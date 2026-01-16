Инвестиционный потенциал города Алатау оценили в 10 триллионов тенге

Олжас Бектенов ознакомился с инвестиционными и инфраструктурными проектами.

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Алматинскую область ознакомился с ходом реализации задач, поставленных Главой государства в Послании народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», по формированию на базе Алатау нового полюса притяжения инвестиций, технологий и деловой активности.

Вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков и заместитель акима Алматинской области Рустам Исатаев проинформировали премьер-министра о ходе реализации инвестпроектов, градостроительной подготовке и подготовке к реализации инфраструктурных проектов на территории города Алатау, а также об обеспечении электроэнергией региона, в том числе с учетом потребностей для ввода новых производств.

По данным МНЭ, на сегодня проведена корректировка Генерального плана Алатау, утверждены отраслевые схемы инженерных сетей, проекты детальной планировки и Дорожная карта инфраструктурного развития. Первый этап Дорожной карты предусматривает реализацию 21 проекта на сумму 365,1 млрд тенге. В 2026–2027 гг. запланированы реконструкция существующих и строительство новых объектов инженерной инфраструктуры, включая подстанции, водозаборный узел и газопроводы. Второй этап в 2028–2030 гг. включает 9 проектов на 312,5 млрд тенге, в том числе строительство двух подстанций, газопровода с автоматизированной газораспределительной станцией, канализационных очистных сооружений и 49 км автомобильных дорог.

В целом сформирован пул инфраструктурных проектов с общим объемом инвестиций до 2050 года на уровне 10,4 трлн тенге, из которых 3,1 трлн тенге планируется реализовать до 2030 года. Развитие инфраструктуры будет обеспечено не только за счет бюджетных средств, но и с привлечением частных инвестиций и EPC-контрактов.

Также представлена информация о привлекаемых инвестициях. На сегодня сформировано 32 инвестиционных проекта общей стоимостью 1,5 трлн тенге. 20 из них находится в стадии активной реализации, из них 8 — в сфере логистики, 6 — строительстве и промышленности, 3 — туризма и 3 — пищевой промышленности. Реализация этих проектов позволит привлечь порядка 1,2 трлн тенге инвестиций и создать более 22 тыс. рабочих мест.

В сфере пищевой промышленности Олжас Бектенов ознакомился с темпами работ по запуску масштабного проекта PepsiCo Central Asia с общим объемом инвестиций порядка $360 млн. Проект реализуется в два этапа и направлен на формирование новых цепочек добавленной стоимости, развитие агропромышленной кооперации, внедрение современных технологий хранения и переработки сельхозпродукции. Планируется создание до 900 рабочих мест, производственная мощность предприятия составит 21 тыс. тонн.

Отдельно внимание уделено якорному проекту Iconic Towers. Соглашение о его строительстве подписано в сентябре 2025 года в рамках государственного визита Главы государства в Китай. Объем инвестиций превышает $800 млн. Для разработки архитектурной концепции привлечена американская компания SOM. Общая площадь комплекса составит 276,8 тыс. кв. м и будет включать две башни, офисы, апартаменты, гостиницу и торговые пространства. Разработку проектно-сметной документации планируется завершить до апреля 2027 года, начало строительных работ запланировано на май текущего года, завершение — до конца 2029 года.

Касательно обеспечения Алматинской области электрической энергией, включая реализацию проектов города Алатау, отмечено, что среднее потребление в регионе растет: сейчас оно составляет 750–800 МВт. При этом прогнозируемый рост к 2030 году оценивается в 2 064 МВт, к 2050 году — до 4 164 МВт. Существующий дефицит мощностей требует строительства и реконструкции подстанций. Правительством уже принято решение о строительстве 15 подстанций, что позволит ввести новые трансформаторные мощности и обеспечить инвесторов электроэнергией.

В рамках утвержденной Дорожной карты по городу Алатау предусмотрено строительство и реконструкция еще 11 подстанций ориентировочной стоимостью около 162 млрд тенге, что является ключевым условием для устойчивого развития города и реализации инвестиционных проектов.

«Инфраструктура должна развиваться всегда опережающим темпом, но мы немного запаздываем. Есть такая проблема в целом по стране. Сейчас Президент уделяет очень большое внимание. По поручению Главы государства правительство выделяет необходимые средства. Мы провели налоговую реформу, чтобы стабилизировать государственные финансы. И как раз эти средства нам нужны для того, чтобы вкладывать их в инфраструктуру. Эти деньги никуда не уйдут, они будут вложены в экономику. Если государство инвестирует в инфраструктуру, тогда и инвесторы верят и приходят, и начинают развиваться. Иначе другого пути нет. Поэтому будем вкладывать, и возможности у бюджета с этого года будут другие для этого. Будем работать вместе», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Правительство оказывает все меры поддержки. В настоящее время город обладает специальным статусом и дополнительными институциональными условиями. Олжас Бектенов акцентировал внимание местных исполнительных органов на необходимости усиления работы по развитию города. В рамках обозначенной задачи Президента Алатау формируется как новый центр деловой активности и инноваций, поэтому архитектура города должна быть человекоцентричной и удобной для бизнеса. В связи с этим Фонду Alatau City Authority и акимату Алматинской области поручено обеспечить принятие исчерпывающих мер государственной поддержки по развитию города, включая развитие инженерной и социальной инфраструктуры, привлечение инвестиций и создание благоприятных условий для реализации индустриальных, логистических и инновационных проектов.

