Создан Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности

В Генеральной прокуратуре состоялось заседание Координационного совета Республики Казахстан.

17 апреля под председательством генерального прокурора РК Берика Асылова состоялось заседание Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбе с преступностью по вопросам эффективности принимаемых мер по противодействию киберпреступности. В работе приняли участие представители администрации Президента, депутаты парламента, руководители правоохранительных и специальных органов, профильных министерств, а также финансовых организаций, операторов связи и онлайн-платформ.

В ходе заседания отмечено, что за последние три месяца количество киберпреступлений снижается. В текущем году число таких правонарушений сократилось на 15,1% (с 6 216 до 5 275).

«Положительная динамика стала результатом скоординированной работы государственных органов и реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по переходу от реактивного к проактивному реагированию на преступные угрозы. В частности, усилена безопасность в сфере кредитования: введен „период охлаждения“, обязательное личное присутствие при оформлении первого займа и другие защитные механизмы», — отмечают в Генпрокуратуре.

Существенные изменения реализованы и в сфере связи: запрещены SIM-боксы, внедрена биометрическая регистрация абонентов, операторы обязаны применять антифрод-системы и блокировать мошеннические звонки. Также, введена уголовная ответственность за дропперство.

С момента вступления в силу статьи 232-1 (незаконное предоставление, передача и приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту или идентификационному средству, а также незаконное осуществление платежей и (или) переводов денег) Уголовного кодекса РК зарегистрировано 446 дел.

Через Антифрод-центр при Национальном банке заблокировано 2,8 млрд тенге, связанных с мошенническими операциями.

Отдельное внимание уделено борьбе с преступлениями в сфере цифровых активов, включая пресечение схем хищения криптовалют, а также противодействию массовым мошенническим звонкам, в том числе с использованием виртуальных каналов связи.

В структуре Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК создан Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности. С 18 апреля 2026 года за Комитетом законодательно закрепляется новая функция — прогнозно-аналитическая деятельность, включая выработку рекомендаций для государственных органов.

Анализ Центра показал, что значительная часть мошеннических звонков осуществляется через мессенджеры (прежде всего WhatsApp), что свидетельствует о смещении активности преступников за пределы традиционной телеком-инфраструктуры. Центром выявлено 18 новых киберугроз, включая использование преступниками за рубежом SMS-бластеров (устройства для массовой рассылки сообщений в обход операторов связи), фишинговые рассылки и дипфейк-технологии, схемы с использованием подменных номеров и незарегистрированных SIM-карт.

4 апреля 2026 года впервые в стране изобличен случай применения использования SMS-бластера, что подтверждает способность правоохранительных органов оперативно выявлять и пресекать новые формы киберпреступности.

Участники заседания отметили эффективность межведомственного взаимодействия, а также системную работу по обучению и повышению квалификации сотрудников правоохранительных органов в сфере кибербезопасности.

В завершение заседания Берик Асылов подчеркнул необходимость расширения разъяснительной работы среди населения о новых способах и уловках кибер-злоумышленников, а также об усилении ответственности финансовых организаций, операторов связи, онлайн-платформ за непринятие либо несвоевременное принятие надлежащих цифровых и организационных мер по опережению, в рамках возложенных на них законом обязанностей, кибер-посягательств на права и законные интересы их клиентов и пользователей.

Отдельно отмечен вклад членов Координационного совета, подразделений киберполиции, Агентства по финансовому мониторингу в противодействии интернет-мошенничеству и финансовым пирамидам.

Подчеркнуто, что в рамках реализации принципа «Закон и порядок» проведена масштабная информационно-разъяснительная работа, направленная на повышение правовой грамотности населения и формирование устойчивых навыков противодействия киберугрозам.