Сеть кибермошенников с SMS-бластером впервые ликвидировали в Казахстане

Сотрудники АФМ при координации Генпрокуратуры и с участием специалистов по кибербезопасности сотового оператора пресекли деятельность преступной группы, осуществлявшей массовую рассылку фишинговых сообщений с использованием специализированного оборудования в целях последующего хищения конфиденциальных данных и денег граждан. Это первый случай пресечения подобной схемы на территории стран СНГ, передает Kazpravda.kz.

Злоумышленники использовали специальное устройство — так называемый SMS-бластер, имитирующий работу базовых станций операторов сотовой связи. Оно создавало сильный сигнал рядом с пользователями (в радиусе 300 метров), из-за чего телефоны автоматически подключались к нему и переходили на менее защищенную сеть. В результате на телефоны абонентов приходили поддельные SMS-сообщения. Устройство позволяло обходить защиту операторов связи и рассылать до 100 тысяч сообщений в час.

С целью расширения охвата и конспирации оборудование размещалось в автотранспорте и использовалось в движении, преимущественно в местах массового скопления граждан — на рынках и вблизи торгово-развлекательных центров.

Сообщения рассылались якобы от компаний Beeline и Halykbank с предложением обмена накопленных бонусов. Переход по ссылке вел на фишинговые сайты, где пользователям предлагалось выбрать товары, после чего запрашивались персональные данные, включая номер телефона, ФИО, реквизиты банковской карты, CVV-код, а также SMS-подтверждение. Таким образом, злоумышленники получали доступ к конфиденциальной информации граждан и их банковским средствам.

Благодаря своевременным оперативно-следственным действиям группа была выявлена и задержана на начальном этапе реализации схемы, что позволило предотвратить масштабное мошенничество и значительные финансовые потери граждан.

«В настоящее время четверо подозреваемых задержаны и помещены под стражу. Расследование продолжается. В этой связи АФМ призывает граждан соблюдать меры цифровой безопасности: не переходить по сомнительным ссылкам, не вводить персональные и банковские данные на непроверенных ресурсах, а также проверять поступающую информацию исключительно через официальные источники», — заявили в ведомстве.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.