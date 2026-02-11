Китайская компания 01.AI будет развивать ИИ для госструктур Казахстана

Будет создано совместное предприятие.

В Казахстане создадут совместное предприятие с китайской компанией 01.AI. Оно станет оператором Национальной платформы искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании правительства, передает Курсив.

«Инструментом развития искусственного интеллекта в государственных и квазигосударственных секторах станет партнерство со специалистами мирового уровня. Вами поддержано создание совместного предприятия с компанией 01.AI», — отметил в докладе Касым-Жомарту Токаеву Мадиев.

01.AI создал Кай-Фу Ли, экс-глава Google China. Основной продукт компании — это открытая модель искусственного интеллекта Yi-34B, аналог всем известного ChatGPT.

«Такой подход даст Казахстану доступ к передовым технологиям для создания ИИ-агентов, которые позволят значительно повысить эффективность и скорость принятия управленческих решений», — отметил Мадиев.

Напомним — в октябре прошлого года 01.AI подписала соглашение с «Казахтелекомом» о совместном исследовании возможностей ИИ в бизнесе и госуслугах.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.