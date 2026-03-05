Astana Hub оказывает поддержку женщинам в освоении культуры стартапов

На площадке зарегистрировано более 2 тыс. компаний, из которых свыше 360 возглавляют женщины.

Этот показатель ежегодно растет, что свидетельствует о повышении активности женщин в технологической сфере. Об этом сообщила директор офиса регулирования участников «Астана Хаб» Жансая Калыбекова. По ее словам, одной из ключевых задач хаба является выравнивание стартовых возможностей в регионах, особенно для женщин, которые имели перерыв в трудовой деятельности.

«Основные программы „Астана Хаб“ открыты как для женщин, так и для мужчин. Проекты AqylTech и IT-Aiel являются дополнительными инициативами, направленными на увеличение доли женщин в сфере технологий. С этой точки зрения такие проекты можно рассматривать как реальную социальную лестницу для женщин и молодежи. Такие краткосрочные образовательные программы могут открыть путь к новой профессии, стабильному доходу и созданию собственных стартапов», — сказала спикер.

В последние три года эти проекты активно развиваются и уже доказали свою социальную значимость. В рамках инициатив женщины смогут освоить культуру стартапов, а также принять участие в различных конкурсах и образовательных программах по нескольким направлениям.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.