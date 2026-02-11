В Казахстане создан Фонд искусственного интеллекта

Он будет поддерживать важнейшие цифровые проекты и образовательные инициативы.

Заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства сообщил о создании Фонда искусственного интеллекта. Он будет пополняться из средств Национального банка, передает Zakon.kz.

«На сегодня прорабатывается механизм финансирования. Фонд искусственного интеллекта будет поддерживать важнейшие цифровые проекты и образовательные инициативы. Следующим инструментом развития ИИ в гос- и квазигоссекторах станет партнерство со специалистами мирового уровня. Вами поддержано создание совместного предприятия с компанией 01.AI. Совместное предприятие будет создано в марте. Эта организация станет оператором Национальной платформы искусственного интеллекта, на базе которой будут создаваться ИИ-агенты», — обратился к президенту Мадиев.

По его мнению, такой подход даст Казахстану доступ к передовым технологиям для создания ИИ-агентов, которые позволят значительно повысить эффективность и скорость принятия управленческих решений.

«Страны-лидеры в сфере цифровизации и искусственного интеллекта закладывают существенный объем ресурсов на уровне 4-6% ВВП на развитие отрасли в течение трех лет. Возврат таких инвестиций в экономику имеет мультипликатор 5 к 1 и обеспечивает дополнительный прирост ВВП до 1,5 процентных пункта в год», — озвучил он.

