вы считаете наиболее значимыми?

— В 1999 году в компании работало 22 человека. Сейчас нас 511. Мы превратились за эти годы из небольшой узкопрофильной компании в уверенный средний бизнес. Из того, что запомнилось, как я уже говорил, первая сеть передачи данных, которую строил Анатолий Тихонович с коллегами. Второй знаковый момент был в 2007–2008 гг., когда построили опорную IP сеть на оборудовании Alcatel, очень передовую по тем временам. Еще одно знаковое событие — когда компания приняла очень важное решение заниматься не только телекоммуникациями, но и инфраструктурой. Скромно скажем, что мы хотим стать лидером, номером один среди компаний, которые занимаются обеспечением IT-инфраструктуры, оказывать услуги бизнесу из самых разных отраслей. Фокус, безусловно, на финансовых организациях, так сложилось исторически. Но мы готовы предоставлять услуги для всех сегментов.

Сегодня мы уже предоставляем услуги центров обработки данных, как физических, так и виртуальных. По облакам у нас целый ряд продуктов, не только Infrastructure As a Service и Platform As a Service. Есть в портфеле различные дополнительные сервисы. Все это подтянуло развитие в сфере кибербезопасности. АО «Казтелепорт» имеет статус отраслевого центра информационной безопасности в Казахстане, я говорю о лицензии от Комитета национальной безопасности. Компаний, которые имеет такие лицензии пока мало — надеюсь, будет больше. Но то, что мы получили этот документ, говорит о том, что в стране уделяется все более значительное внимание проблемам кибербезопасности, защите от киберугроз, особенно в финансовом секторе.

И знаковое событие — это та программа модернизации, которая сейчас проходит в компании. Мы обновляем оборудование, выходим на новый уровень с точки зрения применения самых современных, передовых технологий. Плюс «Казтелепорт» уделяет сейчас большое внимание своей корпоративной структуре, мы становимся, если так можно выразиться, еще более сервисными. Это стратегическая задача — стать сервисно-ориентированной компанией. Прямо сейчас мы находимся в состоянии перемен.

— Вообще, 20 лет для телеком-компании — это достаточно много. Кто-то стартовал и не выжил на таком сложном рынке.

— Да, рынок специфический. Выживать и развиться на нем довольно тяжело, влияет много факторов. Конечно, в том, что мы прошли этот путь, не последнюю роль играет то, что «Казтелепорт» — дочка Народного банка. Но тут важно отметить, что наши акционеры оценивают нас именно по доходам с рынка. То есть каждый год мы должны обеспечивать рост не по группе компаний Halyk, а по остальной части нашего бизнеса.

— Как в целом себя чувствует казахстанский IT-рынок сегодня, и как вы видите развитие компании в текущих условиях?

— Я бы сказал, что IT-рынок чувствует себя хорошо, переживает некий ренессанс. В целом мы достаточно хорошо продвинулись, есть довольно большое сообщество активных молодых людей в стартаперском движении. К сожалению, рынок очень маленький, это факт, и с этим ничего не поделаешь. Многие наши талантливые ребята вынуждены реализовываться за рубежом — в России, Украине, Белоруссии. Но ругать государство, говорить, что оно не уделяет этому внимания неправильно. Госсектор старается создавать условия, поддерживать стартаперов. Я уверен, что развитие будет. Но ввиду размеров рынка не надо строить больших иллюзий насчет того, что Казахстан станет серьезной IT-державой.

— Какие прогнозы вы могли бы сделать относительно облачных сервисов? Некоторые вендоры говорят о боязни облаков среди казахстанского бизнеса.

— Мы, как и остальной мир, будет переходить в облака. Это неизбежно, мы никуда от этого не денемся. Все переходят — и мы перейдем. Боязнь, да, существует. Она двух типов. Первый тип — это боязнь аутсорсинга в принципе. Не важно, что отдавать на сторону — какие-то вычислительные ресурсы или информационные системы. Я это связываю с менталитетом. Второй тип — боязнь, связанная с безопасностью. И здесь я хотел бы подчеркнуть — мы как поставщик облачных решений в любом случае более профессиональны и имеем больше компетенций, чем IT-безопасники в тех или иных компаниях. Если компания небольшая, содержать свой собственный штат по информационной безопасности очень дорого. А для нас это каждодневная работа, мы делаем ее хорошо. Мы можем себе позволить купить дорогие решения и как сервис предоставлять бизнесу. С этой точки зрения боязнь совсем не оправдана, наш уровень информационной безопасности точно выше, чем у типичного бизнеса. Поэтому, я думаю, все рано или поздно уйдут в облака. Вопрос, конечно, в том, будут ли компании пользоваться услугами локальных облачных провайдеров или обратятся к Amazon, например. Совсем маленький бизнес, возможно, выберет Amazon. Мы же все пользуемся электронной почтой — это типичный облачный сервис. Но никто не думает о том, где находятся эти серверы, не говоря уже о том, чтобы заводить свой личный почтовый сервер.

IT-инфраструктура была, есть и будет. Более того, объемы данных растут огромными темпами, их надо где-то хранить. И из соображений безопасности их надо хранить внутри страны. Отсюда рост потребности в локальных облачных сервисах.

— Если говорить о центрах обработки данных, насколько высоки потребности казахстанского бизнеса в этом виде услуг?

— Откровенно говоря, у нас уже практически нет свободных мощностей по услуге colocation. Все, что были, мы распродали нашим клиентам. Сейчас «Казтелепорт» строит в Алматы и Нур-Султане два новых ЦОДа. Судя по предварительным переговорам с потенциальными заказчиками, они наполнятся очень быстро. Мало кто хочет сегодня строить собственный ЦОД, поддерживать штат на его поддержание, нести большие капитальные затраты. Проще арендовать это все у специализированной компании.

— Вы упомянули большие данные. Как «Казтелепорт» видит себя здесь?

— Платформа для работы с большими данными нам интересна. Крупные разработчики решений и даже cloud-провайдеры уже готовы поставлять какие-то решения. И мы не просто задумываемся об этом. Наш якорный клиент движется в этом направлении. Сейчас мы вместе ищем решение, которое можно было бы предложить. Позже мы сможем монетизировать эту экспертизу и дать рынку решения. Думаю, оно будет интересно крупным банкам, ритейлу.

— В одном из прошлых интервью вы рассказывали, что «Казтелепорт» готов способствовать развитию стартапов, предоставлять им свои сервисы. Что уже сделано для этого?

— Мы несколько раз выступали в «Tech Garden» и Smart.Point, рассказывали, что готовы предоставлять стартаперам определенные мощности. Периодически выступаем в МУИТе и Политехе, привлекаем студентов. Кто-то у нас работает, есть молодые люди, которые интересуются инфраструктурой — они просто приходят к нам и начинают с servicedesk’a, потом развиваются, растут. Мы открыты и заинтересованы в таких ребятах — приятно воспитывать свои кадры.

— У вас утверждена корпоративная стратегия на 2019–2021 год. На чем она сфокусирована? Какие сервисы и услуги планируется развивать?

— Основной упор мы делаем на базовые ИКТ-сервисы, хотим стать одним из лидирующих ИКТ-провайдеров. Мы готовы предоставлять и администрировать «железо», чтобы на нем работали бизнес-приложения наших клиентов. Идеология такова: клиенты должны заниматься исключительно бизнесом, а все, что связано с инфраструктурой, мы берем на себя. Мы профессионалы, и сделаем это очень хорошо, обеспечим непрерывность бизнеса, его масштабируемость. Это мировой тренд — получать базовые IT-сервисы как услугу. В Казахстане уже очень много компаний, которые это осознают и концентрируют свои IT-департаменты именно на бизнес-задачах. В этих компаниях IT становится реальным активом, приносит прибыль.

Всем нашим клиентам при выборе сотрудников в IT я советую не брать просто системных администраторов, а искать профильных специалистов. Вы никогда не ошибетесь, если возьмете профессионалов по CRM, бизнес-аналитиков, специалистов по большим данным. То есть тех профессионалов, которые будут помогать двигать бизнес. Все, что касается инфраструктуры, отдайте нам. Задачи по телекому, корпоративной локальной сети, серверному оборудованию — все это мы можем решить. Ваша задача — сконцентрироваться на ваших точках роста, наша — обеспечить вам инфраструктуру.

— Почему вы занялись сейчас своей корпоративной стратегией?

— Это связано с потребностями рынка. У нас есть клиенты, договоры с которыми подписаны еще в 1999 году. Это реально действующие документы, к которым каждый год заключаются дополнительные соглашения. И, естественно, как любой нормальный бизнес, мы интересуемся потребностями клиентов и, исходя из этих потребностей, стараемся предлагать новые сервисы. Мы рыночно-ориентированы, существуем благодаря нашим клиентам. Поэтому стараемся обслуживать лучше и лучше, инвестируем в оборудование, в бизнес-процессы, в повышение качества сервиса. Чтобы сохранять такой фокус, нужна стратегия.

— Каковы корпоративные ценности вашей компании?

— Первое — это, конечно, клиентоориентированность. Эта ценность заложена нашими основателями. Далее, как я уже упоминал, ответственность. Мы не могли себе позволить не ответить на запрос или форс-мажор у клиента. Если случилась авария, ее надо было ликвидировать здесь и сейчас. Затем — командность, она у нас сейчас культивируется. Честность и открытость — это некая декларация, без этого тяжело. Это и мои личные ценности: ничего не скрывать и от клиентов, и от коллег. Осознанное развитие и постоянное совершенствование — также очень важные вещи. У нас технологичный бизнес, он развивается и меняется. Хочешь не хочешь, надо учиться, осваивать новые технологии, знать, что происходит на рынке. Нужно постоянное самосовершенствование. Прямо сейчас у нас идет трехмесячный проект «Лидерская рутина». Мы делаем упражнения, отчитываемся об исполнении, делимся интересными наработками. Более того, в следующем году в компании появится директор по стратегической трансформации. То есть мы перестраиваем корпоративную структуру, мы — развиваемся.