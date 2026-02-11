Президент дал три месяца на разработку нового плана по развитию СЭЗ

По словам Касым-Жомарта Токаева, текущая модель работы СЭЗ полностью себя исчерпала.

В Послании Президентом ставилась задача полноценно задействовать потенциал специальных экономических зон. В Китае и Вьетнаме такие зоны выступают двигателями экономического развития. В РК же эффективность СЭЗ остается крайне низкой и не соответствует задачам структурной трансформации экономики. За почти 25 лет их вклад в ВВП составил чуть более 1%, в экспорт — 0,3%, в привлечение иностранных инвестиций — 0,9%. По словам Президента, текущая модель работы СЭЗ полностью себя исчерпала. Специальные экономические зоны должны стать полноценными платформами привлечения инвестиций, где применяются новые нормы, инструменты, принимаются сервисные решения с последующим масштабированием, передает Kazpravda.kz.

Только на развитие нынешней инфраструктуры СЭЗ в течение трех лет предлагается направить порядка одного триллиона тенге заемных средств.

«Считаю, что без перестройки модели развития СЭЗ такие огромные финансовые вливания не решат накопившиеся системные вопросы. При желании достичь определенного результата можно даже с использованием имеющихся ресурсов. Такой подход демонстрировал бывший аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. Хороший опыт также имеется в Астане. Поручаю правительству в трехмесячный срок утвердить новую модель развития специальных экономических зон», — заключил Президент.

