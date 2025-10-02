Следите за новостями

    Казахтелеком и 01.AI объединяют усилия для развития искусственного интеллекта в Казахстане

    Стороны договорились о совместной работе, направленной на внедрение и масштабное развитие передовых технологий в стране.

    2 октября 2025 10:00, Profit.kz
    Кай-Фу Ли, бывший президент Google China, экс-вице-президент Microsoft и Apple, основатель и CEO компании 01.AI, и Багдат Мусин, председатель правления АО «Казахтелеком», подписали меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта в рамках заседания AI-совета.

    Стороны намерены совместно исследовать возможности применения решений на базе искусственного интеллекта в корпоративных и государственных процессах, а также рассматривать пути локализации и масштабирования передовых платформ ИИ на территории страны.

    Сотрудничество «Казахтелекома» и 01.AI станет важным шагом для развития национальной цифровой экосистемы и укрепления позиций Казахстана на глобальной карте внедрения искусственного интеллекта.

