Екатерина Смышляева предложила запретить частникам собирать и хранить данные о казахстанцах

Депутат мажилиса Екатерина Смышляева заявила, что данные казахстанцев, связанные с госуслугами, должны собираться и храниться только в государственных системах, а не в частных платформах вроде Kundelik, передает Курсив.

«Надо решить вопрос, чтобы частные системы все-таки данные не хранили, не локализовали, не собирали. То есть данные, которые связаны с оказанием госуслуг и госфункции, должны собираться в государстве, находиться под защитой государства», — заявила она.

Смышляева также прокомментировала недавнюю ситуацию с возможной утечкой данных школьников из Kundelik. Она отметила, что расследование еще идет, и такие вопросы быстро не решаются, но будут последствия. Депутат согласилась, что действующие нормы по наказаниям применяются недостаточно активно, а практика правоприменения очень узкая.

«Все время говорят: давайте ужесточать. Но для того, чтобы дальше ужесточать, нам необходимо для начала начать пользоваться теми статьями, которые у нас имеются», — сказала она.

Депутат отметила, что на законодательном уровне все меры и нормы уже есть, но нужно усиливать административный контроль. Она напомнила, что недавно вышел указ Президента о передаче контроля за критически важными объектами информационно-коммуникационной инфраструктуры Комитету национальной безопасности. Она назвала это решение правильным, потому что такие объекты связаны с большим объемом персональных данных.

«Вышел цифровой кодекс. Там есть определенные новеллы, которые как раз таки направлены на упорядочивание хаотичного количества информационных систем», — заключила Смышляева.

Ее коллега Елнур Бейсенбаев добавил, что видел информацию об утечке, но подробностей не знает. Он отметил, что в Казахстане уже приняты три закона об искусственном интеллекте, а недавно на подпись президенту отправили цифровой кодекс. По его словам, персональные данные объявлены одним из самых охраняемых объектов государства, и все нормы по их защите уже написаны качественно.

«Теперь нужно министерство, чтобы контролировало и жестко наказывало», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что, если утечка данных создает угрозу национальной безопасности или используется в корыстных целях, виновные должны нести уголовную ответственность.

