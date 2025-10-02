Казахтелеком и 01.AI объединяют усилия для развития искусственного интеллекта в Казахстане

Стороны договорились о совместной работе, направленной на внедрение и масштабное развитие передовых технологий в стране.

Кай-Фу Ли, бывший президент Google China, экс-вице-президент Microsoft и Apple, основатель и CEO компании 01.AI, и Багдат Мусин, председатель правления АО «Казахтелеком», подписали меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта в рамках заседания AI-совета.

Стороны намерены совместно исследовать возможности применения решений на базе искусственного интеллекта в корпоративных и государственных процессах, а также рассматривать пути локализации и масштабирования передовых платформ ИИ на территории страны.

Сотрудничество «Казахтелекома» и 01.AI станет важным шагом для развития национальной цифровой экосистемы и укрепления позиций Казахстана на глобальной карте внедрения искусственного интеллекта.

