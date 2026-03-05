Новые профессии для женщин: стартует обновленный проект IT-Aiel

Регистрация для участия в проекте стартовала 4 марта.

В Казахстане стартует новый сезон проекта IT-Aiel, направленного на повышение цифровых компетенций женщин. Программа ориентирована на безработных, многодетных матерей, женщин в декретном отпуске, а также молодежь, особенно из сельских регионов. В этом году проект представлен в обновленном формате и включает три ключевых образовательных блока. Подробнее о них рассказала член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, председатель правления НКО TechnoWomen Азиза Шужеева.

Первый блок программы посвящен обучению финансовой грамотности с использованием инструментов искусственного интеллекта. В этом году содержание курса было обновлено с учетом изменений в законодательстве. В частности, в новом Налоговом кодексе введено понятие самозанятых и предусмотрены соответствующие процедуры налогового администрирования. В рамках обучения участникам объясняют, как правильно вести налоговый учет и работать в правовом поле. Подготовлены простые и понятные разъяснения для граждан. Кроме того, в программу включен отдельный урок, посвященный монетизации навыков. Он направлен на то, чтобы помочь участникам превратить имеющиеся знания и умения в источник дохода.

«По блоку цифровых компетенций мы ввели две новых профессии. Первая — это вайб-кодинг, то есть мы с помощью цифровых платформ искусственного интеллекта будем обучать, как можно создавать свои мобильные приложения, сайты, как можно создавать свой цифровой продукт. Второе — это AI-видеокриэйтор. Сейчас очень популярны ролики с применением искусственного интеллекта. Мы будем обучать тому, как создавать такие ролики. Это будет очень полезно для тех, кто работает в сфере цифрового маркетинга, для СММ-специалистов, для журналистов, для преподавателей и для всех, кто работает с информацией», — сообщила спикер.

Также в программе расширен курс по электронной коммерции. Сегодня онлайн-торговля занимает около 14% розничного товарооборота, и этот показатель продолжает расти. Поэтому развитие электронной коммерции открывает дополнительные возможности для заработка.

«Сейчас схемы кибермошенничества усложняются практически каждый месяц. Поэтому в прошлом году мы достигли договоренности с отделением министерства внутренних дел, которое занимается вопросами противодействия киберпреступности. И мы будем до наших участников доводить и разъяснять новые схемы, как могут действовать кибермошенники и как не попасться в их руки», — добавила Азиза Шужеева.

Регистрация для участия в проекте стартует 4 марта. Обучение будет проходить бесплатно и продлится три месяца. В программу включены регулярные онлайн-занятия: два раза в неделю будут проводиться живые вебинары и онлайн-воркшопы с участием профессиональных спикеров. Кроме того, предусмотрены выездные обучающие сессии в регионах. В этом году организаторы планируют провести выездные воркшопы в Шымкенте, Атырау, Актобе, Костанае, а также организовать серию встреч в Кызылорде.

По итогам курса все участники получат сертификаты. Также в рамках проекта запланированы встречи с работодателями, где участникам расскажут о возможностях трудоустройства в технологических компаниях, работе во фрилансе, развитии самозанятости и использовании фриланс-платформ для получения дохода.

