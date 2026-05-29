Андрей Слепнев: «Доказавшие свою эффективность практики цифровизации торговли необходимо внедрять во всем ЕАЭС»

Такое мнение министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев выразил 28 мая в Астане в ходе сессии «Цифровая торговля в ЕАЭС — перспективы, подходы, инструменты» в рамках V Евразийского экономического форума в Астане, на которой он выступил модератором. По его словам, сегодня очевидно, что движение по пути цифровизации неизбежно, а от того, насколько оно будет эффективными, во многом зависят конкурентные позиции конкретной компании, государства и объединения государств. Ведь эффективность внедрения технологий влияет на скорость, цену и, в конечном итоге, качество торгового оборота.

В качестве примера Андрей Слепнев привел позитивные результаты от внедрения полностью безбумажных технологий во взаимной торговле России и Беларуси. Здесь число транзакций насчитывает уже десятки тысяч, а процесс касается не только юридически значимого документооборота между коммерческими структурами, но в него вовлечены и налоговые органы. Не меньшая работа проделана в части внедрения «цифры» в работу таможни.

Участники дискуссии обсудили основные направления развития цифровых технологий в торговле в странах Евразийского экономического союза, вопросы обеспечения электронного документооборота в рамках взаимной торговли и применение технологий смарт-контрактов. Были рассмотрены подходы к созданию реестра решений стран ЕАЭС в сфере цифровых технологий, а также этика использования искусственного интеллекта.

На сессии «Цифровая маркировка в ЕАЭС — безопасность, прозрачность, контроль» внимание спикеров было сосредоточено на опыте внедрения цифровой маркировки в государствах Союза и перспективных направлениях ее развития. В частности, речь шла о противодействии обороту товаров, легальность производства или импорта которых не подтверждена, о применении цифровой маркировки в электронной торговле, а также недопущении случаев маркировки товаров, не соответствующих требованиям технических регламентов.

«Эффекты от системы маркировки сегодня заключаются в трех основных элементах. Что касается совокупного экономического эффекта, то мы докладывали, например, о 1,2 трлн рублей в РФ по итогам 2024 года, а по 2025 году коллеги уже оценивают позитивный эффект от маркировки в 1,7 трлн рублей. Бюджетные поступления растут, — рассказал Андрей Слепнев. — Второй эффект связан с обелением рынков, то есть с усилением позиций легальных предпринимателей, что мы видим по прибыльности легальных игроков. А третий элемент касается накопления серьезного массива больших данных, которые позволяют бизнесу лучше выстраивать свои процессы и управлять товарными потоками».

Говоря о перспективах, министр ЕЭК подчеркнул, что в настоящий момент маркировка находится на рубеже перехода на качественно другую функцию — контроль легальности оборота на рынке. Речь идет, в частности, о сопряжении с системой технического регулирования, борьбе с серым импортом и фиктивным производством. Соответствующие задачи уже поставлены перед Евразийской экономической комиссией.