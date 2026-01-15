Депутаты взяли в работу законопроект о специальном статусе Алатау

Законопроект направлен на создание условий для становления города Алатау в качестве экономического, технологического, научно-образовательного центра.

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты взяли в работу законопроект «О специальном статусе города Алатау». Как отметил депутат Нуртай Сабильянов, проект закона разработан в рамках реализации Послания главы государства от 8 сентября 2025 года «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта», передает Zakon.kz.

«Законопроект направлен на создание условий для становления города Алатау в качестве экономического, технологического, научно-образовательного, торгово-развлекательного инвестиционного центра международного значения. Также он направлен на повышение гарантий, уровня правовой защиты инвестиций, развитие города, применение передовых технологий науки и техники, технологических инноваций, подходов и практик в целях построения умного города и экономического развития Алатау», — сказал мажилисмен.

