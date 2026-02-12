Единую цифровую архитектуру здравоохранения создают в Казахстане

В рамках новой стратегии министерство сократит число разрозненных систем с 23 до 7 ключевых компонентов.

Министерство здравоохранения РК приступает к финальному этапу создания Единой государственной медицинской информационной системы. О ходе цифровой трансформации отрасли на заседании правительства рассказала глава ведомства Акмарал Альназарова. Новая архитектура позволит объединить разрозненные государственные и частные сервисы в единую экосистему E-Densaulyq, обеспечив сквозной мониторинг финансовых потоков, качества и объемов медицинской помощи.

«Исторически ИТ-системы здравоохранения формировались преимущественно в частном контуре, в результате на сегодня только 34% информационных систем находится полностью в государственном управлении. Сложившаяся ситуация создает объективные сложности при реализации государственных цифровых проектов отрасли, связанных с интеграцией, управляемостью данных и внедрением единой цифровой архитектуры», — отметила министр в своем выступлении.

В рамках новой стратегии министерство сократит число разрозненных систем с 23 до 7 ключевых компонентов. Уже в первом квартале текущего года будет сформировано Единое хранилище медицинских данных, которое аккумулирует сведения из всех частных клиник, работающих в рамках ГОБМП и ОСМС. На данный момент наполняемость базы данных уже доведена до 97%, что позволяет ведомству видеть полную картину здоровья населения в режиме реального времени. Особое внимание в проекте уделено прозрачности лекарственного обеспечения и санитарного контроля. С 1 июля в Казахстане запустят единую систему санитарно-эпидемиологического надзора, которая будет обеспечивать полный цифровой учет вакцинации, анализ деятельности подконтрольных объектов, результаты проверок, выдачу разрешительных документов, включая личные санитарные книжки. Параллельно с этим масштабируется проект «Социальный кошелек»: в 2025 году через него уже выдано более 13,8 млн цифровых рецептов, в дальнейшем охват лекарственным мониторингом составит свыше 2 млн пациентов.

«Мы формируем единую цифровую инфраструктуру здравоохранения, где все медицинские данные объединены, прозрачны и защищены. Это позволит врачу работать в одном цифровом контуре, а государству — гарантировать качество и справедливость медицинской помощи», — заявила Акмарал Альназарова.

К декабрю 2026 года ЕГМИС станет основной платформой для управления отраслью, заменив собой множество частных интерфейсов и создав для врачей «единое цифровое окно». Цифровая трансформация реализуется в рамках исполнения поручения Президента РК по созданию национальной экосистемы здравоохранения и усилению государственного контроля над медицинскими данными.

Напомним — 4 декабря 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.