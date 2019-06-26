Михаил Артеменко, Axis: Казахстан идет к умному видеонаблюдению

Директор по продажам Axis в СНГ рассказал, как сегодня развивается рынок видеонаблюдения в РК, какие тренды наиболее заметны.

Мировой рынок видеонаблюдения оценивался в 30,37 млрд долларов по итогам 2016 года. Согласно оценкам аналитиков MarketsandMarkets, к 2022 году он вырастет до 75,64 млрд долларов. Основными драйверами рынка эксперты называют развитие видеоаналитики, использование облачных сервисов для обработки данных, распространение видеокамер высокой четкости. Все это востребовано в условиях роста числа масштабных проектов, начиная от охраны периметра в рамках предприятия и заканчивая построением систем для Умных городов. В интервью с Михаилом Артеменко, директором по продажам Axis в СНГ, мы поговорили о том, как сегодня развивается рынок видеонаблюдения, какие тренды наиболее заметны и как выглядит Казахстан с точки зрения глобального вендора.

— Михаил, сегодня видеонаблюдение, в том числе и не без помощи Axis, переживает ренессанс, трансформировавшись в «умное». Расскажите, какие тренды вы можете выделить? Куда идет отрасль и как видит себя Axis в текущих изменениях?

— Нас очень радует, что Axis, как раз, эти тренды и задает в силу того, что компания очень инновационная. С момента, когда началась наша история в 1996 году (история именно направления IP видеонаблюдения, история компании в 1984), и до сегодняшнего дня мы продолжаем делать акцент на инновации, и каждый день нам есть чем удивить рынок, есть возможность показать новые технологии. Видеонаблюдение — это продукт, который просто должен быть у всех. Сегодня на государственном уровне выходит ряд законопроектов о защите, допустим, критической инфраструктуры, есть различные антитеррористические законы. Видеонаблюдение должно быть в принципе. И основной тренд в том, что оно должно становиться все более интеллектуальным и решать вопросы заказчика проактивно в автоматическом режиме.

Будущее именно за этим направлением, и мы это понимаем. Мы стараемся соответствовать, выпускать новые продукты не только в классическом для нас сегменте видеонаблюдения (видеокамеры). Портфель продуктов нашей компании активно растет. На данный момент это уже системы контроля доступа, системы коммерческого звука и звукового оповещения в случае внештатной ситуации, это хранение данных, сервера и, естественно, видеоаналитика и VMS-системы, которые управляют непосредственно самой видеокамерой (VMS камерой не управляют). В общем, мы движемся в сторону автоматизации, аналитики и создания комплексных решений от одного производителя.

— Один из трендов сейчас — переход к модели «видеонаблюдение как услуга».

— У нас тоже есть предложения из этой области, но здесь есть несколько «но». Каждый регион имеет свои особенности, и не всегда заказчики готовы (если мы говорим про Казахстан) делиться, допустим, какой-то дополнительной информацией с партнером, который будет предоставлять сервис. Если услуга предоставляется как сервис, то данные хранятся, как правило, либо на стороне партнера, либо где-то в облаке. Не все заказчики к этому готовы.

Мы идем поступательным путем. В больших комплексных проектах, таких как «Безопасный город», допустим, либо в проектах республиканского значения, используются центры обработки данных заказчика. Ему важно хранить эту систему у себя. Если же мы говорим о среднем бизнесе, то здесь у нас уже есть готовое предложение с модулями аналитики, хранения данных, с комплексной системой безопасности. Наши партнеры могут предоставлять это решение как сервис. Это отдельные партнерские программы, которые выходят за рамки классического канала Axis, но такое предложение есть. Оно будет анонсировано в июне и запустится во всем регионе Восточной Европы, включая Казахстан. Поэтому мы в этом направлении работаем. Конечно, здесь сложно сказать, что в нашей стране это перспектива ближайших нескольких лет и что все будет именно в виде сервисов.

Я бы еще хотел отметить тренд по переходу больших госпроектов в сторону ГЧП-схем, что, в принципе, уже частично подразумевает тот самый аутсорсинговый подход. И вот к этому Казахстан как раз идет. Хотя и не все ведомства готовы сегодня шагнуть в эту эру.

— Какие сектора экономики в авангарде умного видеонаблюдения в Казахстане? Где сейчас реально горячо?

— В первую очередь стоит упомянуть государственный сектор, который объединяет в себе большое количество структур. Умные города — это тренд, к которому стремятся Нур-Султан и Алматы. Поэтому на первом месте — город и государство: это сегмент общественного, массового видеонаблюдения.

Второй сегмент — промышленность. Она представлена в Казахстане в нескольких вариантах — это компании с иностранным участием и компании казахстанского происхождения. Получается, некоторые тренды когда-то пришли к нам с запада вместе с инвестициями. Таким образом, промышленность — это целевой сегмент.

— Оборудование для видеонаблюдения стоит недешево. Камеры, видеорегистратор, софт, решения для аналитики — все это достаточно затратно. Получается, основной ваш заказчик — это крупный и средний бизнес. А как быть, например, малому бизнесу или компаниям чуть ниже среднего, если они тоже хотят быть на волне умного видеонаблюдения?

— Для небольших компаний решение тоже есть. Портфель Axis, без преувеличения, можно назвать самым большим в мире на данный момент. И мы говорим, опять же, не только про видеокамеры. Видеокамеры есть трех различных сегментов: от топового, решающего важные, комплексные задачи на каком-то тяжелом производстве, до стандартных камер, которые могут быть установлены в магазине или небольшом офисе. Готовые решения, включая софт с и аналитику, от одного вендора, тоже есть. Это софт для управления, удаленный мониторинг. Очень важный момент что большинство аналитических модулей Axis работают непосредственно на борту камеры и не требуют наличия серверов для решения существующих задач.

Допустим, если это несколько магазинов, то собственник может получать буквально со смартфона доступ ко всем своим магазинам, смотреть как там обстоят дела на месте, получать триггеры, когда происходит внештатная ситуация и иметь доступ к журналу событий. То есть, наши решения направлены на разные сегменты бизнеса и жизнедеятельности. Любой заказчик в предложении Axis может найти именно то, что он хочет.

— Интересна динамика спроса на ваши решения в Казахстане.

— Официальные цифры — это закрытая информация. Но я могу привести пример: если обратиться к 2013–2015 годам, то у нас в Казахстане был один сотрудник, который работал на весь регион Центральной Азии. Сейчас наша локальная команда насчитывает четыре человека, которые базируются в Алматы, плюс два человека находящихся за пределами РК, команда Axis СНГ покрывает 10 стран с очень большим фокусом на Казахстан. Для Axis, Казахстан — основной драйвер развития в этом регионе. И раз растем мы, то и объемы наши, соответственно, тоже растут.

— Получается, открытие офиса в Алматы стало реакцией на рост спроса не только в Казахстане, но и во всем регионе. Как вы планируете развиваться и на какую долю рынка рассчитываете?

— Да, мы планируем развиваться и, наверное, в первую очередь — в сторону технической грамотности именно локально, поскольку у нас есть очень надежный тыл в виде большого количества инженеров в Москве и головном офисе. Теперь к нам, наконец, присоединился первый инженер, который будет базироваться в Алматы. Мы намерены растить свою локальную техническую компетенцию.

По поводу доли рынка очень тяжело сказать, поскольку видеонаблюдение — очень интересный сегмент, который тяжело точно измерить. Если обращаться к различным организациям, которые могут это сделать, цифры будут разные, причем разные с очень большой погрешностью. Поэтому то, какую долю рынка занимает тот или иной производитель, порой сказать очень тяжело. Мы, скорее, ориентируемся на стратегические проекты, нежели чем на конкретный охват рынка.

Axis — это продукт, который может решать комплексные, очень серьезные задачи. И идем сейчас в те проекты, где помимо оборудования присутствует та самая интеллектуальная составляющая. То есть, где строится комплексное решение под ключ. Мы ориентируемся на них, участвуем в большинстве государственных проектов, пытаемся очень активно адаптироваться к теме ГЧП, которая набирает все большие и большие обороты. Уже есть ряд проектов на тендерной стадии. Поэтому будущее видим как раз в адаптации к рынку каждой отдельной страны, входящей в наш регион. Поскольку, если мы поговорим про другую страну, допустим Грузию, находящуюся в нашем регионе, там проблематика и тренды совершенно другие.

— Понятно, что статистики очень мало, по Казахстану — тем более. Тем не менее, отмечали ли вы для себя какие-то метрики рынка? Его объем, основные ориентиры, что-то, о чем можно говорить как о более-менее понятном факте?

— Я бы оценил емкость рынка порядка 30 млн долларов. Но здесь будет присутствовать та составляющая, которую проверить вообще невозможно. Мы живем на востоке, у нас есть такое понимание, как базар. То есть, есть бренды различного уровня, которые официально представлены на рынке, есть топ-бренды, есть бренды среднего сегмента, есть бренды низкого сегмента, которые померить можно. И есть очень много продуктов no name, которые можно заказать даже под своим логотипом в тот или иной проект. Замерить это на самом деле тяжело, да и надо ли — это вопрос. Поэтому можно сказать, что суммарная емкость — это 30 млн долларов. Это то, что мы берем как базу для расчета, ориентир по Казахстану.

— Вы упомянули no name бренды. У нас рядом Китай, и очень много оборудования для видеонаблюдения идет оттуда. Это камеры, видеорегистраторы и даже какой-то софт для работы с ними. Их продают массово, и ставит такое оборудование даже средний бизнес. Но здесь есть вопросы к информационной безопасности. В прошлом году было несколько инцидентов, когда в видеорегистраторах и IP-камерах китайских производителей находили уязвимости. Что вы можете сказать по этому вопросу?

— Вопрос очень хороший. Мы никогда не говорим о конкурентах плохо, мы говорим в первую очередь про себя и про то, что хорошо у нас. Когда вы покупаете камеру Axis, то внутри вы получаете тоже компоненты Axis. Безопасность — это то, чему мы уделяем очень большое внимание. Все внутри камеры, вплоть до вычислительной мощности и процессоров, производится компанией Axis и адаптировано для записи постоянного видеопотока. Это не ОЕМ. Естественно, какую-то часть компонентов мы заказываем у других производителей, но они не имеют критической важности для передачи данных и для их хранения. Поэтому мы можем гарантировать, что когда оборудование приходит к нашему заказчику, оно приходит, не имея критических уязвимостей либо «черного хода» в прошивке. Заказчик задает свои логины и пароли, в камерах отсутствуют незадекларированые в технической документации потоки передачи данных. И это нам позволяет заявлять о высокой безопасности и о способности защитить свою систему видеонаблюдения.

Здесь важно понимать, что кибербезопасность, — это в принципе комплексное понятие. Когда мы читаем презентации на эту тему, то многие удивляются, что слышат от производителя камер что-то про кибербезопасность. Между тем, ответственность тут несет и заказчик в том числе, и интегратор, который внедряет определенные бренды, и сам производитель. То есть, это комплексная мера, обеспечить ее на 100% производитель камер, естественно, не может. Но гарантировать то, что уязвимость не придет со стороны этого оборудования, мы можем.

Все оборудование, которое производит компания Axis — это IP-устройства, их можно отнести к IoT. Интернет вещей все больше распространяется и приходит в нашу жизнь. И уже есть такие случаи, о которых, наверное, мало кто задумывается. Например, в одном из казино через термостат в бассейне, который контролирует подачу рыбам воду правильной температуры, взломали казино и украли оттуда базу вип-клиентов. Термостат был сетевым устройством, и через него получили доступ в общую сеть казино. То есть, про это мало кто думает. Именно поэтому мы на кибербезопасность делаем важный акцент, всегда стараемся упомянуть про качество оборудования, поскольку многие заказчики могут заявить «мы не Пентагон и скрывать нам нечего». Но, тем не менее, есть заказчики, у которых информация — это основная ценность. Есть очень много государственных секретов, которые должны быть защищены. И это наше очень сильное преимущество, мы можем всегда заявить о том, что OEM-компонентов в вычислительной мощности или компонентах передачи данных у нас нет. Это все производится в нашей штаб-квартире, это наши собственные разработки.

— Вы упоминали о сертификации для Казахстана, расскажите об этом подробнее.

— Компания Axis имеет очень большой бизнес в России и в странах СНГ. Если посмотреть комплексно на эти страны, то объем у нас большой, доля рынка весьма внушительная. Поэтому, после создания Таможенного союза стала актуальной задача обеспечения сертификатов на Беларусь, Россию и Казахстан. Сейчас, в соответствии с правилами Таможенного союза, на большую часть оборудования, которое мы ввозим (на стандартные позиции), сертификация пройдена. Сейчас мы не сталкиваемся вообще с вопросами по сертификации, она у нас есть по умолчанию, документы предоставляются заказчикам по мере необходимости.

На специфичное оборудование порой бывают запросы. Это позиции из области, допустим, взрывозащищенного оборудования, какие-то определенные кронштейны, баки омывателя видеокамер — то есть, оборудование, которое до этого просто не возили сюда. Сертификация на него делается отдельно в очень оперативном режиме. Поэтому все оборудование, которое завозится в Казахстан, имеет сертификаты Таможенного союза, будь то простая камера видеонаблюдения или тепловизионная камера для охраны периметра, либо взрывозащищенное оборудование, используемое, например, в шахте.

— Вернемся к крупным проектам, о которых вы упоминали. Сегодня в Казахстане много говорят о Smart City. Мы уже видим реальные примеры внедрений. Камеры являются важной частью таких проектов. Насколько эффективно их потенциал используется сейчас в Казахстане?

— На данный момент несколько городов нашей страны представлены в рейтинге безопасных городов, и мы идем действительно к «умным» городам. Но, все-таки, не так много реализованных проектов есть на текущий момент. В городе Акколь построен самый «умный» город в Казахстане, Алматы и Нур-Султан тоже идут по пути создания «умного» города. Но система эта очень комплексная, тут важно исходить из задач, которые ставит город. А город не всегда знает точно, чего же он хочет. Эти системы внедряются поэтапно. Изначально ставятся, как правило, камеры видеонаблюдения, которые обеспечивают безопасность в городе. То есть, сначала мы говорим больше о безопасном городе. Потом, с внедрением новых технологий, с наращиванием проекта, с добавлением различных аналитических модулей город все-таки становится «умным». Но в целом, понятие «умный» город — это не только видеонаблюдение, не только контроль мест массового скопления людей, это и «умное» тепло- и водоснабжение, и еще масса сегментов.

Очень хорошо, что мы идем по этому пути. Мы задумываемся, проекты становятся все более комплексными. Задачи, которые ставят наши заказчики, становятся все более точными. Сейчас Казахстан обретает четкое видение того, какой же «умный» город он хочет видеть, внедряя его здесь, локально. Буквально еще 2-3 года назад были только концепты этих проектов. Это были некие структурные схемы того, что примерно мы хотели бы видеть. А сейчас мы уже идем к более точному пониманию, и это очень сильно радует.

Страна участвует во многих конференциях по отдельным частям безопасного и «умного» города, по организации транспортного движения, выделенных автобусных линий. Мы даже выигрываем номинации на различных конкурсах, это всегда на слуху. Это очень приятно, поэтому идем вместе со страной в ногу и строим более конкретные и точные решения.

— Еще интересен вопрос вашего развития в регионах. Понятно, что для вас приоритет — это крупные города. А как ситуация обстоит с «умным» видеонаблюдением, вообще с видеонаблюдением, по регионам?

— В течение последнего месяца у нас была первая часть road-шоу по стране. Мы посетили Актау, Атырау, Караганду, Нур-Султан. В планах еще посетить Усть-Каменогорск, Шымкент и Кызылорду. Мы присутствуем и участвуем в проектах не только в столице или в Алматы. Заказчики в регионах — это все-таки больше промышленные объекты, такие города как Караганда, Усть-Каменогорск и Западный Казахстан — это центры промышленности.

В нефтяной части, допустим, все очень хорошо с инвестициями и с пониманием того, какие системы нужны. И там уже нет такого подхода, что видеонаблюдение должно быть дешевым или оно просто должно быть. У нефтяников уже очень четкие задачи, вплоть до контроля входа на объект человека без каски, там уровень компетенций очень высокий. Заказчики из Oil and Gas области обучают своих сотрудников на эксплуатацию, правильную настройку системы, то есть они инвестируют в свой собственный персонал. Это очень радует. В других промышленных регионах ситуация немножко отстает, но, тем не менее, тоже есть очень четкие требования к процессам, которые нужно контролировать.

Сделать безопасной и «умной» всю страну, все города в один момент невозможно. Это, на самом деле, очень тяжелый путь развития, и всегда должен быть пример. Успешный проект реализуется одним из городов, и тиражируется уже дальше, в различных частях, актуальных для других городов. Поэтому, все-таки, законодатели моды — это Нур-Султан и Алматы, — в большей степени, все-таки, Нур-Султан. В остальных городах — это больше проекты с различными заказчиками меньшего масштаба, но в рамках страны очень значимыми.

— В заключение расскажите, пожалуйста, о ваших планах по работе в Казахстане. На чем вы намерены фокусироваться в ближайшее время? Что у вас в приоритете?

— В приоритете — поделиться тем уровнем компетенции, теми успешными проектами, которые уже реализованы с заказчиками уровня Enterprise, с заказчиками уровня городов и уровня страны. Мы совершаем все больше удачных встреч, с руководством городов. Показываем плюсы работы нашей системы, показываем наших партнеров из разряда ADP (Application Development Partnership). Это те компании, которые делают специализированный софт или видеоменеджмент-систему для уровня города, страны. То есть, наше основное направление и фокус на ближайшие 3-5 лет — это масштабные глобальные проекты. Мы будем идти в них все больше, показывать наши решения, наш уровень экспертизы.

Задачи везде стоят разные, и опыта, навыков и уже реализованных проектов у нас очень большое количество. Поэтому будем привносить те знания, которые мы имеем, для создания более интеллектуальной, эффективной и безопасной страны.