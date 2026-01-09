В Казахстане обеспечат повсеместный доступ к высокоскоростному интернету

2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта.

На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев доложил о текущем состоянии и перспективах цифровой трансформации Казахстана. В рамках исполнения поручений Президента по переходу к полноценной цифровой стране работа ведется по шести ключевым направлениям: развитие инфраструктуры, кибербезопасность, поддержка IT-отрасли, GovTech, цифровая экономика и внедрение технологий искусственного интеллекта.

Глава ведомства сообщил, что в текущем и следующем годах более 3 тыс. сел будет обеспечено высокоскоростным интернетом через оптоволоконные линии. Это позволит охватить 99% населения страны.

— Проект «последняя миля»: планируется подведение оптики непосредственно к 400 тысячам домохозяйств, что улучшит связь для 2,5 млн человек.

— Сети 5G: технология уже доступна в 20 городах. Поставлена задача расширить покрытие до 75% территории этих мегаполисов.

— Транспортные коридоры: в ближайшие два года мобильной связью будут охвачены 40 тыс. км дорог республиканского и областного значения.

— Спутниковый интернет: помимо работы трех текущих операторов, ожидается приход двух зарубежных компаний. Интернет появится в поездах «Казахстан Темир Жолы» и самолетах Air Astana.

Жаслан Мадиев подчеркнул, что акиматам необходимо оперативно выделять земельные участки и обеспечивать доступ к электросетям. Также регионы наделены полномочиями по контролю качества связи и наложению штрафов на операторов.

Вице-премьер отметил стратегическую роль Казахстана в транзите интернет-трафика между Европой и Азией.

— До конца текущего года планируется завершить строительство оптического кабеля по дну Каспийского моря до Азербайджана.

— На базе отечественного комплекса планируется производство 5-6 спутников дистанционного зондирования земли.

— Впервые в истории страны ожидается экспорт высокотехнологичных услуг в космической сфере на сумму $75 млн.

В сфере кибербезопасности Жаслан Мадиев акцентировал внимание на усилении ответственности руководителей госорганов. По результатам проверок выявлено, что госучреждения часто нарушают требования информационной безопасности. Министр напомнил об индивидуальной ответственности первых руководителей за утечки персональных данных граждан и призвал усилить контроль в этой области.

По словам вице-премьера, IT-рынок демонстрирует резкий рост:

— Доходы отрасли: ожидаются на уровне 2 трлн тенге за прошедший год.

— Экспорт услуг: Казахстан намерен достичь показателя в $1 млрд уже по итогам 2025 года, выполняя поручение Главы государства с опережением срока.

— Astana Hub: количество участников достигло 2 тыс. компаний, четверть из которых — зарубежные. Стартапами привлечено более $900 млн инвестиций.

— Венчурный капитал: создан фонд фондов с целевым капиталом $1 млрд для поддержки стартапов на поздних стадиях.

В соответствии с указом Президента с текущего года запрещена разработка государственных информационных систем вне платформы QazTech.

— Проводится технический аудит всех систем для их миграции на единую платформу.

— eGov: 91% услуг доступно онлайн. Внедрен ИИ-ассистент для граждан.

— Социальный кошелек: сервис будет масштабирован на 10 мер господдержки.

— Цифровые офисы: ЦОНы трансформируются в современные цифровые пространства по принципу самообслуживания (формат Apple Store).

Жаслан Мадиев также доложил о реализации инициативы «AI-движение», в рамках которой обучено почти 1 млн человек.

— Запущено два мощнейших суперкомпьютера для нужд науки и бизнеса.

— Разработана мультиагентная платформа AlemGPT.

— Создан Международный центр ИИ alem.ai и разрабатывается концепт профильного AI-университета по поручению Президента.

— Законодательная база: подписан закон об ИИ, а Цифровой кодекс направлен на рассмотрение Главе государства.

Вице-премьер напомнил, что 2026 год объявлен Главой государства Годом цифровизации и искусственного интеллекта. В ближайшее время правительство утвердит соответствующий план масштабных международных мероприятий, включая форум GITEX Центральная Азия.

