ЦОНы станут цифровыми офисами

Центры обслуживания населения будут постепенно преобразованы в Современные цифровые офисы, где посетители смогут получать государственные услуги самостоятельно через терминалы и компьютеры. Об этом на заседании правительства заявил заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, передает Zakon.kz.

По словам министра, число обращений людей в обычные ЦОНы резко снизилось, поскольку многие услуги уже переведены в онлайн-формат и доступны через интернет. Только в прошлом году центры приняли около 15 млн человек, но 80% запросов приходятся всего на 10 самых популярных услуг, многие из которых теперь можно оформить дистанционно. Из-за этого правительство приняло решение изменить формат услуг: ЦОНы будут превращать в цифровые офисы населения, похожие по стилю и удобству на Apple Store — с зонами самообслуживания и электронными терминалами. Граждане смогут сами выбирать и получать нужные услуги, а сотрудники будут помогать только при необходимости.

Акиматам поручено подготовить такие офисы и обеспечить их техническим оснащением — современными компьютерами, программами и навигационными системами. Комфортные цифровые офисы должны стать визитной карточкой региона, где удобно получать услуги без длинных очередей и бумажных формальностей.

Такая трансформация часть более широкой стратегии цифровизации госуслуг в Казахстане, где все больше функций переводят в электронный формат. Это помогает гражданам получать сервисы быстрее и удобнее, не тратя время на личные визиты в службы.