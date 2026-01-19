Премьер поручил расширить СЭЗ «Алатау» для запуска сверхтехнологичных производств

Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию высокотехнологичных производств на территории СЭЗ «ПИТ «Алатау» в Алматы.

Премьер-министр Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Главы государства по наращиванию промышленного потенциала регионов за счет развития специальных экономических и индустриальных зон, а также повышения эффективности их деятельности, данных в Послании «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию». В Алматы в ходе посещения специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий «Алатау» руководитель правительства ознакомился с созданием инфраструктуры для развития высокотехнологичных производств, углубления локализации и расширения инфраструктуры СЭЗ.

О планах по инфраструктурному обеспечению специальной экономической зоны доложил заместитель акима города Алматы Олжас Смагулов. СЭЗ «Парк инновационных технологий «Алатау» развивается как площадка для высокотехнологичных производств и R& D. Ее участниками является 203 компании. За весь период работы резиденты вложили порядка 399 млрд тенге инвестиций, создано 7,2 тыс. постоянных рабочих мест, произведено продукции и оказано услуг на сумму 1 трлн тенге. На сегодня на территории СЭЗ реализуется 24 проекта стоимостью 265 млрд тенге с созданием порядка 1000 рабочих мест. В 2025 году запущено шесть проектов на 19 млрд тенге с созданием 355 рабочих мест.

По данным акимата города Алматы, СЭЗ фактически заполнена на 94%, свободные участки составляют 7,7 га, при этом срок функционирования ограничен концом 2027 года, что осложняет запуск капиталоемких и долгосрочных проектов и снижает привлекательность для инвесторов. В этой связи для сохранения темпов роста и реализации запланированных инициатив премьер-министр поручил продлить срок действия СЭЗ и расширить ее территорию, а также дополнить перечень разрешенных видов деятельности с учетом задач по диверсификации и запуску новых высокотехнологичных производств.

Олжас Бектенов подчеркнул важность дальнейшего развития СЭЗ и инфраструктурной готовности как ключевого фактора инвестиционной привлекательности. Эту работу необходимо развивать во всех регионах страны. Для этого правительством принимаются меры по качественному улучшению инфраструктуры для будущих инвестпроектов. Акиматы должны активизировать работу по привлечению частных инвестиций в это направление.

«В объявленный Президентом Год цифровизации и искусственного интеллекта надо создавать условия для запуска сверхтехнологичных проектов. Сюда входит и создание дополнительной инфраструктуры, включая подстанции и транспортные сети. СЭЗ «Парк инновационных технологий «Алатау» как технологическая площадка уже загружена. Но с учетом высокого инвестиционного спроса нужно дальше развивать зону. Акимат совместно с администрацией СЭЗ для снижения зависимости от республиканского бюджета должны активно привлекать внебюджетные средства, сотрудничать с международными финансовыми организациями», — отметил премьер-министр.

На базе производственной площадки NERO Group, расположенной на территории СЭЗ «Алатау», премьер-министру доложили о развитии отечественного производства приборов учета. Производственная линейка предприятия включает системы и приборы учета тепла, воды, электроэнергии и газа. Стоимость проекта составляет 1,5 млрд тенге, мощность — более 10 тыс. единиц в год. Создано 65 рабочих мест, общая численность персонала — 150 человек. Компания объединяет производственные и инженерные компетенции, включая разработку программного обеспечения для систем учета и мониторинга.

Учредитель NERO Group Ерлан Набиев представил комплексный проект локализации высокотехнологичных производств на 2025–2027 годы общей стоимостью порядка 44,8 млрд тенге. Инициатива предусматривает создание более 650 рабочих мест, расширение производственных площадей до 21 068 кв. м. и запуск новых направлений, включая производство кабельной продукции и комплектующих, расширение выпуска газовых счетчиков, а также выпуск беспилотных систем и робототехники. Проект предполагает подготовку инженерных кадров: 60 человек в год по программам бакалавриата и до 200 человек по программам повышения квалификации.

Также презентован проект научно-образовательного кластера Smart Energy с участием АУЭС и КазЦентра ЖКХ, предусматривающий интеграцию образования, науки и производства, внедрение дуального образования и подготовку инженерных кадров.

Планируется к реализации проект локализации производства образовательных и сервисных роботов на базе ИИ совместно с UBTECH Robotics (Китай). По этому направлению уже сформирован спрос, заключены офтейк-контракты на внедрение AI-лабораторий. Мощность — порядка 25 тыс. комплектов в год. Предполагается создание 80 рабочих мест с последующим увеличением.

Помимо этого, премьер-министру было представлено цифровое решение компании для мониторинга теплоснабжения. Система автоматически собирает показания с общедомовых узлов учета и показывает их на веб-карте со «светофорной» аналитикой: где есть недогрев или перегрев, отклонения по потреблению тепла и расходу ГВС. Это позволяет диспетчерским службам и субъектам естественных монополий быстрее видеть проблемные адреса и оперативно реагировать. Решение уже внедрено в Караганде, Сатпаеве и Жезказгане. Ерлан Набиев отметил важность масштабирования инициативы и ее закрепления как обязательного цифрового контура контроля качества теплоснабжения для субъектов естественных монополий.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.