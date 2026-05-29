Цифровую маркировку в странах ЕАЭС обсудили на Евразийском экономическом форуме

В рамках деловой программы Евразийского экономического форума прошла панельная сессия, посвященная развитию систем цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в странах Евразийского экономического союза. В обсуждении приняли участие представители государственных органов, национальных операторов маркировки и бизнес-сообщества из Казахстана, России, Армении и Кыргызстана. Модератором сессии выступила генеральный директор Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров Республики Казахстан Бикеш Курмангалиева. Открывая дискуссию, она отметила, что цифровая маркировка стала одним из ключевых инструментов формирования прозрачного и безопасного товарооборота на пространстве ЕАЭС.

«С момента подписания Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в 2018 году страны Союза проделали значительный путь. Сегодня можно уверенно говорить о том, что маркировка доказала свою эффективность как для государства, так и для бизнеса», — подчеркнула Бикеш Курмангалиева.

Выступление вице-министра торговли и интеграции РК Асета Нусупова было посвящено результатам внедрения маркировки в Казахстане и дальнейшим планам развития системы.

Как отметил Нусупов, сегодня в Казахстане маркировке подлежат шесть товарных групп: табачная продукция, обувь, лекарственные средства, дериваты сайгака, пиво и моторные масла. В текущем году планируется внедрение маркировки товаров легкой промышленности, биологически активных добавок и ювелирной продукции.

«По темпам внедрения маркировки мы не отстаем. Если сравнивать с временными рамками, в которых ранее запускались первые три товарные группы, текущие результаты выглядят очень достойно. Охват есть, и в целом система показывает хорошие результаты», — отметил Асет Нусупов.

Особое внимание вице-министр уделил вопросу маркировки ювелирной продукции. По оценкам экспертов, уровень контрабанды и контрафакта в этой сфере зачастую превышает 90%. В этой связи цифровая маркировка рассматривается как действенный инструмент обеспечения прозрачности рынка и прослеживаемости каждой единицы продукции.

В ходе выступления Асет Нусупов подчеркнул, что внедрение маркировки уже демонстрирует ощутимый экономический эффект. После введения маркировки табачной продукции налоговые поступления в Казахстане выросли в полтора раза, по обувной продукции — в три раза, по лекарственным средствам — почти в два раза. При этом выявляемость нарушений увеличилась в шесть раз.

«Маркировка оказывает положительное влияние на экономику и способствует росту доходной базы государства. В рамках ЕАЭС формируется единое конкурентное пространство, прозрачные правила движения товаров и сопоставимые условия ведения бизнеса», — подчеркнул Асет Нусупов.

Вице-министр поделился, что в планах на будущее — внедрение маркировки бытовой химии и косметики, изделий медицинского назначения и растительных масел. Как отметил Нусупов, государство стремится заранее информировать бизнес о предстоящих изменениях, чтобы обеспечить прозрачность и предсказуемость регулирования.

Член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев также отметил, что система маркировки уже сегодня формирует значительный массив больших данных, который позволяет бизнесу эффективнее выстраивать процессы и лучше понимать потребительский спрос.

«Сегодня мы уже понимаем, какие категории товаров востребованы у потребителей и в каких регионах наблюдается наибольший спрос. Все это способствует снижению торговых издержек», — отметил Андрей Слепнев.

Также министр ЕЭК подчеркнул, что страны ЕАЭС работают над созданием общего процесса взаимодействия, который позволит вывести сотрудничество операторов маркировки всех пяти стран на новый уровень.

В рамках панельной сессии представители государственных органов, операторов маркировки, а также бизнеса из Российской Федерации, Кыргызской Республики и Республики Армения поделились практическим опытом внедрения цифровой маркировки. Так, российская сторона представила опыт применения технологий искусственного интеллекта в системе маркировки. Как было отмечено в ходе обсуждения, анализ данных с использованием ИИ позволяет выявлять рыночные аномалии, обнаруживать псевдопроизводителей и предотвращать участие фиктивных компаний в обороте товаров.

Представители Кыргызстана рассказали о применении данных системы маркировки для риск-анализа и фискального контроля, а армянская сторона поделилась опытом развития национальной системы маркировки и ее интеграции с современными цифровыми технологиями.

Участники сессии отметили, что во всех странах, внедряющих маркировку, фиксируется значительный рост собираемости налогов, повышение прозрачности рынка и сокращение доли теневого оборота.

По итогам дискуссии участники подчеркнули важность дальнейшего обмена опытом между странами ЕАЭС. Представленные практики и технологические решения были признаны полезными для всех участников и будут способствовать дальнейшему развитию систем маркировки и цифровой прослеживаемости товаров на пространстве Союза.