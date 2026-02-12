Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений Президента

Особое внимание уделено цифровой трансформации госуправления и внедрению ИИ-решений.

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам исполнения поручений Главы государства, данных на расширенном заседании правительства 10 февраля. О мерах по реализации поручений доложили вице-премьеры, министры и руководство фонда «Самрук-Қазына». Заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин доложил о планах по повышению благосостояния населения. Приоритетные направления работы — рост доходов, снижение инфляции и поддержка реального сектора. Отмечено, что совместно с Нацбанком будет подготовлен план по снижению инфляции до 9-11%. До 1 мая будет принята Программа повышения доходов населения на 2026–2029 годы. Также продолжится развитие мер господдержки бизнеса по принципу «одного окна» на платформе EGov Business.

Особое внимание уделено цифровой трансформации госуправления и внедрению ИИ-решений. Заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев доложил об отраслевых системах — платформах «KEDEN» и налогового администрирования Минфина, «Tasqyn» для прогнозирования паводков, eJoldar в сфере автодорог, Smart Cargo в сфере перевозок и др. Развивается Социальный кошелек и цифровые профили домохозяйств, что обеспечивает адресность мер поддержки, а оцифровка госуслуг позволила сократить трафик в ЦОНах на 2,3 млн посещений. Также запланирована миграция госинформсистем на единую платформу QazTech, усиление кибербезопасности и формирование отраслевых Data Lake и ИИ-агентов для повышения эффективности госорганов.

Председатель правления фонда «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов доложил о ходе реализации инвестиционного портфеля Фонда и планах на 2026 год, включая запуск новых проектов. Отдельно отмечены задачи по привлечению более $27 млрд прямых иностранных инвестиций в период 2026–2030 гг. и результаты цифровизации, в том числе внедрение ИИ-проектов с совокупным эффектом $1,3 млрд за 5 лет. Премьер-министр поручил рассмотреть вопросы дальнейшей трансформации структуры Фонда, в т.ч посредством при необходимости слияния отдельных компаний.

Министр финансов Мади Такиев доложил о внедрении подходов по цифровизации налогового и таможенного администрирования и повышении прозрачности бюджетных расходов. В первом полугодии планируется запустить Национальный каталог товаров. Ускоряется переход налогового и таможенного администрирования на цифровые рельсы. Ведется ревизия бюджетных программ для сокращения неэффективных расходов. Также расширяется применение цифрового тенге для прослеживаемости бюджетных средств.

Министр энергетики Ерлан Аккенженов доложил о мерах по укреплению энергобезопасности и развитию отрасли. До 2029 года планируется ввести 13,3 ГВт новых мощностей. Параллельно подготовлен и обсуждается с общественностью Национальный проект по развитию угольной генерации и ведет работу по укреплению энергокаркаса страны. В части нефтепереработки и нефтегазохимии, согласно поручению Президента, обозначены планы по расширению мощностей действующих НПЗ, а также внимание уделено вопросу строительства нового НПЗ. Отдельно отмечено, что до 2029 года планируется запуск ряда крупных нефтегазохимических проектов, разрабатывается Закон «О нефтегазохимической промышленности».

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев доложил о мерах по развитию отечественного производства, модернизации специальных экономических зон и усилению геологоразведки. В Реестре отечественных товаропроизводителей уже авторизовано 5,6 тыс. компаний. Планируется поэтапная трансформация деятельности СЭЗ. На сегодня в СЭЗ реализовано 555 проектов по обрабатывающей промышленности на 4,4 трлн тенге, создано более 33 тыс. постоянных рабочих мест. В сфере глубокой переработки предусмотрены меры по регулированию вывоза сырья и стимулированию выпуска продукции высокого передела. Также разрабатывается Стратегия развития отрасли критически важных минералов. В геологоразведке за три года планируется обеспечить финансирование, сопоставимое с объемом вложений за предыдущие 30 лет.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров доложил о мерах по развитию агропромышленного комплекса. В фокусе внимания — реализация Комплексного плана развития животноводства на 2026–2030 гг. и расширение льготного финансирования отрасли. Отдельно обозначены задачи по усилению ветеринарной безопасности и внедрению цифровых инструментов прослеживаемости. В переработке и пищевой промышленности предусмотрены дополнительные стимулы, включая рост инвестсубсидий и снижение НДС с 2026 года, а также запуск новых проектов по переработке и глубокой переработке сырья.

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова представила подходы к реформированию государственного финансирования в сфере образования. В рамках исполнения поручений Президента финансирование частных школ будет сосредоточено на приоритетных проектах с учетом потребности регионов, а также усилен контроль их соответствия стандартам. Отдельно представлены результаты ваучерного финансирования дошкольных организаций и планы его масштабирования; по итогам 2025 года экономия составила 25,7 млрд тенге.

По вопросу социальной поддержки граждан выступил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев. В настоящее время ведется цифровизация социальной сферы с опорой на Единую цифровую платформу социальной защиты и подготовка данных для перевода мер поддержки в проактивный формат. Также обозначены задачи по трансформации рынка труда: в рамках создания Национального центра трансформации профессий по модели ГЧП планируются программы переподготовки и обучения востребованным профессиям, а также расширение профдиагностики школьников.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова доложила о создании Единой государственной медицинской информационной системы. Она должна объединить ИТ-решения отрасли и обеспечить прозрачный контроль процессов. Запуск ЕГМИС и Портала здравоохранения намечен на 1 декабря 2026 года. Также отмечено развитие «Социального кошелька» в амбулаторном лекарственном обеспечении. В 2025 году через него обеспечено более 13,8 млн рецептов, что составляет 82% от общего объема.

Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров доложил о работе по наращиванию транзитного потенциала и цифровизации отрасли. В 2026 году объем транзита планируется довести до 55 млн тонн (+65%). Будет завершен ряд крупных инфраструктурных проектов. Ведется синхронизация приграничной инфраструктуры с РФ и КНР. Утверждены дорожная карта КТЖ и новая тарифная политика. В автодорожной сфере начнется строительство трех объездных дорог городов Кызылорда, Сарыагаш и Рудный. Модернизируются 33 пункта пропуска. В части внедрения ИИ-решений продолжится интеграция платформы Smart Cargo с государственными и отраслевыми сервисами. До 2027 года будет создана Единая интеллектуальная транспортная система.

По итогам совещания премьер-министр подчеркнул, что все задачи Президента требуют точного и практического исполнения, с измеримым эффектом для населения и бизнеса. Дан ряд поручений.

В экономическом блоке поставлены задачи по снижению и контролю инфляции, уменьшению издержек бизнеса, развитию конкуренции на товарных рынках, тиражированию цифрового тенге в различных отраслях. Поручено активнее использовать действенные механизмы: стабилизационные фонды, форвардные договоры, соглашения с субъектами торговли по обеспечению ценовой стабильности. Отмечена важность выстраивания понятной и предсказуемой системы взаимодействия с населением и бизнесом в налоговой сфере. Поручено внедрить механизм мягкого администрирования и раннего предупреждения. Также необходимо создать единую цифровую экосистему для бизнеса, доступную через мобильные приложения, расширить цифровую маркировку товаров без ущерба производству. Кроме того, поставлены задачи по пересмотру механизма внеплановых проверок субъектов МСБ, оптимизации управления активами, качественному развитию города Алатау.

Министерству финансов совместно с центральными госорганами и акиматами до 1 мая т. г. поручено провести всестороннюю ревизию бюджетных программ.

Министерству финансов совместно с Нацбанком, а также заинтересованными госорганами до конца августа т. г. принять меры по тиражированию цифрового тенге в различных отраслях.

Министерству финансов совместно с заинтересованными госорганами и Ассоциацией финансистов Казахстана до конца года внести изменения в законодательство в части наделения маркетплейсов, интернет-агрегаторов и банков второго уровня статусом и функциями налоговых агентов.

Министерству нацэкономики совместно с НПП «Атамекен» поручено до 1 июня т. г. пересмотреть механизм внеплановых проверок субъектов МСБ.

Министерствам промышленности и финансов совместно с палатой «Атамекен» обеспечить завершение всех процедур регистрации и запустить Реестр казахстанских товаропроизводителей с 1 марта т. г.

По инвестполитике даны поручения по разработке целевых индикаторов по инвестициям в основной капитал до 2030 года со значительным увеличением доли частных вложений. Также необходимо сформировать пул приоритетных проектов и закрепить KPI для госорганов и акиматов по привлечению внебюджетных средств. МИД совместно с Kazakh Invest будет усилена работа с крупными инвесторами и взаимодействие через Kazakhstan Investment House, а также усилен контроль исполнения соглашений и постинвестиционный мониторинг на цифровой платформе.

Министерствам нацэкономики и иностранных дел совместно с заинтересованными госорганами поручено в месячный срок разработать уточненные целевые индикаторы по инвестициям в основной капитал по источникам финансирования до 2030 года со значительным увеличением доли частных вложений.

Министерству иностранных дел совместно с госорганами разработать регламент постинвестиционного мониторинга введенных в эксплуатацию проектов. Поручено ускорить внедрение соответствующего модуля в Национальной цифровой инвестиционной платформе.

По цифровизации поручено разработать подходы к инфраструктуре управления данными. Отдельно поставлены задачи по расширению практического использования KazLLM, улучшению функционала мессенджера Aitu и интеграции систем Tasqyn и Talsim для активизации работы по прогнозированию паводков и пожароопасного периода.

Министерству искусственного интеллекта совместно с Национальным банком необходимо до 1 октября обеспечить полноценный запуск Фонда финансирования цифровизации.

Министерствам искусственного интеллекта, нацэкономики, финансов в течение месяца следует выработать меры по стимулированию активного внедрения цифровых решений в сфере бизнеса.

Министерству искусственного интеллекта совместно с заинтересованными госорганами в 10-дневный срок утвердить план миграции информационных систем на платформу «QazTech».

В реальном секторе акцент сделан на своевременное завершение ключевых инфраструктурных проектов в энергетике, обрабатывающей промышленности, включая нефтепереработку и нефтегазохимию, транспорт и АПК. Также поставлены задачи по наращиванию темпов цифровизации логистики, модернизации транспортной инфраструктуры. Отмечена необходимость насыщения внутреннего рынка отечественными продуктами, усиления ветконтроля, развития кооперации и повышения прозрачности господдержки через цифровые инструменты.

Министерствам энергетики и искусственного интеллекта до конца текущего года — внедрить онлайн-мониторинг Единой энергосистемы Казахстана на базе созданного Ситуационного аналитического центра при Минэнерго. До конца 2027 года следует объединить Западную зону с Единой энергосистемой и усилить Южную зону, без переносов сроков.

20 февраля внести в правительство проект Национального плана по угольной генерации. Фонду «Самрук-Казына» — обеспечить реализацию энергетических проектов «Алматинские станции» ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск в установленные сроки.

Министерствам промышленности, национальной экономики и Холдингу «Байтерек» в двухмесячный срок разработать механизмы поддержки отечественного бизнеса для организации дальнейшего передела полимерной продукции.

Министерствам промышленности и национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами в месячный срок внести предложения по созданию новых экономических стимулов для развития глубокой переработки сырья и увеличения экспорта продукции высокого передела.

Министерствам промышленности, национальной экономики, финансов и акиматам в месячный срок внести в Правительство согласованные предложения по трансформации специальных экономических зон, включая пакет законодательных поправок.

Министерству транспорта совместно с КТЖ до конца года обеспечить запуск железнодорожных проектов «Мойынты-Кызылжар», «Дарбаза-Мактаарал», завершить модернизацию участков «Алтынколь-Жетыген» и «Бейнеу-Мангистау». До конца следующего года — ввести в эксплуатацию участок «Бахты-Аягоз». Также до конца года следует полностью оцифровать процесс предоставления грузовых вагонов оператором железнодорожной сети.

Министерству транспорта — ускорить процедуры по реализации автодорожных проектов «Караганда-Жезказган», «Центр-Запад», «Актобе-Улгайсын», строительству объездных дорог в Кызылорде, Сарыагаше и Рудном. Начать в текущем году строительные работы по проекту «Караганда-Жезказган», до конца следующего года обеспечить завершение модернизации 33 автомобильных пунктов пропуска на границе. До конца текущего года запустить в промышленную эксплуатацию цифровую платформу Smart Cargo, обеспечив ее интеграцию со всеми государственными цифровыми системами.

Министерствам сельского хозяйства и торговли совместно с бизнес-сообществом в месячный срок пересмотреть действующие подходы и выработать системные меры по насыщению внутреннего рынка отечественными продовольственными товарами и укреплению экспортного потенциала. Выстроить эффективную прозрачную цепочку от производства до сбыта готовой продукции.

Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами обеспечить развитие ветеринарной инфраструктуры с усилением контроля на местах и на границе. До 15 апреля т. г. внести в правительство проект комплексного плана развития ветеринарии. Совместно с заинтересованными государственными органами и акиматами до 1 июня т. г. разработать и внести в правительство соответствующий законопроект о кооперации в сельском хозяйстве. До 1 сентября т. г. обеспечить полноценное функционирование информационной системы в сфере АПК для повышения прозрачности и эффективности системы господдержки, отслеживать исполнение встречных обязательств получателями субсидий.

Премьер-министр поставил задачи по устранению системных проблем в образовании и здравоохранении, в том числе через цифровизацию и повышение прозрачности расходов. Отдельный акцент сделан на подготовке кадров, цифровизации медицинской информационной системы, формированию цифровых профилей домохозяйств, а также интеграции различных форм помощи в системе «Социальный кошелек». Министерствам просвещения, науки и высшего образования совместно с Министерством финансов, акиматами регионов в месячный срок внести в правительство предложения по повышению эффективности использования бюджетных средств на всех уровнях образования.

Министерству труда совместно с министерствами науки, просвещения и палатой «Атамекен» к 1 апреля создать Национальный центр трансформации профессий.

Министерствам здравоохранения, искусственного интеллекта и финансов до 1 апреля т. г. завершить внедрение Единого хранилища медицинских данных. Даны поручения по разработке Единой государственной медицинской информационной системы.

Министерству финансов совместно с министерствами искусственного интеллекта и цифрового развития, здравоохранения до конца года оцифровать деятельность Фонда социального медицинского страхования.

Министерству труда до 1 марта т.г сформировать социальные цифровые профили домохозяйств с применением Цифровой карты семьи, а также обеспечить оказание мер социальной поддержки через Единую цифровую платформу.

Министерству искусственного интеллекта совместно с заинтересованными госорганами до конца года обеспечить интеграцию в системе «Социальный кошелек» различных форм соцподдержки.

«Вы все видите масштаб стоящих перед нами целей и задач. Как отметил Глава государства, времени на раскачку нет. Необходимо принимать смелые и эффективные решения и оперативно их реализовать. Еще раз подчеркну: рост доходов и благосостояния населения — конкретный результат нашей работы. Государственные органы и акиматы должны обеспечить качественное и своевременное исполнение поручений президента», — подчеркнул Олжас Бектенов.

