    Kundelik оштрафовали на 2,9 млн тенге за утечку данных школьников

    Проверка продолжается, полные результаты опубликуют позже.

    29 декабря 2025 12:00, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Безопасность, Общество

    Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев прокомментировал ситуацию с утечкой данных школьников из системы Kundelik. По его словам, утечка действительно была, но давно — данные очень старые (примерно 2016–2020 годов) и не соответствуют текущей базе компании. При этом взлома системы не произошло, были украдены логин и пароль сотрудника компании, передает Курсив.

    «Нет, логины и пароли не хранили. Это получается, человек-пользователь этой системы, который имеет доступ просто просматривать данные детей — вот его логины и пароли были украдены. Через него вся информация была скачана. И то не все данные были скачаны», — заявил он.

    За нарушение требований безопасности компанию Kundelik оштрафовали на 750 МРП (около 2,9 млн тенге). Проверка продолжается, полные результаты опубликуют позже. Мусалиев отметил, что информации о продаже этих данных в сети у ведомства нет.

    Ранее сообщалось, что 12 декабря анонимный Telegram-канал заявил, что в Сеть якобы попали данные тысяч казахстанских школьников — ФИО, даты рождения, школы и классы. По утверждению авторов публикации, сведения были актуальны на сентябрь 2025 года. Тогда в Минцифры сообщили, что фактов взлома Kundelik не выявлено. Компания Kundelik также опровергла факт утечки и заявила, что проводит внутреннюю техническую проверку.

